Финляндия готова к диалогу с РФ, если та прекратит войну

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо готов возобновить диалог с Москвой, если Россия прекратит боевые действия против Украины. В настоящее время это невозможно, однако такая ситуация не может длиться вечно, заявил Орпо в интервью изданию Iltalehti вечером в понедельник, 26 января.

"Россия - наш пограничный сосед, и, конечно, если удастся прекратить эту военную агрессию, на каком-то этапе каналы связи необходимо будет открывать, но сейчас не тот момент", - указал финский премьер. По его словам, при необходимости он сядет за один стол с президентом РФ Владимиром Путиным, развязавшим войну против Украины и заочно арестованным Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.

Именно от Путина зависит продвижение мирного урегулирования в Украине, подчеркнул Петтери Орпо. "Для Финляндии очевидно, что возобновление диалога с Россией крайне затруднено до тех пор, пока продолжается война", - добавил он, подчеркнув, что решение о формате и времени возобновления следует принимать совместно с европейскими партнерами.

В интервью, которое политик дал в преддверии своего визита в Китай, он заверил, что на встрече с руководством КНР затронет вопрос мирного урегулирования в Украине, поскольку война России против этой страны является "самой большой проблемой в области безопасности". "Если кто и способен повлиять на Россию, так это Китай. Тот факт, что Китай поддерживает Россию в войне, наносит ущерб безопасности Европы, а также Финляндии и нашим отношениям", - уверен Петтери Орпо.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины власти Финляндии усиливают меры безопасности на границе с Россией. Кроме того, Финляндия вступила в НАТО и предпринимает другие шаги, в частности оназапретила россиянам приобретать недвижимость на ее территории.