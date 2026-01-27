Он пояснил, что предложит предприятиям, находящимся в собственности самоуправления, не применять штрафные проценты до завершения отопительного сезона. По словам Ланге, подобная практика уже использовалась ранее — во время пандемии Covid-19, а также в период резкого роста цен на энергоресурсы и тепло.

Исполнительный директор добавил, что с аналогичным призывом можно обратиться и к частным управляющим компаниям, однако в этом случае решение будет зависеть от их собственной политики.

Ранее компания Rīgas siltums прогнозировала, что в январе потребление теплоэнергии в столице может увеличиться на 59%. Также отмечалось, что нынешний январь станет самым холодным за последние 15 лет и вторым самым холодным за всю историю предприятия.

Министерство климата и энергетики (KEM) ранее заявляло о намерении призвать теплоснабжающие компании рассмотреть возможность отсрочки оплаты январских счетов. Кроме того, KEM совместно с Министерством благосостояния (LM) и Латвийским союзом самоуправлений (LPS) обратилось в Министерство экономики с просьбой оценить обоснованность цен на гранулы.

Как сообщает KEM, в понедельник, 26 января, представители министерств и LPS обсудили текущую ситуацию с доступностью топлива и готовность самоуправлений оказывать жителям социальную поддержку. Стороны подчеркнули важность бесперебойной работы механизмов помощи населению и договорились при необходимости искать дополнительные средства для обеспечения жилищных пособий.