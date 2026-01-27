Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вот такая помощь: Рига не будет штрафовать за неоплаченное отопление (1)

Редакция PRESS 27 января, 2026 18:12

Новости Латвии

Муниципальным компаниям AS Rīgas siltums и SIA Rīgas namu pārvaldnieks планируется рекомендовать временно отказаться от начисления пеней за счета, не оплаченные в холодный период. Об этом во вторник на заседании Комитета по вопросам жилья и окружающей среды сообщил исполнительный директор Рижской думы Янис Ланге.

Он пояснил, что предложит предприятиям, находящимся в собственности самоуправления, не применять штрафные проценты до завершения отопительного сезона. По словам Ланге, подобная практика уже использовалась ранее — во время пандемии Covid-19, а также в период резкого роста цен на энергоресурсы и тепло.

Исполнительный директор добавил, что с аналогичным призывом можно обратиться и к частным управляющим компаниям, однако в этом случае решение будет зависеть от их собственной политики.

Ранее компания Rīgas siltums прогнозировала, что в январе потребление теплоэнергии в столице может увеличиться на 59%. Также отмечалось, что нынешний январь станет самым холодным за последние 15 лет и вторым самым холодным за всю историю предприятия.

Министерство климата и энергетики (KEM) ранее заявляло о намерении призвать теплоснабжающие компании рассмотреть возможность отсрочки оплаты январских счетов. Кроме того, KEM совместно с Министерством благосостояния (LM) и Латвийским союзом самоуправлений (LPS) обратилось в Министерство экономики с просьбой оценить обоснованность цен на гранулы.

Как сообщает KEM, в понедельник, 26 января, представители министерств и LPS обсудили текущую ситуацию с доступностью топлива и готовность самоуправлений оказывать жителям социальную поддержку. Стороны подчеркнули важность бесперебойной работы механизмов помощи населению и договорились при необходимости искать дополнительные средства для обеспечения жилищных пособий.

Нельзя быть таким доверчивым: мужчина трижды отдал деньги мошеннику
Нельзя быть таким доверчивым: мужчина трижды отдал деньги мошеннику

Решение суда: Александр Гапоненко приговорен к 10 годам тюрьмы
Решение суда: Александр Гапоненко приговорен к 10 годам тюрьмы

«Когда-нибудь он ответит за это»: евродепутат Колс пожаловался на Мамыкина
«Когда-нибудь он ответит за это»: евродепутат Колс пожаловался на Мамыкина

У Польши золота больше, чем у ЕЦБ.! И это ещё не предел (1)

Всюду жизнь 18:46

Всюду жизнь 1 комментариев

Польша неожиданно вышла в лидеры европейской «золотой гонки». Национальный банк Польши увеличил запасы золота примерно до 550 тонн — это больше, чем у Европейского центрального банка.

Загрузка

Необычная весть из Индии: премьер-министр Моди написал по-латышски (1)

Важно 18:41

Важно 1 комментариев

Европейский союз (ЕС) и Индия завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, и этот важный момент премьер-министр Индии Нарендра Моди решил отметить не только в социальных сетях, но и на латышском языке.

14 стран Европы подписали соглашение о борьбе с «теневым флотом» России (1)

Мир 18:40

Мир 1 комментариев

Страны Балтийского и Северного морей, а также Исландия заявили о намерении усилить противодействие деятельности танкеров так называемого теневого флота. Через воды этих государств проходит один из ключевых маршрутов экспорта российской нефти. В последние недели отдельные страны уже начали задерживать суда, которые, по их оценке, нарушают санкционный режим и международные правила судоходства.

Швецию терзают молодёжные банды: решено снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет (1)

Мир 18:37

Мир 1 комментариев

Министерство юстиции Швеции предложило законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет. Если закон будет принят парламентом, то он вступит в силу с 3 июля 2026 года. Необходимость снизить возраст уголовной ответственности правительство объясняет вовлечением подростков в организованные преступные группировки.

Гибридные атаки Белоруссии были ответом; Литве нужно быть более сдержанной: евродепутат (1)

Мир 18:37

Мир 1 комментариев

Депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский говорит, что Литва, не признавая выборы в Белоруссии, привела страны к затяжному конфликту, и гибридные атаки, совершаемые Белоруссией, являются следствием этого. По его словам, теперь Литве следует быть более сдержанной и не провоцировать.
 
"Сегодня 2026 год, и мы не можем говорить о тех событиях, которые уже произошли. (...) Давайте не будем возвращаться в 2020 год, хотя там, скажу я, отчасти мы сами виноваты в том, что ввязались в этот конфликт – в Белоруссии никогда не было таких абсолютно свободных выборов, но мы никогда этого не делали, и отношения были достаточно хорошими", – заявил депутат Европарламента.
По его словам, гибридные атаки Белоурссии против Литвы были ответом. По мнению Томашевского, сейчас государству не следует провоцировать.

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось? (1)

Важно 18:33

Важно 1 комментариев

Сеть супермаркетов «Sky» закрыла магазин в Риге на улице Краста, заметило агентство LETA. Пока компания не предоставила агентству LETA комментариев по поводу закрытия магазина.

Желтое предупреждение! Латвию накроет снежной бурей (1)

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 1 комментариев

С вечера вторника до утра среды на крайнем юге Латвии будет идти сильный снег, также ожидается метель, прогнозируют синоптики.

