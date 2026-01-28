Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 28. Января Завтра: Karlis, Spodris
Доступность

44 млн евро штрафов за год. Совет по конкуренции объяснил зачем он нужен

Редакция PRESS 28 января, 2026 11:04

Новости Латвии 0 комментариев

Средний общественный эффект от реализации политики конкуренции в Латвии в период с 2023 по 2025 год составляет около 44 млн евро в год. Об этом агентству LETA сообщили в Совете по конкуренции.

При расчете общественной выгоды были проанализированы решения, принятые Советом по конкуренции в 2023–2025 годах, с учетом характерного для каждого вида нарушений роста цен и предполагаемой продолжительности таких нарушений. Дополнительно учитывался позитивный эффект от превентивных мер — предупреждений и переговорных процедур с компаниями и публичными структурами, допустившими менее значимые нарушения конкурентного законодательства или принципов конкурентной нейтральности.

В Совете по конкуренции подчеркивают, что в расчет не включались наложенные и уплаченные штрафы, поскольку их основная цель — сдерживание будущих нарушений, а не прямой финансовый эффект для общества.

По сравнению с предыдущими расчетами общественная выгода выросла примерно на 9 млн евро. В Совете отмечают, что с учетом бюджета учреждения каждый выделенный евро в среднем принес обществу 9,62 евро выгоды.

Наибольший вклад в 2025 году обеспечили дела о нарушении Закона о запрете недобросовестной торговой практики, а также выявление злоупотребления доминирующим положением. В прошлом году Совет по конкуренции установил факты недобросовестной торговой практики в действиях SIA «Maxima Latvija», а также нарушение запрета на злоупотребление доминирующим положением в деятельности SIA «Mārupes komunālie pakalpojumi».

Значительный эффект дало и раскрытие картеля — запрещенного соглашения в сфере строительства инженерных коммуникаций, выявленного в 2025 году.

В 2024 году Совет по конкуренции принял 18 решений по делам о слияниях. В одном случае — при оценке сделки SIA «Circle K Latvia» по получению единолочного контроля над заправочными станциями SIA «Astatte-Nafta» — объединение было разрешено с обязательными условиями. В остальных случаях слияния были одобрены без ограничений.

Кроме того, в течение года Совет по конкуренции активно применял превентивные меры. Было реализовано 15 профилактических процедур, в рамках которых 75 юридических лиц получили предупреждения о возможных нарушениях Закона о конкуренции и Закона о запрете недобросовестной торговой практики. Таким образом, ведомство последовательно применяло принцип «консультировать прежде, чем наказывать».

Председатель Совета по конкуренции Иева Шмите отметила, что рассчитанный общественный эффект наглядно демонстрирует измеримую пользу работы ведомства — полученная обществом выгода более чем в девять раз превышает объем финансирования учреждения.

Расчеты общественной выгоды основываются на методологии, рекомендованной Организацией экономического сотрудничества и развития, с адаптацией к особенностям латвийской экономики, а также с учетом рекомендаций Европейской комиссии и практики ведущих органов по надзору за конкуренцией в других странах.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Если вчера был понедельник, то завтра что?» Версия учительницы для задания 1 класса взорвала сеть
Важно

«Если вчера был понедельник, то завтра что?» Версия учительницы для задания 1 класса взорвала сеть

Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись
Важно

Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись

Морозы до минус 33! Нас ждет ледяной уикенд
Важно

Морозы до минус 33! Нас ждет ледяной уикенд

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Город над пропастью: сицилийский Нискеми может исчезнуть вслед за гигантским оползнем ( ВИДЕО)

Всюду жизнь 13:25

Всюду жизнь 0 комментариев

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

Читать
Загрузка

Необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет

Важно 13:19

Важно 0 комментариев

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли.

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли.

Читать

Самый глубокий за три года: сколько см снега выпало в Латвии?

Новости Латвии 12:47

Новости Латвии 0 комментариев

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Проблема приобрела системный характер: как жители Латвии попадают в лапы к мошенникам

Новости Латвии 12:42

Новости Латвии 0 комментариев

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

Читать

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»

Важно 12:26

Важно 0 комментариев

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

Читать

Опять измена! Собирал деньги на армию РФ, СГБ добивается уголовки

ЧП и криминал 12:17

ЧП и криминал 0 комментариев

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) 21 января обратилась в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование в отношении гражданина Латвии за финансирование армии государства-агрессора России. Об этом агентству LETA сообщили в самой службе.

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) 21 января обратилась в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование в отношении гражданина Латвии за финансирование армии государства-агрессора России. Об этом агентству LETA сообщили в самой службе.

Читать

Минус Pornhub: новым пользователям в Великобритании перекрыли доступ

Всюду жизнь 12:14

Всюду жизнь 0 комментариев

Один из самых популярных порносайтов в мире перестаёт пускать новых пользователей из Великобритании. Уже с 2 февраля доступ сохранится только у тех, кто успел подтвердить возраст заранее.

Один из самых популярных порносайтов в мире перестаёт пускать новых пользователей из Великобритании. Уже с 2 февраля доступ сохранится только у тех, кто успел подтвердить возраст заранее.

Читать