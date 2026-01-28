Автор инициативы Юрис Улманис призывает общество к активным и быстрым действиям. По его словам, цель - создать для сотрудников посольства России в Риге крайне некомфортные условия работы в зимние месяцы. Он подчеркивает, что это должно стать прямым сигналом российским должностным лицам о недопустимости военных преступлений.

«Действуя быстро и решительно, мы вместе можем в эти холодные январские и февральские недели создать для сотрудников посольства России крайне некомфортные условия работы», - заявил Улманис.

В тексте инициативы говорится, что Россия систематически уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины, включая энергетический сектор, что привело к гуманитарной катастрофе в зимний период. Миллионы украинцев, по словам автора, остаются без света, тепла и воды, а масштаб этих страданий жителям западных стран трудно даже осознать.

«Миллионы украинцев этой зимой остались без света, тепла, воды и электричества. Это очевидное военное преступление», - говорится в инициативе.

Улманис считает недопустимым, чтобы Россия продолжала пользоваться дипломатическими привилегиями, прикрываясь международным правом. Он заявляет, что государство-агрессор не имеет морального права ссылаться на Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, одновременно лишая мирное население Украины условий, необходимых для человеческого достоинства.

Инициатива содержит прямой призыв к латвийскому парламенту и другим государственным институтам принять меры для отключения электричества, воды, отопления и других коммунальных услуг российской дипмиссии в Риге.