Пытка абстиненцией? Курение в тюрьмах Латвии ограничат новыми правилами

Редакция PRESS 28 января, 2026 08:13

Важно 0 комментариев

ITAR-TASS: ROSTOV-ON-DON, RUSSIA. JANUARY 21, 2013. A man smoking a cigarette in a stairwell in an apartment block. (Photo ITAR-TASS / Valery Matytsin) Россия. Ростов-на-Дону. 21 января. Курящий мужчина у окна на лестничной клетке в подъезде жилого дома. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Кабинет министров поддержал подготовленные Министерство юстиции Латвии изменения в регулировании курения в местах лишения свободы. Новые правила затронут прежде всего современные тюремные объекты и будут внедряться поэтапно.

В новой тюремной инфраструктуре, включая Лиепайскую тюрьму и Центр зависимых Олайнской тюрьмы, курение будет разрешено только в специально обозначенных местах на открытом воздухе и строго в установленное время. В действующих тюрьмах порядок курения меняться не будет из-за инфраструктурных ограничений.

В Минюсте пояснили, что продвижение здорового образа жизни является частью современной системы исполнения наказаний. Уже сейчас заключенным по назначению врача доступны средства никотинозаместительной терапии, а ведомство совместно с Управление мест лишения свободы Латвии продолжает перенимать практики других европейских стран для снижения уровня курения среди осужденных.

После вступления нормативных изменений в силу новые правила будут внедряться постепенно, с учетом конкретных условий учреждений и режима отбывания наказания.

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли.

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) 21 января обратилась в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование в отношении гражданина Латвии за финансирование армии государства-агрессора России. Об этом агентству LETA сообщили в самой службе.

Один из самых популярных порносайтов в мире перестаёт пускать новых пользователей из Великобритании. Уже с 2 февраля доступ сохранится только у тех, кто успел подтвердить возраст заранее.

