Мошенники украли у жителей Латвии почти 24 млн евро за год

Всего полиция зарегистрировала 8701 заявление о мошенничествах и их попытках. В 3165 случаях пострадавшие фактически лишились денег - общий ущерб составил 23 767 429 евро. В полиции отмечают, что аппетиты мошенников растут: жертвы все чаще отдают не только наличные и средства со счетов, но и драгоценности, криптовалюту, а в отдельных случаях даже продают недвижимость, чтобы передать деньги злоумышленникам.

Самым распространенным видом мошенничества в 2025 году стали телефонные аферы. Зарегистрировано 6479 таких случаев - около 55% от всех мошенничеств. Потери от них превысили 13 млн евро. Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками коммунальных компаний, мобильных операторов, полиции или сообщали о якобы попавших в ДТП родственниках. Общение обычно происходило через WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger и Instagram. Основными жертвами стали люди старше 60 лет, особенно в возрасте от 70 до 90 лет.

На втором месте - мошеннические СМС-сообщения с просьбами перейти по ссылке и ввести банковские или идентификационные данные. В 2025 году зарегистрировано 732 таких случая с ущербом 734 671 евро. Чаще всего пострадали жители в возрасте от 40 до 59 лет. Сообщения рассылались якобы от имени судов, Службы госдоходов, Дирекции безопасности дорожного движения и курьерских компаний.

Инвестиционные мошенничества также остаются актуальными. За год зафиксировано 479 случаев, в которых жители потеряли 6 702 730 евро. Чаще всего жертвами становились мужчины, а суммы потерь в этих схемах были самыми крупными из-за длительного характера обмана и иллюзии растущей прибыли.

Кроме того, полиция зарегистрировала 466 случаев фишинга через электронную почту, 46 случаев мошенничества с поддельными платежными поручениями, 26 эпизодов так называемых романтических афер и сотни других мошеннических схем, включая фиктивные лотереи.

Начальник второго отдела Управления по борьбе с киберпреступностью полиции Олег Филатов подчеркнул, что масштабы потерь говорят о системном характере проблемы. Он призвал жителей критически относиться к любым звонкам, письмам и сообщениям с требованиями срочно передать деньги или раскрыть личные данные, напомнив, что бдительность и холодный расчет остаются главным способом защиты.