Ветер и метель: в Латвии порывы до 17 м-с

Из-за ветра во многих районах страны будет отмечаться метель. В южной части Латвии продолжится снегопад, при этом наиболее интенсивные осадки ожидаются в Латгалии, Селии и на юге Земгале. В других регионах снег будет идти слабее и не повсеместно.

Небо в основном будет затянуто облаками, однако более солнечная погода прогнозируется на севере Видземе. Максимальная температура воздуха составит от -5 до -7 градусов в Курземе и от -7 до -11 градусов в остальных районах страны.

В Риге существенных осадков не ожидается, а к вечеру облачность начнет уменьшаться. При умеренном северо-восточном ветре температура воздуха в столице составит около -8 градусов.

Погодные условия формируются под влиянием области пониженного давления, тогда как на севере Европы начинает усиливаться антициклон. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1005-1006 гектопаскалей на юге Латвии до 1011 гектопаскалей на севере Видземе, свидетельствуют данные Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.