Мошенники украли у жителей Латвии почти 24 млн евро за год

Редакция PRESS 28 января, 2026 07:56

Важно 0 комментариев

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии как минимум 23,7 млн евро, что значительно больше, чем 16 млн евро годом ранее. Об этом агентству LETA сообщила представитель Государственная полиция Латвии Элина Приедите.

Всего полиция зарегистрировала 8701 заявление о мошенничествах и их попытках. В 3165 случаях пострадавшие фактически лишились денег - общий ущерб составил 23 767 429 евро. В полиции отмечают, что аппетиты мошенников растут: жертвы все чаще отдают не только наличные и средства со счетов, но и драгоценности, криптовалюту, а в отдельных случаях даже продают недвижимость, чтобы передать деньги злоумышленникам.

Самым распространенным видом мошенничества в 2025 году стали телефонные аферы. Зарегистрировано 6479 таких случаев - около 55% от всех мошенничеств. Потери от них превысили 13 млн евро. Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками коммунальных компаний, мобильных операторов, полиции или сообщали о якобы попавших в ДТП родственниках. Общение обычно происходило через WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger и Instagram. Основными жертвами стали люди старше 60 лет, особенно в возрасте от 70 до 90 лет.

На втором месте - мошеннические СМС-сообщения с просьбами перейти по ссылке и ввести банковские или идентификационные данные. В 2025 году зарегистрировано 732 таких случая с ущербом 734 671 евро. Чаще всего пострадали жители в возрасте от 40 до 59 лет. Сообщения рассылались якобы от имени судов, Службы госдоходов, Дирекции безопасности дорожного движения и курьерских компаний.

Инвестиционные мошенничества также остаются актуальными. За год зафиксировано 479 случаев, в которых жители потеряли 6 702 730 евро. Чаще всего жертвами становились мужчины, а суммы потерь в этих схемах были самыми крупными из-за длительного характера обмана и иллюзии растущей прибыли.

Кроме того, полиция зарегистрировала 466 случаев фишинга через электронную почту, 46 случаев мошенничества с поддельными платежными поручениями, 26 эпизодов так называемых романтических афер и сотни других мошеннических схем, включая фиктивные лотереи.

Начальник второго отдела Управления по борьбе с киберпреступностью полиции Олег Филатов подчеркнул, что масштабы потерь говорят о системном характере проблемы. Он призвал жителей критически относиться к любым звонкам, письмам и сообщениям с требованиями срочно передать деньги или раскрыть личные данные, напомнив, что бдительность и холодный расчет остаются главным способом защиты.

