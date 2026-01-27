«Трамп нам не папочка»: ЕС раскритиковал Генсека НАТО

Выступая в Европарламенте в понедельник, Рютте заявил, что те, кто верит в способность Европы защититься без участия американцев, "могут продолжать мечтать". Он назвал ядерный зонтик США "главным гарантом нашей свободы", признав, что Европе следует брать на себя больше ответственности за безопасность - пожелание, которое ранее не раз озвучивал Белый дом.

Генсек НАТО не разделяет мнение некоторых еврейских стран и политиков о том, что континенту, возможна, нужна собственная объединена армия, способная действовать без поддержки США. "Я думаю, это приведет к значительному дублированию, - заметил Рютте. - Желаю успеха, если вы захотите это сделать, ведь придется найти дополнительных мужчин и женщин в форме, и это только усложнит ситуацию".

"Независимость на различных фронтах"

В ответ на выступление генсека НАТО главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо заявила,что ЕС сегодня фокусируется на том, чтобы стать "устойчивее и независимее" на "различных фронтах", включая безопасность и оборону.

"Нам есть что рассказать о том, как мы смогли снизить нашу зависимость от импорта ископаемого топлива из России, - отметила она. - Такая зависимость прослеживается и в других областях: в сфере обороны, в сфере критически важного сырья. Мы делаем все, что нужно для ее уменьшения".

Пиньо сослалась на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на прошлой неделе рассказала о готовящейся стратегии безопасности, в которой особое внимание будет уделено Арктическому региону, вызвавшему жаркие споры.

"Мы действительно собираем воедино ряд мер с одной целью - обеспечить постепенное обретение независимо", прокомментировала Пиньо.

"Трамп - не мой папочка"

Рютте возразили главы МИД Германии и Франции. Берлин высказался довольно мягко: министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа "на правильном пути", одновременно признав, что вопрос о наращивании ядерного потенциала "сложнее".

А во Франции выступление генсека НАТО вызвало преимущественно возмущение. "Нет, дорогой Марк Рютте, европейцы могут и должны сами отвечать за свою безопасность. С этим согласны даже Соединенные Штаты. Это европейская опора НАТО", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в сети X.

Бенжамен Хаддад,министр-делегат по делам Европы, поддержал эту мысль, указав на то, что именно ЕС, а не США, является крупнейшим донором Украины. "Мы должны идти гораздо дальше (в вопросах обороны). У нас нет другого выбора. Мы видим мир, который становится все более жестоким,жестоким. Мы видим угрозы, исходящие от американских союзников в отношении суверенитета Дании", - заявил Хаддад в интервью DW.

А французский депутат Европарламента Натали Луазо назвала высказывание Рютте "безобразным моментом". "Рютте думает, что грубость по отношению к европейцам порадует Трампа, - написала она в соцсети Х. - Нам не нужен фанатик Трампа. НАТО необходимо восстановить баланс в усилиях США и Европы".

Тем временем Шарль Мишель, бывший президент Евросовета, высмеял Рютте за то, что в прошлом году тот сравнил Трампа с "папочкой" в период войны Израиля и Ирана. "Дорогой Марк Рютте, вы ошибаетесь. Европа будет защищать себя сама. И Дональд Трамп - не мой папочка", - написал он. - Будущее Европы требует видения, мужества и лидерства, а не сдачи позиций, покорности и фатализма".