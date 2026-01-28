Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Собирают подписи чтобы отключить свет посольству России в Риге (4)

Редакция PRESS 28 января, 2026 08:23

Важно 4 комментариев

В Латвии набирает поддержку общественная инициатива об отключении электроэнергии и коммунальных услуг посольству России в Риге как ответ на военные преступления против гражданской инфраструктуры Украины. Сбор подписей продолжается на платформе Manabalss, для передачи инициативы на рассмотрение Сейм Латвии остается собрать около шести тысяч подписей.

Автор инициативы Юрис Улманис призывает общество к активным и быстрым действиям. По его словам, цель - создать для сотрудников посольства России в Риге крайне некомфортные условия работы в зимние месяцы. Он подчеркивает, что это должно стать прямым сигналом российским должностным лицам о недопустимости военных преступлений.

«Действуя быстро и решительно, мы вместе можем в эти холодные январские и февральские недели создать для сотрудников посольства России крайне некомфортные условия работы», - заявил Улманис.

В тексте инициативы говорится, что Россия систематически уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины, включая энергетический сектор, что привело к гуманитарной катастрофе в зимний период. Миллионы украинцев, по словам автора, остаются без света, тепла и воды, а масштаб этих страданий жителям западных стран трудно даже осознать.

«Миллионы украинцев этой зимой остались без света, тепла, воды и электричества. Это очевидное военное преступление», - говорится в инициативе.

Улманис считает недопустимым, чтобы Россия продолжала пользоваться дипломатическими привилегиями, прикрываясь международным правом. Он заявляет, что государство-агрессор не имеет морального права ссылаться на Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, одновременно лишая мирное население Украины условий, необходимых для человеческого достоинства.

Инициатива содержит прямой призыв к латвийскому парламенту и другим государственным институтам принять меры для отключения электричества, воды, отопления и других коммунальных услуг российской дипмиссии в Риге.

