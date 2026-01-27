Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 27. Января Завтра: Ildze, Ilze, Izolde
Доступность

Киев: Трамп добивается заключения мирного договора к 15 мая

© Deutsche Welle 27 января, 2026 20:42

Важно 0 комментариев

Администрация США стремится заключить соглашение о мирном урегулировании в Украине не позднее мая, поскольку с лета ее внимание переключится на внутреннюю политику на фоне нового избирательного цикла, заявили в Раде.

Администрация президента США Дональда Трампа ожидает, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено до 15 мая текущего года, сообщил в эфире украинской ежедневной онлайн‑программы Ранок.LIVE  во вторник, 27 января, со ссылкой на свои источники депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По его словам, на 3 ноября запланированы промежуточные выборы в Конгресс США, и если Траму не удастся до мая показать результат завершения войны, это станет для него скорее минусом, чем плюсом. Именно май в США считают неформальным дедлайном для заключения сделки между Украиной и Россией, после чего американская сторона может выйти из переговорного процесса, добавил Гончаренко. "Украинский вопрос не исчезнет, ​​но отойдет на второй план", - уверен он.

Издание The Moscow Times напоминает, что именно Алексей Гончаренко первым обнародовал содержание мирного плана США по Украине, состоявшего из 28 пунктов.

В минувшие выходные в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби состоялись первые трехсторонние переговоры представителей РФ, Украины и США об окончании российского вторжения в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский позже положительно оценил переговоры и сообщил, что делегации вновь встретятся 1 февраля.

За сутки до переговороы в Москве прошла встреча спецпосланника США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с президентом РФ Владимиром Путиным. В Белом доме заявили, что это была "очень, очень продуктивная дискуссия, в ходе которой обсуждались последние нерешенные вопросы".

Незадолго до переговоров Москва подтвердила свое максимальное требование о выводе украинской армии со всего Донбасса, включая ранее неподконтрольные России территории. Украина категорически отказывается это делать. На фоне переговоров РФ продолжила совершать масштабные обстрелы Украины. В Киеве заявили, что российские ракеты направлены в том числе против мирного процесса.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Решение суда: Александр Гапоненко приговорен к 10 годам тюрьмы
Важно

Решение суда: Александр Гапоненко приговорен к 10 годам тюрьмы

«В субботу этот знак соблюдать не нужно!» Полиция сурово наказала водителя
Важно

«В субботу этот знак соблюдать не нужно!» Полиция сурово наказала водителя

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?
Важно

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось? (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Отрезав пенсии, как ножом»: МВД ищет «разумные» условия для полиции

Новости Латвии 20:40

Новости Латвии 0 комментариев

Чтобы решить проблему кадров в сфере внутренних дел, Государственный контроль предлагает продолжить реформу пенсий по выслуге в Государственной полиции, министр внутренних дел Рихард Козловскис обещает искать "разумное" направление в этом вопросе, а руководство Госполиции - продолжать усилия по привлечению молодых сотрудников.

Чтобы решить проблему кадров в сфере внутренних дел, Государственный контроль предлагает продолжить реформу пенсий по выслуге в Государственной полиции, министр внутренних дел Рихард Козловскис обещает искать "разумное" направление в этом вопросе, а руководство Госполиции - продолжать усилия по привлечению молодых сотрудников.

Читать

Выезжайте с солидным запасом времени: предупреждение водителям на утро

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC) призывает водителей в среду утром, 28 января, из-за неблагоприятных погодных условий запланировать дополнительное время на дорогу, сообщили агентству ЛЕТА в компании.

ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC) призывает водителей в среду утром, 28 января, из-за неблагоприятных погодных условий запланировать дополнительное время на дорогу, сообщили агентству ЛЕТА в компании.

Читать

Совсем молодой: подозреваемый в шпионаже на РФ трудился электриком

Выбор редакции 20:29

Выбор редакции 0 комментариев

Как стало известно ЛЕТА, один из мужчин, задержанных в прошлом году и теперь обвиняемых в шпионаже в пользу России, работал электриком.

Как стало известно ЛЕТА, один из мужчин, задержанных в прошлом году и теперь обвиняемых в шпионаже в пользу России, работал электриком.

Читать

«Трамп нам не папочка»: ЕС раскритиковал Генсека НАТО

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Генсек НАТО Рютте считает, что Европе безопаснее под ядерным зонтиком США. Он заявил, что Владимир Путин "будет рад", если в Европе увидит свет единая армия или иная оборонная структура вне рамок НАТО. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подвергся резкой критике европейцев за то, что накануне предостерёг ЕС от разрыва связей с США в сфере обороны и безопасности.

Генсек НАТО Рютте считает, что Европе безопаснее под ядерным зонтиком США. Он заявил, что Владимир Путин "будет рад", если в Европе увидит свет единая армия или иная оборонная структура вне рамок НАТО. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подвергся резкой критике европейцев за то, что накануне предостерёг ЕС от разрыва связей с США в сфере обороны и безопасности.

Читать

И тогда автобусы встанут: перевозчики готовы пойти на масштабный протест

Важно 20:23

Важно 0 комментариев

Региональные пассажирские перевозчики не отказываются от намерения провести более масштабную акцию протеста, чем в 2025 году, так как на встрече с Министром сообщения и Автотранспортной дирекцией во вторник, 27 января, не было предложено конкретных решений проблем. Об этом заявил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс, сообщает LETA.

Региональные пассажирские перевозчики не отказываются от намерения провести более масштабную акцию протеста, чем в 2025 году, так как на встрече с Министром сообщения и Автотранспортной дирекцией во вторник, 27 января, не было предложено конкретных решений проблем. Об этом заявил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс, сообщает LETA.

Читать

«В субботу этот знак соблюдать не нужно!» Полиция сурово наказала водителя

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

Райвис в субботу отправился по своим повседневным делам и в полной мере наслаждался выходным днём. В тот день он проезжал мимо учебных заведений в Межциемсе, где в рабочие дни запрещено ехать быстрее 30 километров в час, однако мужчина помнил, что это был выходной.

Райвис в субботу отправился по своим повседневным делам и в полной мере наслаждался выходным днём. В тот день он проезжал мимо учебных заведений в Межциемсе, где в рабочие дни запрещено ехать быстрее 30 километров в час, однако мужчина помнил, что это был выходной.

Читать