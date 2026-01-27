Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 27. Января Завтра: Ildze, Ilze, Izolde
Доступность

Бунт актеров в РФ: мужа Собчак требуют убрать с должности ректора Школы-студии МХАТ

СтарХит 27 января, 2026 11:20

Мир 0 комментариев

На днях стало известно, что Константин Богомолов, супруг Ксении Собчак, занял пост руководителя Школы-студии МХАТ вместо скоропостижно скончавшегося Игоря Золотовицкого. Против кандидатуры нового ректора выступили представители нескольких поколений мхатовцев.

Как выясняется теперь, не все выпускники легендарной Школы-студии довольны подобным назначением. Многие, объединившись, написали обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой.

«Уважаемая Ольга Борисовна, 23 января 2026 года Вами было принято решение назначить исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ режиссера К. Ю. Богомолова. Выбор этой кандидатуры категорически нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии на протяжении всей ее истории. Основа преемственности прежде всего заключается в бережной передаче этических принципов школы и принципов русского психологического театра, заложенных основоположниками, и подробно сформулированных в „Этике“ и других трудах Станиславского. Преемником может стать именно тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы, и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-студии МХАТ.

Ефремов, Табаков, Смелянский, Золотовицкий — все были корневыми мхатовцами. Именно они создавали особенное духовное пространство Школы-студии, которое до сих пор является для каждого из нас нашим домом единой мхатовской семьи. Традиции — есть неотъемлемая часть русского психологического театра. Соблюдая их, мы сохраняем то наследие, которое оставили нам наши предшественники. Все выдающиеся Московские театральные школы (Вахтанговская школа, Школа Малого театра и другие) строго хранят свои традиции», — гласит обращение.

По мнению недовольных, человек, не являющийся выпускником МХАТа, не может занимать столь знаковый пост… «В данном случае речь идет о наследии одной из самых известных Театральных школ мира, школы Станиславского и Немировича-Данченко. Традицией является открытые выборы преемника воспитанника школы всем мхатовским сообществом. Нарушение этих традиций ведет к разрыву преемственности, неизбежному упадку и забвению нашего семейного прошлого, допустить которое не представляется нам возможным.

Зная, что вам как никому известны корни нашей школы, мы рассчитываем на ваше понимание и просим рассмотреть на должность ректора студии, кандидатуры, чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны с нашей Школой и не противоречат этическим принципам основателей школы Художественного театра. С уважением, выпускники и учащиеся Школы-студии МХАТ», — отмечено в сообщении.

Известно, что одним из несогласных стал актер Марк Богатырев, обращение также поддержали Марьяна Спивак, Юлия Меньшова. Сам Константин Богомолов пока не отреагировал на скандал. Ранее режиссер отмечал, что ради новой должности не собирается оставлять Театр на Малой Бронной, которым руководит много лет. Кроме того он руководит бывшим театром Романа Виктюка. 

«Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Богомолов. Российский режиссер театра и кино, драматург, поэт и театральный деятель, чье творчество занимает особое место в современном культурном пространстве России. За вклад в развитие сценического искусства был удостоен почетного звания „Заслуженный деятель искусств Российской Федерации“, — писала в свою очередь в личном блоге министр культуры Ольга Любимова.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Ратниекс собирает народ на митинг — протестовать против мигрантов
Важно

Ратниекс собирает народ на митинг — протестовать против мигрантов (5)

Где в Латвии не выжить: реформа больниц привела к появлению карты мест, куда неотложка не успеет
Важно

Где в Латвии не выжить: реформа больниц привела к появлению карты мест, куда неотложка не успеет (1)

Совсем молодой: подозреваемый в шпионаже на РФ трудился электриком
Важно

Совсем молодой: подозреваемый в шпионаже на РФ трудился электриком

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Блэкаут в Берлине: обещают миллион евро за сведения о виновниках

Мир 14:58

Мир 0 комментариев

Федеральные власти Германии объявили награду в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет выйти на след левоэкстремистской группы Vulkan , подозреваемой в поджоге инфраструктуры электроснабжения в Берлине. Как заявил во вторник, 27 января, в Берлине министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), столь высокая сумма должна "мотивировать население к сотрудничеству". По его словам, размер награды подчеркивает серьезность ситуации.

