Крики, смех и драки во сне: учёные нашли тревожный ранний признак деменции

28 января, 2026 11:21

Азбука здоровья

Некоторые привычки во сне могут оказаться куда серьёзнее, чем кажется. Учёные предупреждают: люди, которые разыгрывают свои сны — кричат, смеются, машут руками или даже дерутся во сне, — могут столкнуться с деменцией в более позднем возрасте.

Речь идёт о редком нарушении сна, при котором во время фазы быстрых движений глаз человек теряет естественный мышечный «тормоз», который обычно не позволяет телу двигаться во сне. В результате спящий может вскочить с кровати, схватить партнёра или начать активно двигаться, оставаясь без сознания.

Исследование длилось около семи лет и охватило более 160 пациентов, которым такой диагноз поставили в пожилом возрасте. Учёные отслеживали изменения памяти, внимания и скорости мышления по сотням нейропсихологических показателей.

Результат оказался однозначным: у участников со временем фиксировалось постепенное ухудшение памяти, внимания и рабочей памяти. Особенно заметные изменения проявлялись в тестах, чувствительных к повреждениям мозга и нейродегенеративным процессам.

Интересно, что даже те участники, у которых за годы наблюдения не развились болезнь Паркинсона или деменция, всё равно демонстрировали медленное когнитивное снижение.

Исследователи также заметили различия между полами. У мужчин ухудшение памяти и внимания происходило быстрее, тогда как у женщин изменения развивались более плавно. Учёные отмечают, что женщины с этим нарушением сна демонстрировали большую устойчивость к когнитивному снижению.

Наблюдения показали: такие изменения могут развиваться задолго до появления официального диагноза нейродегенеративного заболевания. Именно поэтому специалисты считают важным длительное наблюдение за людьми с подобными расстройствами сна.

Исследование подчёркивает: странное поведение во сне может быть не просто ночной особенностью, а частью долгого и незаметного процесса изменений в работе мозга.

Морозы до минус 33! Нас ждет ледяной уикенд
Морозы до минус 33! Нас ждет ледяной уикенд

Собирают подписи чтобы отключить свет посольству России в Риге
Собирают подписи чтобы отключить свет посольству России в Риге (4)

«Если вчера был понедельник, то завтра что?» Версия учительницы для задания 1 класса взорвала сеть
«Если вчера был понедельник, то завтра что?» Версия учительницы для задания 1 класса взорвала сеть

Город над пропастью: сицилийский Нискеми может исчезнуть вслед за гигантским оползнем ( ВИДЕО)

13:25

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

Необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет

13:19

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли.

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли.

Самый глубокий за три года: сколько см снега выпало в Латвии?

12:47

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Проблема приобрела системный характер: как жители Латвии попадают в лапы к мошенникам

12:42

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»

12:26

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

Опять измена! Собирал деньги на армию РФ, СГБ добивается уголовки

12:17

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) 21 января обратилась в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование в отношении гражданина Латвии за финансирование армии государства-агрессора России. Об этом агентству LETA сообщили в самой службе.

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) 21 января обратилась в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование в отношении гражданина Латвии за финансирование армии государства-агрессора России. Об этом агентству LETA сообщили в самой службе.

Минус Pornhub: новым пользователям в Великобритании перекрыли доступ

12:14

Один из самых популярных порносайтов в мире перестаёт пускать новых пользователей из Великобритании. Уже с 2 февраля доступ сохранится только у тех, кто успел подтвердить возраст заранее.

Один из самых популярных порносайтов в мире перестаёт пускать новых пользователей из Великобритании. Уже с 2 февраля доступ сохранится только у тех, кто успел подтвердить возраст заранее.

