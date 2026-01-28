Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 28. Января Завтра: Karlis, Spodris
Доступность

16 пожаров за сутки! Один человек погиб, десять спасены

Редакция PRESS 28 января, 2026 09:09

Важно 0 комментариев

Во вторник при пожаре в девятиэтажном доме в Вентспилсе погиб человек, еще десять были спасены. Об этом агентству LETA сообщили в Государственная пожарно-спасательная служба Латвии.

Сообщение о пожаре поступило незадолго до 9:00. В квартире на первом этаже горели бытовые предметы на площади около 10 квадратных метров. Семь человек спасатели вывели с помощью спасательных масок, еще троих - по лестницам. Один человек погиб. В ВУГД указали, что в загоревшейся квартире не был установлен дымовой детектор.

В тот же день пожар произошел на улице Бривибас в Салдусе. В одноэтажном общественном здании горели бытовые предметы и электропроводка на площади около 5 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировались девять человек.

Еще один вызов был на улице Цесу в Валмиере, где в двухэтажном деревянном жилом доме загорелись строительные конструкции на площади 30 квадратных метров. До прибытия спасателей из дома вышли два человека.

Также пожарные выезжали на улицу Залвес в Риге. В одноэтажном жилом доме горели комната, коридор и чердак на площади 35 квадратных метров. До прибытия ВУГД из здания эвакуировался человек, который получил травмы.

За прошедшие сутки пожарные выезжали и на другие инциденты - горели отходы, бытовые предметы и полы, пригорало оставленное без присмотра блюдо, происходили пожары в сараях, гараже, на лоджии, в двух случаях - в легковых автомобилях, в хозяйственной постройке, а в пяти случаях загоралась сажа в дымоходах зданий.

Всего за сутки поступил 51 вызов - 16 на тушение пожаров, 28 на спасательные работы и семь ложных вызовов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Если вчера был понедельник, то завтра что?» Версия учительницы для задания 1 класса взорвала сеть
Важно

«Если вчера был понедельник, то завтра что?» Версия учительницы для задания 1 класса взорвала сеть

Собирают подписи чтобы отключить свет посольству России в Риге
Важно

Собирают подписи чтобы отключить свет посольству России в Риге (4)

Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись
Важно

Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Город над пропастью: сицилийский Нискеми может исчезнуть вслед за гигантским оползнем ( ВИДЕО)

Всюду жизнь 13:25

Всюду жизнь 0 комментариев

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

Читать
Загрузка

Необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет

Важно 13:19

Важно 0 комментариев

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли.

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли.

Читать

Самый глубокий за три года: сколько см снега выпало в Латвии?

Новости Латвии 12:47

Новости Латвии 0 комментариев

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Проблема приобрела системный характер: как жители Латвии попадают в лапы к мошенникам

Новости Латвии 12:42

Новости Латвии 0 комментариев

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

Читать

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»

Важно 12:26

Важно 0 комментариев

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

Читать

Опять измена! Собирал деньги на армию РФ, СГБ добивается уголовки

ЧП и криминал 12:17

ЧП и криминал 0 комментариев

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) 21 января обратилась в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование в отношении гражданина Латвии за финансирование армии государства-агрессора России. Об этом агентству LETA сообщили в самой службе.

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) 21 января обратилась в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование в отношении гражданина Латвии за финансирование армии государства-агрессора России. Об этом агентству LETA сообщили в самой службе.

Читать

Минус Pornhub: новым пользователям в Великобритании перекрыли доступ

Всюду жизнь 12:14

Всюду жизнь 0 комментариев

Один из самых популярных порносайтов в мире перестаёт пускать новых пользователей из Великобритании. Уже с 2 февраля доступ сохранится только у тех, кто успел подтвердить возраст заранее.

Один из самых популярных порносайтов в мире перестаёт пускать новых пользователей из Великобритании. Уже с 2 февраля доступ сохранится только у тех, кто успел подтвердить возраст заранее.

Читать