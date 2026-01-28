Опять измена! Собирал деньги на армию РФ, СГБ добивается уголовки

В ходе расследования СГБ установила, что подозреваемый откликнулся на просьбу контактного лица в России и обеспечивал перевод денежных средств на закупку оборудования для подавления дронов, предназначенного для российских военнослужащих, находящихся на фронте в Украине.

По данным службы, деньги перечислялись в Россию через посредника - знакомого подозреваемого, проживающего в Белоруссии. Таким образом, лицо фактически оказывало финансовую поддержку вооруженным силам государства-агрессора.

Уголовный процесс был начат 25 ноября 2025 года по статье Уголовного закона, предусматривающей ответственность за передачу финансовых средств стороне вооруженного конфликта за пределами территории Латвии, если ее действия направлены против территориальной целостности и политической независимости другого государства.

СГБ задержала подозреваемого 2 декабря 2025 года. В рамках расследования были проведены процессуальные действия в двух связанных с ним объектах в Резекне и Прейльском крае.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.