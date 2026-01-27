Из-за нехватки малышей в Риге закроют десятки детских садов

В настоящее время в столице работает более 150 муниципальных детских садов, однако не все из них заполнены, поэтому самоуправление рассматривает оптимизацию сети дошкольных учреждений.

Обсуждаются разные сценарии - от объединения детских садов до их закрытия. В самоуправлении отмечают, что нынешнее количество детских садов уже не соответствует реальному спросу.

"С 2016 года рождаемость в Риге снизилась на 50%. Это более резкий спад, чем в Латвии в целом, который отражается и на детских садах, и на школах", - отметила депутат Рижской думы Элина Трейя.

В думе уже длительное время работают над упорядочением сети образовательных учреждений. Как отметил мэр столицы Виестурс Клейнбергс, есть районы, где в детских садах катастрофически не хватает мест, например, в центре и Скансте, а в других микрорайонах столицы число детей уменьшается и заполнение садов составляет 60-70%.

"В будущем придется принимать решения и, возможно, даже закрывать", - сказал мэр.

Цель оптимизации - не только сэкономить средства, но и повысить качество дошкольного образования и эффективнее использовать ресурсы самоуправления, чтобы не тратить деньги на содержание пустых помещений, а направлять их на оплату труда педагогов.

В понедельник в думе состоялось первое рабочее заседание, на котором обсуждалась оптимизация детских садов. Пока не сообщается, сколько и какие именно учреждения могут затронуть изменения, однако в кулуарах столичной думы говорят, что речь может идти о нескольких десятках детских садов.

Самоуправление обещает диалог и коммуникацию с жителями о возможных изменениях, которые, скорее всего, будут введены к сентябрю, когда начнется новый учебный год.