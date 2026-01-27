Эстонский комик наказан за призывы вступать в террористическую организацию

Агаджик, который, по данным "Википедии", имеет опыт работы театральным художником, стендап-комиком и поэтом, в настоящее время работает в Baltic Restaurants. Агаджик, говорящий на турецком и курдском языках, распространял в Facebook и X пропагандистские материалы в поддержку РПК, в том числе видеоролики, призывающие курдскую и европейскую молодежь вступать в ряды организации. «Единственный путь к достижению социалистической, свободной и равной жизни — это борьба. Присоединяйтесь к борьбе за свободу, объединяйтесь для борьбы за свободу», — говорилось в призыве.

Прокурор Маргарет Берес заявила, что, учитывая важность подобных призывов для РПК, Агаджик таким образом оказывал поддержку организации, поскольку пропаганда является наиболее эффективным инструментом террористических организаций для вербовки новых членов.

Агаджик заключил с прокурором соглашение и был приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы с испытательным сроком в два года и десять месяцев. Учитывая, что он давал показания в ходе следствия, а также принимая во внимание степень и объем вины и отсутствие у него судимостей, прокурор счел обоснованным назначить наказание, близкое к минимальному. Агаджику также предстоит оплатить услуги защитника в размере 1218 евро и денежное взыскание в размере 2815 евро, которое он может выплачивать ежемесячными платежами в течение 12 месяцев.

В зале суда Агаджик заявил, что не является террористом и никогда даже не держал в руках оружия. По его словам, курдов убивают по всему миру, дети умирают от холода, а Турция запретила говорить о трудностях, с которыми сталкивается курдский народ.

По словам пресс-секретаря Полиции безопасности (КаПо) Марты Тууль, он распространял посты по собственной инициативе, без чьих-либо указаний. «Короче говоря, он перешел черту, за которой, просто выражая сочувствие, стал инструментом террористической организации. Призывы вступать в ряды имеют для террористических организаций экзистенциальное значение. Без членов организация не может существовать», — сказала она.