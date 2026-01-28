Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Смертельный вирус без вакцины: что известно о вспышке Nipah в Индии и почему он пугает врачей?

Редакция PRESS 28 января, 2026 09:26

В Индии сдерживают вспышку одного из самых опасных вирусов в мире. В штате Западная Бенгалия подтверждены случаи заражения вирусом Nipah — среди заболевших есть врачи и медсёстры. Почти сто человек отправлены на домашний карантин, пациентов лечат в больницах вокруг Калькутты, один из них находится в критическом состоянии.

Nipah — редкий, но крайне опасный вирус. От него нет ни вакцины, ни лекарства, а смертность при разных вспышках доходила до 75 процентов. Именно поэтому его относят к числу приоритетных угроз глобального здравоохранения.

Заболевание начинается как обычный грипп. Высокая температура, головная боль, ломота в мышцах, сильная усталость. Иногда появляется кашель или одышка. Но через несколько дней или недель картина может резко измениться.

Самое опасное осложнение — воспаление мозга. У пациентов возникают спутанность сознания, судороги, потеря ориентации, кома. В отдельных случаях болезнь возвращается даже спустя месяцы или годы после заражения.

Инкубационный период может длиться до трёх недель, а иногда и дольше. Это усложняет раннее выявление инфекции.

Вирус передаётся от животных к человеку и между людьми. Его естественные носители — плодовые летучие мыши. Заражение возможно через фрукты или напитки, загрязнённые их слюной или выделениями, а также при тесном контакте с больным человеком.

Впервые вирус обнаружили в 1999 году в Малайзии — тогда заболели фермеры, работавшие с инфицированными свиньями. С тех пор вспышки регулярно фиксируют в Южной Азии. В Индии случаи регистрировались и ранее, особенно в штате Керала.

Лечение при заражении Nipah остаётся симптоматическим — врачи борются с осложнениями, но не с самим вирусом. Именно сочетание высокой смертности, сложности выявления и отсутствия защиты делает Nipah одним из самых тревожных патогенов современности.

Главные новости

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»
Собирают подписи чтобы отключить свет посольству России в Риге
«Если вчера был понедельник, то завтра что?» Версия учительницы для задания 1 класса взорвала сеть
Город над пропастью: сицилийский Нискеми может исчезнуть вслед за гигантским оползнем ( ВИДЕО)

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

Необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли.

Самый глубокий за три года: сколько см снега выпало в Латвии?

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Проблема приобрела системный характер: как жители Латвии попадают в лапы к мошенникам

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

Опять измена! Собирал деньги на армию РФ, СГБ добивается уголовки

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) 21 января обратилась в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование в отношении гражданина Латвии за финансирование армии государства-агрессора России. Об этом агентству LETA сообщили в самой службе.

Минус Pornhub: новым пользователям в Великобритании перекрыли доступ

Один из самых популярных порносайтов в мире перестаёт пускать новых пользователей из Великобритании. Уже с 2 февраля доступ сохранится только у тех, кто успел подтвердить возраст заранее.

