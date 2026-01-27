Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Из-за нехватки малышей в Риге закроют десятки детских садов

© LETA 27 января, 2026 08:59

Из-за так называемой демографической ямы число детей в детских садах Риги значительно сократилось, в связи с чем рассматривается возможность реформировать или даже закрыть десятки муниципальных садов, сообщила в понедельник передача "TV3 Ziņas".

В настоящее время в столице работает более 150 муниципальных детских садов, однако не все из них заполнены, поэтому самоуправление рассматривает оптимизацию сети дошкольных учреждений.

Обсуждаются разные сценарии - от объединения детских садов до их закрытия. В самоуправлении отмечают, что нынешнее количество детских садов уже не соответствует реальному спросу.

"С 2016 года рождаемость в Риге снизилась на 50%. Это более резкий спад, чем в Латвии в целом, который отражается и на детских садах, и на школах", - отметила депутат Рижской думы Элина Трейя.

В думе уже длительное время работают над упорядочением сети образовательных учреждений. Как отметил мэр столицы Виестурс Клейнбергс, есть районы, где в детских садах катастрофически не хватает мест, например, в центре и Скансте, а в других микрорайонах столицы число детей уменьшается и заполнение садов составляет 60-70%.

"В будущем придется принимать решения и, возможно, даже закрывать", - сказал мэр.

Цель оптимизации - не только сэкономить средства, но и повысить качество дошкольного образования и эффективнее использовать ресурсы самоуправления, чтобы не тратить деньги на содержание пустых помещений, а направлять их на оплату труда педагогов.

В понедельник в думе состоялось первое рабочее заседание, на котором обсуждалась оптимизация детских садов. Пока не сообщается, сколько и какие именно учреждения могут затронуть изменения, однако в кулуарах столичной думы говорят, что речь может идти о нескольких десятках детских садов.

Самоуправление обещает диалог и коммуникацию с жителями о возможных изменениях, которые, скорее всего, будут введены к сентябрю, когда начнется новый учебный год.

О создании единой Балтийской линии обороны страны договорились ещё два года назад. Хотя о противомобильных мерах публично говорили неоднократно, для жителей приграничных территорий до сих пор остаётся неясным, коснутся ли эти планы их собственности и в каком объёме. Лишь в первые недели января владельцы земель, расположенных непосредственно у границы, начали получать первые уведомления об изъятии, сообщает программа Латвийского телевидения de facto.

Российская певица Лариса Долина столкнулась с новыми проблемами с недвижимостью. На этот раз речь идет о двух квартирах в Юрмале (Дзинтари), которые артистка не может продать или использовать из-за санкций ЕС, сообщает nra.lv .

Как мы уже сообщали, премьер-министр Эвика Силиня планирует посетить зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо вместе с тремя сопровождающими лицами. Силиня, президент Эдгар Ринкевич и министр образования и науки Даце Мелбарде включены в состав олимпийской делегации Латвии в качестве почетных гостей. Такой представительный состав не у всех вызвал одобрение. 

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа не сможет защитить себя без помощи США. По его словам, американский ядерный зонтик - это "главный гарант нашей свободы".

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

19-летняя фигуристка и двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко обвиняет своих бывших тренеров в насильственных действиях, по факту чего полиция начала расследование.

За последние пять лет зарплаты полицейских в Латвии выросли почти вдвое, но кадровый дефицит только усугубляется: число сотрудников сократилось более чем на тысячу, четверть должностей вакантна, рассказывает rus.lsm.lv.

