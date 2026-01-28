Пытка абстиненцией? Курение в тюрьмах Латвии ограничат новыми правилами

В новой тюремной инфраструктуре, включая Лиепайскую тюрьму и Центр зависимых Олайнской тюрьмы, курение будет разрешено только в специально обозначенных местах на открытом воздухе и строго в установленное время. В действующих тюрьмах порядок курения меняться не будет из-за инфраструктурных ограничений.

В Минюсте пояснили, что продвижение здорового образа жизни является частью современной системы исполнения наказаний. Уже сейчас заключенным по назначению врача доступны средства никотинозаместительной терапии, а ведомство совместно с Управление мест лишения свободы Латвии продолжает перенимать практики других европейских стран для снижения уровня курения среди осужденных.

После вступления нормативных изменений в силу новые правила будут внедряться постепенно, с учетом конкретных условий учреждений и режима отбывания наказания.