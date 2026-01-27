Учёные заметили странную вещь: собаки-девочки сильнее привязываются к хозяевам

Специалисты объясняют это просто. У самок собак выше социальная чувствительность: они быстрее считывают эмоции, лучше запоминают реакции хозяина и чаще ищут подтверждения контакта. Кобели, в свою очередь, обычно больше отвлекаются на окружающую среду — запахи, территорию, внешние стимулы.

Интересно, что разница особенно заметна в быту: суки чаще «проверяют», где хозяин, быстрее реагируют на интонацию и охотнее включаются в совместные занятия — от прогулок до обучения.

Никакой морали в этом нет — просто разные стратегии поведения. Но владельцы собак давно интуитивно это чувствовали: если в доме есть собака-девочка, ощущение, что за вами постоянно кто-то присматривает, возникает само собой.

Иногда наука просто подтверждает то, что животные знали всегда.