Федеральные власти Германии объявили награду в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет выйти на след левоэкстремистской группы Vulkan , подозреваемой в поджоге инфраструктуры электроснабжения в Берлине. Как заявил во вторник, 27 января, в Берлине министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), столь высокая сумма должна "мотивировать население к сотрудничеству". По его словам, размер награды подчеркивает серьезность ситуации.

Читать
Загрузка

Все шаги расписаны: календарь здоровья на 2026 год

Новости партнеров 14:47

Новости партнеров 0 комментариев

Специалисты дают рекомендации, которые помогут каждому продумать свой лучший путь поддержания хорошего самочувствия а течение года!

Специалисты дают рекомендации, которые помогут каждому продумать свой лучший путь поддержания хорошего самочувствия а течение года!

Читать

Молния ударила по митингу в Бразилии: пострадали 89 участников!

Всюду жизнь 14:35

Всюду жизнь 0 комментариев

В столице Бразилии митинг в поддержку бывшего президента Жаира Болсонару закончился неожиданно. Молния ударила рядом с толпой, собравшейся под дождём у правительственных зданий в Бразилиа.

В столице Бразилии митинг в поддержку бывшего президента Жаира Болсонару закончился неожиданно. Молния ударила рядом с толпой, собравшейся под дождём у правительственных зданий в Бразилиа.

Читать

Никто не хочет отнимать у Латгалии концертный зал: Ринкевич призывает сохранить «Gors»

Новости Латвии 14:22

Новости Латвии 0 комментариев

Государство должно найти модель управления, которая обеспечит дальнейшую работу резекненского концертного зала "Gors" в соответствии с целями культурной политики государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с депутатами Латгальской подкомиссии Сейма и представителями Министерства умного управления и регионального развития.

Государство должно найти модель управления, которая обеспечит дальнейшую работу резекненского концертного зала "Gors" в соответствии с целями культурной политики государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с депутатами Латгальской подкомиссии Сейма и представителями Министерства умного управления и регионального развития.

Читать

Переплаченный налог: Сейм призывают увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах

Новости Латвии 14:13

Новости Латвии 0 комментариев

Общественная инициативная платформа "Manabalss.lv" собрала необходимые 10 000 подписей для призыва увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах.

Общественная инициативная платформа "Manabalss.lv" собрала необходимые 10 000 подписей для призыва увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах.

Читать

Всего-то? На первый этап Rail Baltica не хватает от 3 до 4 млрд евро

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

Для завершения первого этапа железнодорожного проекта "Rail Baltica", то есть основной трассы, не хватает от 3 до 4 млрд евро, заявили депутаты на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма.

Для завершения первого этапа железнодорожного проекта "Rail Baltica", то есть основной трассы, не хватает от 3 до 4 млрд евро, заявили депутаты на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма.

Читать

Шумахер больше не прикован к постели

Важно 13:58

Важно 0 комментариев

Семикратный чемпион по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели после тяжелой черепно-мозговой травмы. 57-летний немецкий спортсмен может сидеть в инвалидной коляске, хотя все еще не способен ходить. Об этом британское издание Daily Mail пишет в понедельник, 26 января, ссылаясь на осведомленных собеседников, пожелавших остаться неизвестными.

Семикратный чемпион по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели после тяжелой черепно-мозговой травмы. 57-летний немецкий спортсмен может сидеть в инвалидной коляске, хотя все еще не способен ходить. Об этом британское издание Daily Mail пишет в понедельник, 26 января, ссылаясь на осведомленных собеседников, пожелавших остаться неизвестными.

Читать