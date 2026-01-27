Киев: Трамп добивается заключения мирного договора к 15 мая

Администрация президента США Дональда Трампа ожидает, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено до 15 мая текущего года, сообщил в эфире украинской ежедневной онлайн‑программы Ранок.LIVE во вторник, 27 января, со ссылкой на свои источники депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По его словам, на 3 ноября запланированы промежуточные выборы в Конгресс США, и если Траму не удастся до мая показать результат завершения войны, это станет для него скорее минусом, чем плюсом. Именно май в США считают неформальным дедлайном для заключения сделки между Украиной и Россией, после чего американская сторона может выйти из переговорного процесса, добавил Гончаренко. "Украинский вопрос не исчезнет, ​​но отойдет на второй план", - уверен он.

Издание The Moscow Times напоминает, что именно Алексей Гончаренко первым обнародовал содержание мирного плана США по Украине, состоявшего из 28 пунктов.

В минувшие выходные в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби состоялись первые трехсторонние переговоры представителей РФ, Украины и США об окончании российского вторжения в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский позже положительно оценил переговоры и сообщил, что делегации вновь встретятся 1 февраля.

За сутки до переговороы в Москве прошла встреча спецпосланника США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с президентом РФ Владимиром Путиным. В Белом доме заявили, что это была "очень, очень продуктивная дискуссия, в ходе которой обсуждались последние нерешенные вопросы".

Незадолго до переговоров Москва подтвердила свое максимальное требование о выводе украинской армии со всего Донбасса, включая ранее неподконтрольные России территории. Украина категорически отказывается это делать. На фоне переговоров РФ продолжила совершать масштабные обстрелы Украины. В Киеве заявили, что российские ракеты направлены в том числе против мирного процесса.