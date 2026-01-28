44 млн евро штрафов за год. Совет по конкуренции объяснил зачем он нужен

При расчете общественной выгоды были проанализированы решения, принятые Советом по конкуренции в 2023–2025 годах, с учетом характерного для каждого вида нарушений роста цен и предполагаемой продолжительности таких нарушений. Дополнительно учитывался позитивный эффект от превентивных мер — предупреждений и переговорных процедур с компаниями и публичными структурами, допустившими менее значимые нарушения конкурентного законодательства или принципов конкурентной нейтральности.

В Совете по конкуренции подчеркивают, что в расчет не включались наложенные и уплаченные штрафы, поскольку их основная цель — сдерживание будущих нарушений, а не прямой финансовый эффект для общества.

По сравнению с предыдущими расчетами общественная выгода выросла примерно на 9 млн евро. В Совете отмечают, что с учетом бюджета учреждения каждый выделенный евро в среднем принес обществу 9,62 евро выгоды.

Наибольший вклад в 2025 году обеспечили дела о нарушении Закона о запрете недобросовестной торговой практики, а также выявление злоупотребления доминирующим положением. В прошлом году Совет по конкуренции установил факты недобросовестной торговой практики в действиях SIA «Maxima Latvija», а также нарушение запрета на злоупотребление доминирующим положением в деятельности SIA «Mārupes komunālie pakalpojumi».

Значительный эффект дало и раскрытие картеля — запрещенного соглашения в сфере строительства инженерных коммуникаций, выявленного в 2025 году.

В 2024 году Совет по конкуренции принял 18 решений по делам о слияниях. В одном случае — при оценке сделки SIA «Circle K Latvia» по получению единолочного контроля над заправочными станциями SIA «Astatte-Nafta» — объединение было разрешено с обязательными условиями. В остальных случаях слияния были одобрены без ограничений.

Кроме того, в течение года Совет по конкуренции активно применял превентивные меры. Было реализовано 15 профилактических процедур, в рамках которых 75 юридических лиц получили предупреждения о возможных нарушениях Закона о конкуренции и Закона о запрете недобросовестной торговой практики. Таким образом, ведомство последовательно применяло принцип «консультировать прежде, чем наказывать».

Председатель Совета по конкуренции Иева Шмите отметила, что рассчитанный общественный эффект наглядно демонстрирует измеримую пользу работы ведомства — полученная обществом выгода более чем в девять раз превышает объем финансирования учреждения.

Расчеты общественной выгоды основываются на методологии, рекомендованной Организацией экономического сотрудничества и развития, с адаптацией к особенностям латвийской экономики, а также с учетом рекомендаций Европейской комиссии и практики ведущих органов по надзору за конкуренцией в других странах.