Финляндия готова к диалогу с РФ, если та прекратит войну

© Deutsche Welle 27 января, 2026 17:27

Мир 0 комментариев

Россия соседствует с Финляндией, поэтому общение с ней придется когда-либо возобновить, но этот момент еще не настал, заявил премьер-министр Петтери Орпо в интервью изданию Iltalehti.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо готов возобновить диалог с Москвой, если Россия прекратит боевые действия против Украины. В настоящее время это невозможно, однако такая ситуация не может длиться вечно, заявил Орпо в интервью изданию Iltalehti вечером в понедельник, 26 января.

"Россия - наш пограничный сосед, и, конечно, если удастся прекратить эту военную агрессию, на каком-то этапе каналы связи необходимо будет открывать, но сейчас не тот момент", - указал финский премьер. По его словам, при необходимости он сядет за один стол с президентом РФ Владимиром Путиным, развязавшим войну против Украины и заочно арестованным Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.

Именно от Путина зависит продвижение мирного урегулирования в Украине, подчеркнул Петтери Орпо. "Для Финляндии очевидно, что возобновление диалога с Россией крайне затруднено до тех пор, пока продолжается война", - добавил он, подчеркнув, что решение о формате и времени возобновления следует принимать совместно с европейскими партнерами.

В интервью, которое политик дал в преддверии своего визита в Китай, он заверил, что на встрече с руководством КНР затронет вопрос мирного урегулирования в Украине, поскольку война России против этой страны является "самой большой проблемой в области безопасности". "Если кто и способен повлиять на Россию, так это Китай. Тот факт, что Китай поддерживает Россию в войне, наносит ущерб безопасности Европы, а также Финляндии и нашим отношениям", - уверен Петтери Орпо.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины власти Финляндии усиливают меры безопасности на границе с Россией. Кроме того, Финляндия вступила в НАТО и предпринимает другие шаги, в частности оназапретила россиянам приобретать недвижимость на ее территории.

«Когда-нибудь он ответит за это»: евродепутат Колс пожаловался на Мамыкина
«Когда-нибудь он ответит за это»: евродепутат Колс пожаловался на Мамыкина

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?
Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?

Решение суда: Александр Гапоненко приговорен к 10 годам тюрьмы
Решение суда: Александр Гапоненко приговорен к 10 годам тюрьмы

У Польши золота больше, чем у ЕЦБ.! И это ещё не предел

Польша неожиданно вышла в лидеры европейской «золотой гонки». Национальный банк Польши увеличил запасы золота примерно до 550 тонн — это больше, чем у Европейского центрального банка.

Необычная весть из Индии: премьер-министр Моди написал по-латышски

Европейский союз (ЕС) и Индия завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, и этот важный момент премьер-министр Индии Нарендра Моди решил отметить не только в социальных сетях, но и на латышском языке.

14 стран Европы подписали соглашение о борьбе с «теневым флотом» России

Страны Балтийского и Северного морей, а также Исландия заявили о намерении усилить противодействие деятельности танкеров так называемого теневого флота. Через воды этих государств проходит один из ключевых маршрутов экспорта российской нефти. В последние недели отдельные страны уже начали задерживать суда, которые, по их оценке, нарушают санкционный режим и международные правила судоходства.

Швецию терзают молодёжные банды: решено снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

Министерство юстиции Швеции предложило законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет. Если закон будет принят парламентом, то он вступит в силу с 3 июля 2026 года. Необходимость снизить возраст уголовной ответственности правительство объясняет вовлечением подростков в организованные преступные группировки.

Гибридные атаки Белоруссии были ответом; Литве нужно быть более сдержанной: евродепутат

Депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский говорит, что Литва, не признавая выборы в Белоруссии, привела страны к затяжному конфликту, и гибридные атаки, совершаемые Белоруссией, являются следствием этого. По его словам, теперь Литве следует быть более сдержанной и не провоцировать.
 
"Сегодня 2026 год, и мы не можем говорить о тех событиях, которые уже произошли. (...) Давайте не будем возвращаться в 2020 год, хотя там, скажу я, отчасти мы сами виноваты в том, что ввязались в этот конфликт – в Белоруссии никогда не было таких абсолютно свободных выборов, но мы никогда этого не делали, и отношения были достаточно хорошими", – заявил депутат Европарламента.
По его словам, гибридные атаки Белоурссии против Литвы были ответом. По мнению Томашевского, сейчас государству не следует провоцировать.

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?

Сеть супермаркетов «Sky» закрыла магазин в Риге на улице Краста, заметило агентство LETA. Пока компания не предоставила агентству LETA комментариев по поводу закрытия магазина.

Желтое предупреждение! Латвию накроет снежной бурей

С вечера вторника до утра среды на крайнем юге Латвии будет идти сильный снег, также ожидается метель, прогнозируют синоптики.

