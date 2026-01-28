Смертельный вирус без вакцины: что известно о вспышке Nipah в Индии и почему он пугает врачей?

Nipah — редкий, но крайне опасный вирус. От него нет ни вакцины, ни лекарства, а смертность при разных вспышках доходила до 75 процентов. Именно поэтому его относят к числу приоритетных угроз глобального здравоохранения.

Заболевание начинается как обычный грипп. Высокая температура, головная боль, ломота в мышцах, сильная усталость. Иногда появляется кашель или одышка. Но через несколько дней или недель картина может резко измениться.

Самое опасное осложнение — воспаление мозга. У пациентов возникают спутанность сознания, судороги, потеря ориентации, кома. В отдельных случаях болезнь возвращается даже спустя месяцы или годы после заражения.

Инкубационный период может длиться до трёх недель, а иногда и дольше. Это усложняет раннее выявление инфекции.

Вирус передаётся от животных к человеку и между людьми. Его естественные носители — плодовые летучие мыши. Заражение возможно через фрукты или напитки, загрязнённые их слюной или выделениями, а также при тесном контакте с больным человеком.

Впервые вирус обнаружили в 1999 году в Малайзии — тогда заболели фермеры, работавшие с инфицированными свиньями. С тех пор вспышки регулярно фиксируют в Южной Азии. В Индии случаи регистрировались и ранее, особенно в штате Керала.

Лечение при заражении Nipah остаётся симптоматическим — врачи борются с осложнениями, но не с самим вирусом. Именно сочетание высокой смертности, сложности выявления и отсутствия защиты делает Nipah одним из самых тревожных патогенов современности.