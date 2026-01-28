Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Командующий НВС: в ближайшие годы Россия не сможет на нас напасть

Редакция PRESS 28 января, 2026 11:22

Важно 0 комментариев

Командующий Национальными вооруженными силами Латвии Каспар Пуданс заявил, что в ближайшие годы внешняя военная угроза со стороны России для НАТО маловероятна. Ключевым фактором при этом остается развитие войны в Украине.

Комментируя заявления западных официальных лиц о возможных сроках потенциального нападения России на страны НАТО, Пуданс подчеркнул, что не привязывает оценку угрозы к конкретному году. По его словам, теоретическая возможность существует всегда, однако реальных оснований для резкого роста риска сейчас нет.

Командующий отметил:

«Если сравнивать военные возможности России, нельзя сказать, что в этом году они существенно изменились по сравнению с прошлым. Российские военнослужащие продолжают гибнуть в войне против Украины, а восстановленные ресурсы в основном снова направляются туда же».

По его словам, важно учитывать и цели, которых Россия стремится достичь. Западные страны, включая государства Балтии, уже много лет находятся в так называемом «списке для наказания», однако текущая ситуация не позволяет Москве реализовать такие планы.

Пуданс указал, что возможная остановка или замедление боевых действий в Украине дала бы России шанс быстрее нарастить силы — за счет новой масштабной мобилизации и высвобождения военнослужащих. Вместе с тем Россия внимательно следит за действиями Запада, который за последние годы стал заметно сильнее и сплоченнее как в военном, так и в политическом плане.

Говоря о часто упоминаемых сроках с 2028 по 2037 год, командующий пояснил, что они связаны с возможным выравниванием потенциала, прежде всего в сфере военной промышленности.

С учетом этих факторов Пуданс считает, что в ближайшие годы прямой военной угрозы НАТО нет, поскольку Россия не располагает необходимыми возможностями. Однако он предупредил о сохраняющемся риске гибридных операций и скрытых действий, которые могут не выглядеть как прямое нападение или попытка оккупации.

Наибольшую опасность командующий видит в стремлении Владимира Путина к реваншу и символической победе. При этом, по его оценке, на данный момент у России отсутствуют реальные предпосылки для достижения такого результата.

Ранее эксперты украинского проекта Институт Черноморских стратегических исследований заявляли о росте рисков возможной агрессии России и Белоруссии против стран Балтии, отмечая, что текущая геополитическая ситуация является одной из наиболее напряженных за последние годы.

