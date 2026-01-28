Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Если вчера был понедельник, то завтра что?» Версия учительницы для задания 1 класса взорвала сеть

Редакция PRESS 28 января, 2026 09:32

Важно 0 комментариев

На платформе «Threads» одна мама школьницы выставила задание, на которое ее дочь, по мнению учительницы, ответила неправильно». Вот оно: «Если вчера был понедельник, то что будет завтра?»

"В нашей семье уже второй день идут обсуждения этого задания для 1-го класса. Кто прав?" - пишет она. 

Пост вызвал настоящий взрыв эмоций у комментаторов. 

elizabeth811: Сегодня вторник, а завтра будет среда. Каким образом ответ может быть «вторник»!? Тогда что же сегодня??

laima.lav: СРЕДА. Учительница всю ночь проверяла работы и «потеряла» один день.

sanijapastare: У учительницы переспросили? Что она ответила? Ребёнок ответил правильно.

viitolajana (автор): «Ребёнок не переспрашивал. Я объяснила, что иногда бывает так, что у каждого своя правда. Дочь знает, что её ответ правильный, и умеет это обосновать».

sintija.gredzena: «Ребёнок прав. Всё написано правильно. И очень жаль, что учитель учит неправильно… дети в первых классах верят, что учителя знают всё и действительно учатся тому, что им говорят и показывают… и жаль, что так вводят в заблуждение ребёнка, у которого логичное мышление и правильное направление мыслей».

Многие родители пишут, что вообще не понимаю, что нынче творится в школах.

...«Современный подход к образованию — полная ерунда. Вроде бы больше учат навыкам, но в спорте, изобразительном искусстве, музыке и т. д. учитель по своему усмотрению продолжает ставить оценки.

Дневника нет, поэтому в 19:00 в электронном классе может внезапно появиться задание на завтра по изучению стихотворения. Телефоны запрещены, но в то же время на уроках они внезапно становятся необходимыми для доступа к словарю. Культура шпиономании с замечаниями по поводу абсолютно любой мелочи. Как мне все это надоело... А это только 4-й класс».

...«В 19:00 в электронном классе не должно быть новых домашних заданий на следующий день. Посмотрите внутренние правила школы, до какого времени должны быть указаны домашние задания. Если это происходит после установленного времени и регулярно — поговорите с учителем, директором».

...«Да, у нас тоже 4-й класс. Все надоело до отвращения. И да, в голове сидит эта масса разнообразной информации, усталость от всего этого. Признаюсь, что не понимаю этих компетенций, полный бред и полный хаос во всем. Не могу помочь ребенку освоить то, что сейчас муссируется в новой системе, никогда не уверен, правильно ли все сделано. В основном нет, и тогда хочется все бросить. Так не должно быть».

 ...«Мне противны кучи домашних заданий, которые почти невозможно выполнить, если только не учиться до ночи напролет. Система образования в ужасном состоянии — учителей нет, а те, что есть, давно выгорели — стали нервные и крикливые".

А пользователь @anykrei рассказывает о достоинствах дистанционного обучения: «Нам в школе дистанционного обучения идеально. План для ребенка виден заранее. В течение месяца все выполняется самостоятельно или с помощью. Он ходит на уроки онлайн, как в обычной школе, и учится вместе с одноклассниками онлайн. Контрольные работы нужно сдавать в срок. Их можно выполнять без стресса. Никому не нужен этот старый кошмар. Дети уже 5 лет учатся в дистанционной школе».

Город над пропастью: сицилийский Нискеми может исчезнуть вслед за гигантским оползнем ( ВИДЕО)

Всюду жизнь 13:25

Всюду жизнь 0 комментариев

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

Читать
Необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет

Важно 13:19

Важно 0 комментариев

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли.

Читать

Самый глубокий за три года: сколько см снега выпало в Латвии?

Новости Латвии 12:47

Новости Латвии 0 комментариев

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Проблема приобрела системный характер: как жители Латвии попадают в лапы к мошенникам

Новости Латвии 12:42

Новости Латвии 0 комментариев

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

Читать

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»

Важно 12:26

Важно 0 комментариев

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

Читать

Опять измена! Собирал деньги на армию РФ, СГБ добивается уголовки

ЧП и криминал 12:17

ЧП и криминал 0 комментариев

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) 21 января обратилась в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование в отношении гражданина Латвии за финансирование армии государства-агрессора России. Об этом агентству LETA сообщили в самой службе.

Читать

Минус Pornhub: новым пользователям в Великобритании перекрыли доступ

Всюду жизнь 12:14

Всюду жизнь 0 комментариев

Один из самых популярных порносайтов в мире перестаёт пускать новых пользователей из Великобритании. Уже с 2 февраля доступ сохранится только у тех, кто успел подтвердить возраст заранее.

Читать