В Риге ночью чистили улицы, но снег всех обманул. И выпал к утру

В ночных и утренних работах по очистке улиц было задействовано 40 единиц техники. В самоуправлении заявили, что к шести утра основные работы были завершены, а количество выпавшего за ночь снега оценивалось как минимальное.

Однако с учетом погодной ситуации в среду днем запланирована повторная уборка. Параллельно из исторического центра Риги продолжается вывоз снега, чтобы облегчить движение по узким улицам.

Очистка тротуаров началась также в 2:00 ночи. В этих работах участвовали 54 единицы техники. Один цикл уборки тротуаров занимает от восьми до десяти часов, поэтому работы продолжаются и после утра.

В самоуправлении пояснили, что тротуары, которые начали чистить ночью, к 5:00 утра вновь оказались засыпаны снегом. В связи с этим принято решение проводить повторную очистку.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада по всей Латвии осложнены условия движения, а в окрестностях Салдуса ситуация оценивается как особенно тяжелая. В Риге в ранние утренние часы снег затруднял движение и на основных магистралях.

Кроме того, утром в среду из-за снега в столице фиксировались задержки общественного транспорта. Троллейбусы отставали от графика примерно на 15 минут, автобусы - в среднем на 20 минут.