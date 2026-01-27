Не ссорьтесь, девушки: Каллас втихомолку жалуется на диктаторские замашки Ляйен

В прошло году Каллас отодвинули от средиземноморского региона, поскольку Еврокомиссия создала специальный директорат по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу (DG MENA). И брюссельские чиновники продолжают работать над сокращением полномочий ведомства Каллас.

Каллас «в частном порядке жалуется, что [фон дер Ляйен] диктатор, но она мало что может с этим поделать», — сказал один высокопоставленный чиновник. Каллас родом из маленькой Эстонии, и ее партия, либералы, невелика, что делает ее позицию еще более слабой, чем у Борреля (социалиста из Испании).