«В субботу этот знак соблюдать не нужно!» Полиция сурово наказала водителя (1)

tv3.lv 27 января, 2026 20:18

Важно 1 комментариев

Райвис в субботу отправился по своим повседневным делам и в полной мере наслаждался выходным днём. В тот день он проезжал мимо учебных заведений в Межциемсе, где в рабочие дни запрещено ехать быстрее 30 километров в час, однако мужчина помнил, что это был выходной.

Утром следующего рабочего дня мужчина уже получил по электронной почте штраф от Рижской муниципальной полиции. В нём указывалось, что он проехал мимо учебных заведений со скоростью 45 км/ч, тем самым превысив разрешённую скорость на 15 км/ч. При этом правоохранители не учли, что нарушение было зафиксировано в субботу, которая являлась перенесённым рабочим днём для государственных и муниципальных учреждений, но не для частных предприятий.

Автоводитель считает, что полицейские поступили недобросовестно, поскольку в этот день работали не все. Кроме того, например, иностранные гости не могут быть осведомлены о таких перенесённых рабочих днях.

«По этой улице я ехал в субботу. Да, это был перенесённый рабочий день, но не для всех. В субботу этот знак соблюдать не нужно — он действует только в рабочие дни. На первый взгляд я вроде бы нарушил правила, но что будет, если приедет иностранец, для которого суббота — выходной, а не рабочий день?» — говорит Райвис, получивший штраф в размере 40 евро.

Главный специалист по коммуникации Рижской муниципальной полиции Иева Лукажа-Апалупа отказалась отвечать на вопросы программы Bez Tabu вживую. Она направила направила письменный ответ по электронной почте:

«Распоряжение Кабинета министров имеет юридически обязательный характер и определяет статус дня во всей правовой системе. Соответственно, и в регулировании дорожного движения 17 января 2025 года считался рабочим днём, и ограничение скорости 30 км/ч было в полной мере обязательным для всех водителей транспортных средств.

В то же время следует отметить, что 17 января в учебных заведениях проходил учебный процесс, поэтому усиленный контроль скорости вблизи них был особенно важен для обеспечения безопасности детей как наиболее уязвимых участников дорожного движения», — говорится в ответе Рижской муниципальной полиции.

При этом Лукажа-Апалупа умалчивает о том, что две расположенные рядом школы в перенесённый рабочий день были закрыты для учеников. Иная ситуация была с дошкольными образовательными учреждениями, находящимися более чем в 200 метрах, которые в субботу работали.

Не связанный с делом присяжный адвокат не согласен с позицией рижских правоохранителей и указывает, что штраф подлежит отмене.

Янис Беровскис, присяжный адвокат:
«Распоряжение Кабинета министров — это внутренний нормативный акт, который обязателен только для государственных и муниципальных учреждений. Частных коммерсантов и жителей он не связывает. Поскольку для жителей это распоряжение не является обязательным, дорожный знак в эту субботу не действовал. Она должна рассматриваться как обычный выходной день. У человека есть все основания оспорить наложенный штраф, и шансы выиграть это дело я оцениваю как довольно высокие».

В Дирекции безопасности дорожного движения напоминают, что дорожный знак в этом месте установлен из-за расположенных рядом учебных заведений. По мнению дирекции, столичные правоохранители в этот день могли бы проводить контроль и в других местах.

«Даже в перенесённые рабочие дни следовало бы соблюдать правила, относящиеся к рабочим дням. Конечно, в данном случае существует проблема, что не все люди, особенно иностранные гости, вообще осведомлены о перенесённых рабочих днях. Увлекаться контролем и штрафами в такие дни, в столь специфических случаях, действительно не стоит», — отметил представитель Дирекции безопасности дорожного движения Юрис Тетерс.

Раивис обжаловал полицейский штраф у начальника Рижской муниципальной полиции, однако тот оставил решение в силе. После общения с начальником Рижской муниципальной полиции программе Bez Tabu всё же удалось получить информацию о водителях, оштрафованных в этом месте в перенесённый рабочий день:

«Было зафиксировано 96 случаев превышения скорости, из которых на дальнейшую оценку и принятие решения о применении штрафа были направлены 59», — ответила Рижская муниципальная полиция.

Киев: Трамп добивается заключения мирного договора к 15 мая

От авторов «убойных» пробок для бутылок: что еще нам запретят в Европе?

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось? (2)

Администрация США стремится заключить соглашение о мирном урегулировании в Украине не позднее мая, поскольку с лета ее внимание переключится на внутреннюю политику на фоне нового избирательного цикла, заявили в Раде.

Чтобы решить проблему кадров в сфере внутренних дел, Государственный контроль предлагает продолжить реформу пенсий по выслуге в Государственной полиции, министр внутренних дел Рихард Козловскис обещает искать "разумное" направление в этом вопросе, а руководство Госполиции - продолжать усилия по привлечению молодых сотрудников.

ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC) призывает водителей в среду утром, 28 января, из-за неблагоприятных погодных условий запланировать дополнительное время на дорогу, сообщили агентству ЛЕТА в компании.

Как стало известно ЛЕТА, один из мужчин, задержанных в прошлом году и теперь обвиняемых в шпионаже в пользу России, работал электриком.

Генсек НАТО Рютте считает, что Европе безопаснее под ядерным зонтиком США. Он заявил, что Владимир Путин "будет рад", если в Европе увидит свет единая армия или иная оборонная структура вне рамок НАТО. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подвергся резкой критике европейцев за то, что накануне предостерёг ЕС от разрыва связей с США в сфере обороны и безопасности.

Региональные пассажирские перевозчики не отказываются от намерения провести более масштабную акцию протеста, чем в 2025 году, так как на встрече с Министром сообщения и Автотранспортной дирекцией во вторник, 27 января, не было предложено конкретных решений проблем. Об этом заявил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс, сообщает LETA.

