Желтое предупреждение! Латвию накроет снежной бурей

Самый сильный снегопад ожидается в Курземе и Земгале у литовской границы, а также на юге Селии и Латгале - толщина снежного покрова местами увеличится на десять сантиметров. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение для юга страны. На севере Латвии существенных осадков не ожидается.

В ночь на среду будет дуть умеренный северо-восточный ветер, у залива порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха составит -6...-11 градусов, на северо-востоке до -15 градусов.

Днем с северо-запада облачность уменьшится, и во многих районах Латвии выглянет солнце. Во второй половине дня снег продолжится только в Селии и южной Латгале. Возможна поземка.

В среду северо-восточный ветер усилится до 9-14 метров в секунду, на Курземском побережье Рижского залива порывами до 16 метров в секунду. Максимальная температура воздуха ожидается от -5 градусов на Курземском побережье до -11 градусов в Видземе и Латгале.

Ночью в Риге ожидается небольшой снег, днем облачность уменьшится. Северо-восточный ветер усилится до 11 метров в секунду. Температура воздуха -10 градусов ночью и -8 градусов днем.