«Если вчера был понедельник, то завтра что?» Версия учительницы для задания 1 класса взорвала сеть

"В нашей семье уже второй день идут обсуждения этого задания для 1-го класса. Кто прав?" - пишет она.

Пост вызвал настоящий взрыв эмоций у комментаторов.

elizabeth811: Сегодня вторник, а завтра будет среда. Каким образом ответ может быть «вторник»!? Тогда что же сегодня??

laima.lav: СРЕДА. Учительница всю ночь проверяла работы и «потеряла» один день.

sanijapastare: У учительницы переспросили? Что она ответила? Ребёнок ответил правильно.

viitolajana (автор): «Ребёнок не переспрашивал. Я объяснила, что иногда бывает так, что у каждого своя правда. Дочь знает, что её ответ правильный, и умеет это обосновать».

sintija.gredzena: «Ребёнок прав. Всё написано правильно. И очень жаль, что учитель учит неправильно… дети в первых классах верят, что учителя знают всё и действительно учатся тому, что им говорят и показывают… и жаль, что так вводят в заблуждение ребёнка, у которого логичное мышление и правильное направление мыслей».

Многие родители пишут, что вообще не понимаю, что нынче творится в школах.

...«Современный подход к образованию — полная ерунда. Вроде бы больше учат навыкам, но в спорте, изобразительном искусстве, музыке и т. д. учитель по своему усмотрению продолжает ставить оценки.

Дневника нет, поэтому в 19:00 в электронном классе может внезапно появиться задание на завтра по изучению стихотворения. Телефоны запрещены, но в то же время на уроках они внезапно становятся необходимыми для доступа к словарю. Культура шпиономании с замечаниями по поводу абсолютно любой мелочи. Как мне все это надоело... А это только 4-й класс».

...«В 19:00 в электронном классе не должно быть новых домашних заданий на следующий день. Посмотрите внутренние правила школы, до какого времени должны быть указаны домашние задания. Если это происходит после установленного времени и регулярно — поговорите с учителем, директором».

...«Да, у нас тоже 4-й класс. Все надоело до отвращения. И да, в голове сидит эта масса разнообразной информации, усталость от всего этого. Признаюсь, что не понимаю этих компетенций, полный бред и полный хаос во всем. Не могу помочь ребенку освоить то, что сейчас муссируется в новой системе, никогда не уверен, правильно ли все сделано. В основном нет, и тогда хочется все бросить. Так не должно быть».

...«Мне противны кучи домашних заданий, которые почти невозможно выполнить, если только не учиться до ночи напролет. Система образования в ужасном состоянии — учителей нет, а те, что есть, давно выгорели — стали нервные и крикливые".

А пользователь @anykrei рассказывает о достоинствах дистанционного обучения: «Нам в школе дистанционного обучения идеально. План для ребенка виден заранее. В течение месяца все выполняется самостоятельно или с помощью. Он ходит на уроки онлайн, как в обычной школе, и учится вместе с одноклассниками онлайн. Контрольные работы нужно сдавать в срок. Их можно выполнять без стресса. Никому не нужен этот старый кошмар. Дети уже 5 лет учатся в дистанционной школе».