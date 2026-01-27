Алфавит старше, чем мы думали? В Сирии нашли надпись возрастом 4 400 лет

Находка была сделана в древнем городе Умм эль-Марра на севере страны. Радиоуглеродный анализ показал, что артефактам около 2400 года до нашей эры — это примерно на 500 лет раньше, чем датируются ранее известные алфавитные системы.

Учёные нашли четыре небольших глиняных цилиндра, покрытых простыми знаками. Они сильно отличаются от клинописи — основного письма региона той эпохи. По предварительным оценкам, символы могли передавать отдельные звуки, что является ключевым признаком алфавита.

Один из знаков, по мнению исследователей, может быть личным именем. Предполагается, что цилиндры использовались как бирки или ярлыки, которые привязывали к сосудам или подаркам.

Долгое время считалось, что алфавит возник у финикийцев около 1050 года до нашей эры, а более ранняя версия — в Египте примерно в 1800 году до нашей эры. Новая находка указывает на то, что идея алфавита могла появиться раньше и в другом регионе.

Учёные подчёркивают, что надписи слишком короткие, чтобы делать окончательные выводы. Для подтверждения гипотезы нужны новые находки и более длинные тексты. Тем не менее несколько специалистов по древним языкам уже поддержали версию, что речь идёт именно об алфавитном письме.

Пока это не доказательство, а серьёзный научный вопрос. Но если гипотеза подтвердится, история письменности человечества может начаться намного раньше, чем мы привыкли думать.