Местами снегопады и метель: погода во вторник

Синоптики прогнозируют, что в северной части страны осадков не ожидается, а местами сквозь облака будет светить солнце.

Будет дуть умеренный восточный, северо-восточный ветер, порывы которого достигнут 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха составит от -4 до -9 градусов, на северо-востоке страны — до -11 градусов.

В Риге ожидается облачный день без значительных осадков. Дует слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха -7-8 градусов.

На погоду в Центральной Европе влияет циклон. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 1008-1010 гектопаскалей на юге Латвии до 1011-1013 гектопаскалей на севере.