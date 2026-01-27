Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Эстонский комик наказан за призывы вступать в террористическую организацию

27 января, 2026

Foto Madis Veltman, Postimees

Проживающий в Таллинне Текин Агаджик в порядке согласительного производства был приговорен к двум годам лишения свободы условно за поддержку террористической организации, поскольку он распространял в социальных сетях контент в поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Европейском союзе террористической организацией, пишет Postimees. 

Агаджик, который, по данным "Википедии", имеет опыт работы театральным художником, стендап-комиком и поэтом, в настоящее время работает в Baltic Restaurants. Агаджик, говорящий на турецком и курдском языках, распространял в Facebook и X пропагандистские материалы в поддержку РПК, в том числе видеоролики, призывающие курдскую и европейскую молодежь вступать в ряды организации. «Единственный путь к достижению социалистической, свободной и равной жизни — это борьба. Присоединяйтесь к борьбе за свободу, объединяйтесь для борьбы за свободу», — говорилось в призыве.

Прокурор Маргарет Берес заявила, что, учитывая важность подобных призывов для РПК, Агаджик таким образом оказывал поддержку организации, поскольку пропаганда является наиболее эффективным инструментом террористических организаций для вербовки новых членов.

Агаджик заключил с прокурором соглашение и был приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы с испытательным сроком в два года и десять месяцев. Учитывая, что он давал показания в ходе следствия, а также принимая во внимание степень и объем вины и отсутствие у него судимостей, прокурор счел обоснованным назначить наказание, близкое к минимальному. Агаджику также предстоит оплатить услуги защитника в размере 1218 евро и денежное взыскание в размере 2815 евро, которое он может выплачивать ежемесячными платежами в течение 12 месяцев.

В зале суда Агаджик заявил, что не является террористом и никогда даже не держал в руках оружия. По его словам, курдов убивают по всему миру, дети умирают от холода, а Турция запретила говорить о трудностях, с которыми сталкивается курдский народ.

По словам пресс-секретаря Полиции безопасности (КаПо) Марты Тууль, он распространял посты по собственной инициативе, без чьих-либо указаний. «Короче говоря, он перешел черту, за которой, просто выражая сочувствие, стал инструментом террористической организации. Призывы вступать в ряды имеют для террористических организаций экзистенциальное значение. Без членов организация не может существовать», — сказала она.

У Польши золота больше, чем у ЕЦБ.! И это ещё не предел

Польша неожиданно вышла в лидеры европейской «золотой гонки». Национальный банк Польши увеличил запасы золота примерно до 550 тонн — это больше, чем у Европейского центрального банка.

Необычная весть из Индии: премьер-министр Моди написал по-латышски

Европейский союз (ЕС) и Индия завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, и этот важный момент премьер-министр Индии Нарендра Моди решил отметить не только в социальных сетях, но и на латышском языке.

14 стран Европы подписали соглашение о борьбе с «теневым флотом» России

Страны Балтийского и Северного морей, а также Исландия заявили о намерении усилить противодействие деятельности танкеров так называемого теневого флота. Через воды этих государств проходит один из ключевых маршрутов экспорта российской нефти. В последние недели отдельные страны уже начали задерживать суда, которые, по их оценке, нарушают санкционный режим и международные правила судоходства.

Швецию терзают молодёжные банды: решено снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

Министерство юстиции Швеции предложило законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет. Если закон будет принят парламентом, то он вступит в силу с 3 июля 2026 года. Необходимость снизить возраст уголовной ответственности правительство объясняет вовлечением подростков в организованные преступные группировки.

Гибридные атаки Белоруссии были ответом; Литве нужно быть более сдержанной: евродепутат

Депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский говорит, что Литва, не признавая выборы в Белоруссии, привела страны к затяжному конфликту, и гибридные атаки, совершаемые Белоруссией, являются следствием этого. По его словам, теперь Литве следует быть более сдержанной и не провоцировать.
 
"Сегодня 2026 год, и мы не можем говорить о тех событиях, которые уже произошли. (...) Давайте не будем возвращаться в 2020 год, хотя там, скажу я, отчасти мы сами виноваты в том, что ввязались в этот конфликт – в Белоруссии никогда не было таких абсолютно свободных выборов, но мы никогда этого не делали, и отношения были достаточно хорошими", – заявил депутат Европарламента.
По его словам, гибридные атаки Белоурссии против Литвы были ответом. По мнению Томашевского, сейчас государству не следует провоцировать.

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?

Сеть супермаркетов «Sky» закрыла магазин в Риге на улице Краста, заметило агентство LETA. Пока компания не предоставила агентству LETA комментариев по поводу закрытия магазина.

Желтое предупреждение! Латвию накроет снежной бурей

С вечера вторника до утра среды на крайнем юге Латвии будет идти сильный снег, также ожидается метель, прогнозируют синоптики.

