Морозы до минус 33! Нас ждет ледяной уикенд

Редакция PRESS 28 января, 2026 09:31

В предстоящие выходные в Латвии ожидается преимущественно солнечная, но стынуще холодная погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха местами может опускаться до -30 градусов.

Начиная с четверга облака будут лишь изредка закрывать небо. Местами возможен небольшой снег и изморозь. Ветер будет слабым или умеренным, восточного направления.

Температура воздуха продолжит понижаться, а самым холодным периодом, вероятнее всего, станет воскресенье. Утром в большинстве регионов страны ожидается от -20 до -30 градусов, а днем температура во многих местах будет держаться ниже -15 градусов. Более мягкий мороз прогнозируется на севере Курземе, где будет сказываться влияние Рижского залива.

Согласно данным Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды, в ночь на понедельник, 2 февраля, в восточной и центральной части Латвии температура может понизиться до -28..-33 градусов. Такой сильный мороз возможен лишь при ясном небе на протяжении всей ночи и слабом ветре.

В последний раз морозы до -30 градусов в Латвии фиксировались 8 января 2024 года, а температура -33 градуса не отмечалась с февраля 2012 года.

Одновременно усилится образование льда в море. Ожидается, что на следующей неделе большую часть Рижского залива покроет лед. По прогнозам, его толщина в основном составит от 5 до 20 сантиметров, а на севере залива у побережья Эстонии - до 40 сантиметров. Выходить на морской лед запрещено.

Январь этого года в Латвии стал самым холодным месяцем с февраля 2012 года и самым холодным январем с 2010 года.

С середины следующей недели ожидается постепенное ослабление морозов. По данным ECMWF, первая неделя февраля будет примерно на восемь градусов холоднее климатической нормы, а середина месяца может оказаться примерно на четыре градуса холоднее среднего показателя за период 1991-2020 годов.
 
 
 

Собирают подписи чтобы отключить свет посольству России в Риге
Собирают подписи чтобы отключить свет посольству России в Риге (4)

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»
Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»

Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись
Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись

Город над пропастью: сицилийский Нискеми может исчезнуть вслед за гигантским оползнем ( ВИДЕО)

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

Необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли.

Самый глубокий за три года: сколько см снега выпало в Латвии?

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Проблема приобрела системный характер: как жители Латвии попадают в лапы к мошенникам

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

Опять измена! Собирал деньги на армию РФ, СГБ добивается уголовки

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) 21 января обратилась в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование в отношении гражданина Латвии за финансирование армии государства-агрессора России. Об этом агентству LETA сообщили в самой службе.

Минус Pornhub: новым пользователям в Великобритании перекрыли доступ

Один из самых популярных порносайтов в мире перестаёт пускать новых пользователей из Великобритании. Уже с 2 февраля доступ сохранится только у тех, кто успел подтвердить возраст заранее.

