Кому будем исповедоваться? Папа Римский предостерег от слепой веры в ИИ

После своего избрания в мае 2025 года понтифик заявил, что этические вопросы искусственного интеллекта станут одной из ключевых тем его понтификата. По его словам, технологический прогресс должен служить человеку, а не вытеснять его из человеческого общения.

Папа отдельно подчеркнул важность критического мышления.

«Не отказывайтесь от своей способности критически мыслить и не позволяйте искусственному интеллекту заменять человеческие отношения».

Выступая с посланием по случаю 60-го Всемирного дня социальных коммуникаций, Лев XIV напомнил о базовом принципе.

«Технологии должны служить человеку, а не заменять его».

Говоря о современной коммуникации, понтифик отметил, что сохранение человеческого лица и голоса означает сохранение божественного начала в каждом человеке, которое он назвал неизгладимым отражением Божьей любви.

Папа Римский отдельно предостерег от попыток заменить человеческие связи цифровыми системами.

«Имитируя человеческие голоса и лица, мудрость и знания, сознание и ответственность, эмпатию и дружбу, искусственный интеллект может вторгаться на самый глубокий уровень коммуникации - уровень человеческих отношений».

Он также предупредил, что восприятие искусственного интеллекта как всезнающего друга или универсального источника советов способно ослабить аналитическое и творческое мышление человека.

Особую тревогу, по словам понтифика, вызывает рост роли чат-ботов в повседневной жизни.

«Поскольку чат-боты слишком “теплые”, всегда присутствующие и доступные, они могут стать скрытыми архитекторами наших эмоциональных состояний и вторгаться в сферу личной интимности».

Лев XIV добавил, что подмена живого общения цифровыми системами лишает человека возможности настоящей встречи с другим.

«Когда мы заменяем отношения с людьми системами искусственного интеллекта, которые каталогизируют наши мысли, мы лишаем себя возможности по-настоящему встретить другого».

В завершение понтифик призвал к прозрачности, этичному управлению технологиями, четкой маркировке контента, созданного не человеком, а также к развитию цифровой и медиаграмотности.

«Становится все более необходимым интегрировать медийную, информационную и искусственно-интеллектуальную грамотность в системы образования на всех уровнях, чтобы люди, особенно молодежь, могли развивать критическое мышление и расти в духовной свободе».