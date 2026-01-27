Бунт актеров в РФ: мужа Собчак требуют убрать с должности ректора Школы-студии МХАТ

Как выясняется теперь, не все выпускники легендарной Школы-студии довольны подобным назначением. Многие, объединившись, написали обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой.

«Уважаемая Ольга Борисовна, 23 января 2026 года Вами было принято решение назначить исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ режиссера К. Ю. Богомолова. Выбор этой кандидатуры категорически нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии на протяжении всей ее истории. Основа преемственности прежде всего заключается в бережной передаче этических принципов школы и принципов русского психологического театра, заложенных основоположниками, и подробно сформулированных в „Этике“ и других трудах Станиславского. Преемником может стать именно тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы, и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-студии МХАТ.

Ефремов, Табаков, Смелянский, Золотовицкий — все были корневыми мхатовцами. Именно они создавали особенное духовное пространство Школы-студии, которое до сих пор является для каждого из нас нашим домом единой мхатовской семьи. Традиции — есть неотъемлемая часть русского психологического театра. Соблюдая их, мы сохраняем то наследие, которое оставили нам наши предшественники. Все выдающиеся Московские театральные школы (Вахтанговская школа, Школа Малого театра и другие) строго хранят свои традиции», — гласит обращение.

По мнению недовольных, человек, не являющийся выпускником МХАТа, не может занимать столь знаковый пост… «В данном случае речь идет о наследии одной из самых известных Театральных школ мира, школы Станиславского и Немировича-Данченко. Традицией является открытые выборы преемника воспитанника школы всем мхатовским сообществом. Нарушение этих традиций ведет к разрыву преемственности, неизбежному упадку и забвению нашего семейного прошлого, допустить которое не представляется нам возможным.

Зная, что вам как никому известны корни нашей школы, мы рассчитываем на ваше понимание и просим рассмотреть на должность ректора студии, кандидатуры, чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны с нашей Школой и не противоречат этическим принципам основателей школы Художественного театра. С уважением, выпускники и учащиеся Школы-студии МХАТ», — отмечено в сообщении.

Известно, что одним из несогласных стал актер Марк Богатырев, обращение также поддержали Марьяна Спивак, Юлия Меньшова. Сам Константин Богомолов пока не отреагировал на скандал. Ранее режиссер отмечал, что ради новой должности не собирается оставлять Театр на Малой Бронной, которым руководит много лет. Кроме того он руководит бывшим театром Романа Виктюка.

«Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Богомолов. Российский режиссер театра и кино, драматург, поэт и театральный деятель, чье творчество занимает особое место в современном культурном пространстве России. За вклад в развитие сценического искусства был удостоен почетного звания „Заслуженный деятель искусств Российской Федерации“, — писала в свою очередь в личном блоге министр культуры Ольга Любимова.