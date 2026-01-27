Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 27. Января Завтра: Ildze, Ilze, Izolde
Доступность

Желтое предупреждение! Латвию накроет снежной бурей

© LETA 27 января, 2026 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

С вечера вторника до утра среды на крайнем юге Латвии будет идти сильный снег, также ожидается метель, прогнозируют синоптики.

Самый сильный снегопад ожидается в Курземе и Земгале у литовской границы, а также на юге Селии и Латгале - толщина снежного покрова местами увеличится на десять сантиметров. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение для юга страны. На севере Латвии существенных осадков не ожидается.

В ночь на среду будет дуть умеренный северо-восточный ветер, у залива порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха составит -6...-11 градусов, на северо-востоке до -15 градусов.

Днем с северо-запада облачность уменьшится, и во многих районах Латвии выглянет солнце. Во второй половине дня снег продолжится только в Селии и южной Латгале. Возможна поземка.

В среду северо-восточный ветер усилится до 9-14 метров в секунду, на Курземском побережье Рижского залива порывами до 16 метров в секунду. Максимальная температура воздуха ожидается от -5 градусов на Курземском побережье до -11 градусов в Видземе и Латгале.

Ночью в Риге ожидается небольшой снег, днем облачность уменьшится. Северо-восточный ветер усилится до 11 метров в секунду. Температура воздуха -10 градусов ночью и -8 градусов днем.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Когда-нибудь он ответит за это»: евродепутат Колс пожаловался на Мамыкина
Важно

«Когда-нибудь он ответит за это»: евродепутат Колс пожаловался на Мамыкина

Решение суда: Александр Гапоненко приговорен к 10 годам тюрьмы
Важно

Решение суда: Александр Гапоненко приговорен к 10 годам тюрьмы

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?
Важно

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?

Загрузка
Загрузка
Загрузка

У Польши золота больше, чем у ЕЦБ.! И это ещё не предел

Всюду жизнь 18:46

Всюду жизнь 0 комментариев

Польша неожиданно вышла в лидеры европейской «золотой гонки». Национальный банк Польши увеличил запасы золота примерно до 550 тонн — это больше, чем у Европейского центрального банка.

Польша неожиданно вышла в лидеры европейской «золотой гонки». Национальный банк Польши увеличил запасы золота примерно до 550 тонн — это больше, чем у Европейского центрального банка.

Читать
Загрузка

Необычная весть из Индии: премьер-министр Моди написал по-латышски

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Европейский союз (ЕС) и Индия завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, и этот важный момент премьер-министр Индии Нарендра Моди решил отметить не только в социальных сетях, но и на латышском языке.

Европейский союз (ЕС) и Индия завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, и этот важный момент премьер-министр Индии Нарендра Моди решил отметить не только в социальных сетях, но и на латышском языке.

Читать

14 стран Европы подписали соглашение о борьбе с «теневым флотом» России

Мир 18:40

Мир 0 комментариев

Страны Балтийского и Северного морей, а также Исландия заявили о намерении усилить противодействие деятельности танкеров так называемого теневого флота. Через воды этих государств проходит один из ключевых маршрутов экспорта российской нефти. В последние недели отдельные страны уже начали задерживать суда, которые, по их оценке, нарушают санкционный режим и международные правила судоходства.

Страны Балтийского и Северного морей, а также Исландия заявили о намерении усилить противодействие деятельности танкеров так называемого теневого флота. Через воды этих государств проходит один из ключевых маршрутов экспорта российской нефти. В последние недели отдельные страны уже начали задерживать суда, которые, по их оценке, нарушают санкционный режим и международные правила судоходства.

Читать

Швецию терзают молодёжные банды: решено снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

Мир 18:37

Мир 0 комментариев

Министерство юстиции Швеции предложило законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет. Если закон будет принят парламентом, то он вступит в силу с 3 июля 2026 года. Необходимость снизить возраст уголовной ответственности правительство объясняет вовлечением подростков в организованные преступные группировки.

Министерство юстиции Швеции предложило законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет. Если закон будет принят парламентом, то он вступит в силу с 3 июля 2026 года. Необходимость снизить возраст уголовной ответственности правительство объясняет вовлечением подростков в организованные преступные группировки.

Читать

Гибридные атаки Белоруссии были ответом; Литве нужно быть более сдержанной: евродепутат

Мир 18:37

Мир 0 комментариев

Депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский говорит, что Литва, не признавая выборы в Белоруссии, привела страны к затяжному конфликту, и гибридные атаки, совершаемые Белоруссией, являются следствием этого. По его словам, теперь Литве следует быть более сдержанной и не провоцировать.
 
"Сегодня 2026 год, и мы не можем говорить о тех событиях, которые уже произошли. (...) Давайте не будем возвращаться в 2020 год, хотя там, скажу я, отчасти мы сами виноваты в том, что ввязались в этот конфликт – в Белоруссии никогда не было таких абсолютно свободных выборов, но мы никогда этого не делали, и отношения были достаточно хорошими", – заявил депутат Европарламента.
По его словам, гибридные атаки Белоурссии против Литвы были ответом. По мнению Томашевского, сейчас государству не следует провоцировать.

Депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский говорит, что Литва, не признавая выборы в Белоруссии, привела страны к затяжному конфликту, и гибридные атаки, совершаемые Белоруссией, являются следствием этого. По его словам, теперь Литве следует быть более сдержанной и не провоцировать.
 
"Сегодня 2026 год, и мы не можем говорить о тех событиях, которые уже произошли. (...) Давайте не будем возвращаться в 2020 год, хотя там, скажу я, отчасти мы сами виноваты в том, что ввязались в этот конфликт – в Белоруссии никогда не было таких абсолютно свободных выборов, но мы никогда этого не делали, и отношения были достаточно хорошими", – заявил депутат Европарламента.
По его словам, гибридные атаки Белоурссии против Литвы были ответом. По мнению Томашевского, сейчас государству не следует провоцировать.

Читать

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?

Важно 18:33

Важно 0 комментариев

Сеть супермаркетов «Sky» закрыла магазин в Риге на улице Краста, заметило агентство LETA. Пока компания не предоставила агентству LETA комментариев по поводу закрытия магазина.

Сеть супермаркетов «Sky» закрыла магазин в Риге на улице Краста, заметило агентство LETA. Пока компания не предоставила агентству LETA комментариев по поводу закрытия магазина.

Читать