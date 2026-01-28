«Мы опоздаем»: Rail Baltica урежут и не успеют построить вовремя

По его словам, более точные сроки станут понятны только после ясности с объемом и сроками финансирования первого этапа. Пока же, по оценке Дзелме, задержка составит от трех до пяти лет.

Он подтвердил, что первый этап Rail Baltica будет перепроектирован - как по техническим причинам, так и для сокращения расходов. В рамках новой концепции на основной трассе будет построен один путь с маневровыми участками вместо двух, как планировалось ранее. Также предполагается строительство ряда станций, но без полного первоначального объема инфраструктуры.

Стоимость перепроектирования оценивается примерно в 8 млн евро. При этом, по словам Дзелме, такие затраты оправданы, поскольку оптимизация решений позволит сэкономить от 100 до 200 млн евро.

Ранее сообщалось, что EDzL ведет переговоры с разработчиком текущего проекта - испанской компанией Idom - о его адаптации. В случае провала переговоров будет объявлен новый конкурс на перепроектирование.

На заседании Комиссии Сейма по народному хозяйству 27 января прозвучало, что для завершения первого этапа Rail Baltica не хватает 3-4 млрд евро. В начале 2026 года строителю основной трассы - E.R.B. Rail JV - переданы 33 километра линии.

По данным совместного предприятия RB Rail, стоимость первого этапа Rail Baltica в странах Балтии может достичь 14,3 млрд евро, из них 5,5 млрд евро приходится на Латвию. При этом общий бюджет проекта по обновленной оценке может вырасти до 23,8 млрд евро - против 5,8 млрд евро, которые фигурировали в расчетах 2017 года.