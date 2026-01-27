Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Учёные заметили странную вещь: собаки-девочки сильнее привязываются к хозяевам

27 января, 2026 19:25

Недавние наблюдения зоопсихологов показали любопытную деталь: самки собак, как правило, внимательнее относятся к людям и сильнее ценят контакт с хозяином, чем кобели. Речь не о «любви» в человеческом смысле, а о поведении — взглядах, реакции на голос, желании держаться рядом и ориентироваться на человека.

Специалисты объясняют это просто. У самок собак выше социальная чувствительность: они быстрее считывают эмоции, лучше запоминают реакции хозяина и чаще ищут подтверждения контакта. Кобели, в свою очередь, обычно больше отвлекаются на окружающую среду — запахи, территорию, внешние стимулы.

Интересно, что разница особенно заметна в быту: суки чаще «проверяют», где хозяин, быстрее реагируют на интонацию и охотнее включаются в совместные занятия — от прогулок до обучения.

Никакой морали в этом нет — просто разные стратегии поведения. Но владельцы собак давно интуитивно это чувствовали: если в доме есть собака-девочка, ощущение, что за вами постоянно кто-то присматривает, возникает само собой.

Иногда наука просто подтверждает то, что животные знали всегда.

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?
Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось? (2)

Киев: Трамп добивается заключения мирного договора к 15 мая
Киев: Трамп добивается заключения мирного договора к 15 мая

«В субботу этот знак соблюдать не нужно!» Полиция сурово наказала водителя
«В субботу этот знак соблюдать не нужно!» Полиция сурово наказала водителя

Киев: Трамп добивается заключения мирного договора к 15 мая

Администрация США стремится заключить соглашение о мирном урегулировании в Украине не позднее мая, поскольку с лета ее внимание переключится на внутреннюю политику на фоне нового избирательного цикла, заявили в Раде.

«Отрезав пенсии, как ножом»: МВД ищет «разумные» условия для полиции

Чтобы решить проблему кадров в сфере внутренних дел, Государственный контроль предлагает продолжить реформу пенсий по выслуге в Государственной полиции, министр внутренних дел Рихард Козловскис обещает искать "разумное" направление в этом вопросе, а руководство Госполиции - продолжать усилия по привлечению молодых сотрудников.

Выезжайте с солидным запасом времени: предупреждение водителям на утро

ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC) призывает водителей в среду утром, 28 января, из-за неблагоприятных погодных условий запланировать дополнительное время на дорогу, сообщили агентству ЛЕТА в компании.

Совсем молодой: подозреваемый в шпионаже на РФ трудился электриком

Как стало известно ЛЕТА, один из мужчин, задержанных в прошлом году и теперь обвиняемых в шпионаже в пользу России, работал электриком.

«Трамп нам не папочка»: ЕС раскритиковал Генсека НАТО

Генсек НАТО Рютте считает, что Европе безопаснее под ядерным зонтиком США. Он заявил, что Владимир Путин "будет рад", если в Европе увидит свет единая армия или иная оборонная структура вне рамок НАТО. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подвергся резкой критике европейцев за то, что накануне предостерёг ЕС от разрыва связей с США в сфере обороны и безопасности.

И тогда автобусы встанут: перевозчики готовы пойти на масштабный протест

Региональные пассажирские перевозчики не отказываются от намерения провести более масштабную акцию протеста, чем в 2025 году, так как на встрече с Министром сообщения и Автотранспортной дирекцией во вторник, 27 января, не было предложено конкретных решений проблем. Об этом заявил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс, сообщает LETA.

«В субботу этот знак соблюдать не нужно!» Полиция сурово наказала водителя

Райвис в субботу отправился по своим повседневным делам и в полной мере наслаждался выходным днём. В тот день он проезжал мимо учебных заведений в Межциемсе, где в рабочие дни запрещено ехать быстрее 30 километров в час, однако мужчина помнил, что это был выходной.

