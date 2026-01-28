Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Увеличат выплаты медикам за работу в госсекторе

28 января, 2026

Важно 0 комментариев

Правительство поддержало изменения в правилах привлечения и удержания медицинского персонала в секторе государственно оплачиваемых услуг здравоохранения. Решение предусматривает перераспределение средств фондов ЕС и заметное расширение программы компенсаций для медиков, прежде всего работающих в больницах.

Как сообщили в Кабинет министров Латвии, из других мероприятий фондов ЕС будет перераспределено 8,6 млн евро. Это увеличит общий объем финансирования программы до 15,3 млн евро. Одновременно повышен целевой показатель: до конца 2029 года поддержку планируется предоставить 1 049 медицинским работникам вместо ранее запланированных 458. Изменения приняты с учетом высокого спроса на программу.

Получив компенсацию, медицинский работник обязан в течение трех лет работать в лечебном учреждении, оказывая государственно оплачиваемые услуги здравоохранения. Мера нацелена на стабилизацию кадров в публичном секторе и снижение текучести.

Власти подчеркивают, что дефицит кадров в здравоохранении является общеевропейской проблемой, однако в Латвии ее усиливает концентрация специалистов в Риге. Поэтому финансирование из фондов ЕС рассматривается как ключевой инструмент укрепления региональных больниц и практик семейных врачей.

При соблюдении условий на компенсацию могут претендовать сертифицированные врачи и стоматологи, физиотерапевты, эрготерапевты, аудиологопеды, арт-терапевты, медсестры, помощники врача, акушерки, зубные гигиенисты, ассистенты стоматолога, помощники медсестры, а также семейные врачи пенсионного возраста, передающие практику молодым специалистам. Перечень сформирован исходя из вакантных должностей в лечебных учреждениях.

Не пропустил на перекрестке: в Елгаве легковушка влетела в пожарную машину. ВИДЕО

В среду около полудня в Елгаве автомобиль Audi врезался в пересекавший перекресток транспорт спецслужбы Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), сообщила агентство LETA.

Город над пропастью: сицилийский Нискеми может исчезнуть вслед за гигантским оползнем ( ВИДЕО)

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

Снежный коллапс в Риге. Автобусы и троллейбусы отстают от графика до 30 минут

В среду утром из-за снегопада в Риге фиксируются задержки в движении общественного транспорта. Об этом агентству LETA сообщили в Rīgas satiksme.

Необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли.

Самый глубокий за три года: сколько см снега выпало в Латвии?

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Проблема приобрела системный характер: как жители Латвии попадают в лапы к мошенникам

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

