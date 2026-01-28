Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ветер и метель: в Латвии порывы до 17 м-с

28 января, 2026

Новости Латвии

В среду в Латвии ожидается усиление восточного и северо-восточного ветра. По прогнозам синоптиков, порывы ветра в большинстве регионов достигнут 9-14 метров в секунду, а на побережье Курземе у Рижского залива сохранятся порывы до 17 метров в секунду.

Из-за ветра во многих районах страны будет отмечаться метель. В южной части Латвии продолжится снегопад, при этом наиболее интенсивные осадки ожидаются в Латгалии, Селии и на юге Земгале. В других регионах снег будет идти слабее и не повсеместно.

Небо в основном будет затянуто облаками, однако более солнечная погода прогнозируется на севере Видземе. Максимальная температура воздуха составит от -5 до -7 градусов в Курземе и от -7 до -11 градусов в остальных районах страны.

В Риге существенных осадков не ожидается, а к вечеру облачность начнет уменьшаться. При умеренном северо-восточном ветре температура воздуха в столице составит около -8 градусов.

Погодные условия формируются под влиянием области пониженного давления, тогда как на севере Европы начинает усиливаться антициклон. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1005-1006 гектопаскалей на юге Латвии до 1011 гектопаскалей на севере Видземе, свидетельствуют данные Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Не пропустил на перекрестке: в Елгаве легковушка влетела в пожарную машину. ВИДЕО

В среду около полудня в Елгаве автомобиль Audi врезался в пересекавший перекресток транспорт спецслужбы Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), сообщила агентство LETA.

Город над пропастью: сицилийский Нискеми может исчезнуть вслед за гигантским оползнем ( ВИДЕО)

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

Снежный коллапс в Риге. Автобусы и троллейбусы отстают от графика до 30 минут

В среду утром из-за снегопада в Риге фиксируются задержки в движении общественного транспорта. Об этом агентству LETA сообщили в Rīgas satiksme.

Необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли.

Самый глубокий за три года: сколько см снега выпало в Латвии?

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Проблема приобрела системный характер: как жители Латвии попадают в лапы к мошенникам

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

