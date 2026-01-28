16 пожаров за сутки! Один человек погиб, десять спасены

Сообщение о пожаре поступило незадолго до 9:00. В квартире на первом этаже горели бытовые предметы на площади около 10 квадратных метров. Семь человек спасатели вывели с помощью спасательных масок, еще троих - по лестницам. Один человек погиб. В ВУГД указали, что в загоревшейся квартире не был установлен дымовой детектор.

В тот же день пожар произошел на улице Бривибас в Салдусе. В одноэтажном общественном здании горели бытовые предметы и электропроводка на площади около 5 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировались девять человек.

Еще один вызов был на улице Цесу в Валмиере, где в двухэтажном деревянном жилом доме загорелись строительные конструкции на площади 30 квадратных метров. До прибытия спасателей из дома вышли два человека.

Также пожарные выезжали на улицу Залвес в Риге. В одноэтажном жилом доме горели комната, коридор и чердак на площади 35 квадратных метров. До прибытия ВУГД из здания эвакуировался человек, который получил травмы.

За прошедшие сутки пожарные выезжали и на другие инциденты - горели отходы, бытовые предметы и полы, пригорало оставленное без присмотра блюдо, происходили пожары в сараях, гараже, на лоджии, в двух случаях - в легковых автомобилях, в хозяйственной постройке, а в пяти случаях загоралась сажа в дымоходах зданий.

Всего за сутки поступил 51 вызов - 16 на тушение пожаров, 28 на спасательные работы и семь ложных вызовов.