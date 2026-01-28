Киев говорит о двух отдельных мирных соглашениях: Украина-США и Россия-США

«Если говорить сугубо про эту 20-пунктную рамку, то это документ двусторонний, который подпишут США и Украина. Ну и с Россией должны подписать США. На сегодняшний день обсуждается именно такая конструкция, но переговоры еще продолжаются, это процесс», — сказал Сибига.

По его словам, европейская сторона, подписи которой не предполагается в соглашениях, тем не менее «присутствует в мирном процессе и в договоренностях о гарантиях безопасности».

Сибига добавил, что в переговорах по-прежнему остаются нерешенными два спорных вопроса — о территориях и о Запорожской АЭС. Для их решения, по его словам, Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным.

По данным источников Financial Times, в ходе переговоров США дали понять Украине, что американские гарантии безопасности зависят от того, согласится ли Киев на мирное соглашение, подразумевающее передачу Донбасса России. В Белом доме эту информацию назвали «абсолютной ложью». Источник Reuters также заявил, что США не диктуют Украине, что именно должно быть включено в мирное соглашение и назвал обратные утверждения ошибочными.