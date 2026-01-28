По данным предприятия, троллейбусы отстают от расписания примерно на 15 минут, автобусы - в среднем на 20 минут, а на отдельных маршрутах задержки достигают 30 минут.

Трамвайное движение в целом не нарушено. Однако утром движение трамваев 1-го маршрута было временно остановлено из-за дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время движение на этом маршруте полностью восстановлено.

Кроме того, движение трамваев 5-го и 8-го маршрутов было приостановлено из-за сломавшегося автомобиля, который остановился слишком близко к путям, что не позволяло вагонам проехать. После устранения препятствия движение также было возобновлено.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада по всей Латвии осложнены условия движения, а в окрестностях Салдуса ситуация оценивается как особенно тяжелая. В Риге в ранние утренние часы улицы были занесены снегом, что привело к затруднениям движения и на основных городских магистралях.