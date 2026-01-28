Увеличат выплаты медикам за работу в госсекторе

Как сообщили в Кабинет министров Латвии, из других мероприятий фондов ЕС будет перераспределено 8,6 млн евро. Это увеличит общий объем финансирования программы до 15,3 млн евро. Одновременно повышен целевой показатель: до конца 2029 года поддержку планируется предоставить 1 049 медицинским работникам вместо ранее запланированных 458. Изменения приняты с учетом высокого спроса на программу.

Получив компенсацию, медицинский работник обязан в течение трех лет работать в лечебном учреждении, оказывая государственно оплачиваемые услуги здравоохранения. Мера нацелена на стабилизацию кадров в публичном секторе и снижение текучести.

Власти подчеркивают, что дефицит кадров в здравоохранении является общеевропейской проблемой, однако в Латвии ее усиливает концентрация специалистов в Риге. Поэтому финансирование из фондов ЕС рассматривается как ключевой инструмент укрепления региональных больниц и практик семейных врачей.

При соблюдении условий на компенсацию могут претендовать сертифицированные врачи и стоматологи, физиотерапевты, эрготерапевты, аудиологопеды, арт-терапевты, медсестры, помощники врача, акушерки, зубные гигиенисты, ассистенты стоматолога, помощники медсестры, а также семейные врачи пенсионного возраста, передающие практику молодым специалистам. Перечень сформирован исходя из вакантных должностей в лечебных учреждениях.