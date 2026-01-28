Морозы до минус 33! Нас ждет ледяной уикенд

Начиная с четверга облака будут лишь изредка закрывать небо. Местами возможен небольшой снег и изморозь. Ветер будет слабым или умеренным, восточного направления.

Температура воздуха продолжит понижаться, а самым холодным периодом, вероятнее всего, станет воскресенье. Утром в большинстве регионов страны ожидается от -20 до -30 градусов, а днем температура во многих местах будет держаться ниже -15 градусов. Более мягкий мороз прогнозируется на севере Курземе, где будет сказываться влияние Рижского залива.

Согласно данным Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды, в ночь на понедельник, 2 февраля, в восточной и центральной части Латвии температура может понизиться до -28..-33 градусов. Такой сильный мороз возможен лишь при ясном небе на протяжении всей ночи и слабом ветре.

В последний раз морозы до -30 градусов в Латвии фиксировались 8 января 2024 года, а температура -33 градуса не отмечалась с февраля 2012 года.

Одновременно усилится образование льда в море. Ожидается, что на следующей неделе большую часть Рижского залива покроет лед. По прогнозам, его толщина в основном составит от 5 до 20 сантиметров, а на севере залива у побережья Эстонии - до 40 сантиметров. Выходить на морской лед запрещено.

Январь этого года в Латвии стал самым холодным месяцем с февраля 2012 года и самым холодным январем с 2010 года.

С середины следующей недели ожидается постепенное ослабление морозов. По данным ECMWF, первая неделя февраля будет примерно на восемь градусов холоднее климатической нормы, а середина месяца может оказаться примерно на четыре градуса холоднее среднего показателя за период 1991-2020 годов.





