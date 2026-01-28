Крики, смех и драки во сне: учёные нашли тревожный ранний признак деменции

Речь идёт о редком нарушении сна, при котором во время фазы быстрых движений глаз человек теряет естественный мышечный «тормоз», который обычно не позволяет телу двигаться во сне. В результате спящий может вскочить с кровати, схватить партнёра или начать активно двигаться, оставаясь без сознания.

Исследование длилось около семи лет и охватило более 160 пациентов, которым такой диагноз поставили в пожилом возрасте. Учёные отслеживали изменения памяти, внимания и скорости мышления по сотням нейропсихологических показателей.

Результат оказался однозначным: у участников со временем фиксировалось постепенное ухудшение памяти, внимания и рабочей памяти. Особенно заметные изменения проявлялись в тестах, чувствительных к повреждениям мозга и нейродегенеративным процессам.

Интересно, что даже те участники, у которых за годы наблюдения не развились болезнь Паркинсона или деменция, всё равно демонстрировали медленное когнитивное снижение.

Исследователи также заметили различия между полами. У мужчин ухудшение памяти и внимания происходило быстрее, тогда как у женщин изменения развивались более плавно. Учёные отмечают, что женщины с этим нарушением сна демонстрировали большую устойчивость к когнитивному снижению.

Наблюдения показали: такие изменения могут развиваться задолго до появления официального диагноза нейродегенеративного заболевания. Именно поэтому специалисты считают важным длительное наблюдение за людьми с подобными расстройствами сна.

Исследование подчёркивает: странное поведение во сне может быть не просто ночной особенностью, а частью долгого и незаметного процесса изменений в работе мозга.