У Центрального вокзала открыли бесплатную парковку. На первые 10 минут

До сих пор подъездная территория вокзальной площади фактически использовалась как неформальная стоянка такси. При этом там отсутствовали четкая организация и контроль движения, что регулярно создавало сложности как для автомобилистов, так и для пешеходов.

В этом году при участии Snabb площадка была полностью реорганизована. На месте появилась регулируемая публичная парковка, обеспечивающая доступ не только к Центральному железнодорожному вокзалу, но и к другим объектам в центре Риги.

В компании сообщили, что на территории сохранены два специально обозначенных парковочных места для такси. В остальной зоне оборудованы восемь мест для краткосрочной парковки автомобилей.

Правила пользования площадкой ориентированы исключительно на кратковременную остановку. Каждому водителю предоставляются первые десять минут бесплатно, далее действует тариф 3,5 евро в час. Чтобы сохранить доступность и не превращать зону в долгосрочную стоянку, месячные абонементы для этой парковки предлагаться не будут.

Оплатить парковку можно через мобильные приложения Snabb или Mobilly. Объем инвестиций в обустройство парковки представители компании раскрывать не стали.

Компания Snabb начала работу в Латвии весной 2025 года. В настоящее время под ее управлением находятся парковки девелопера Linstow Baltic в Риге, а также парковки офисного комплекса Verde. С марта следующего года Snabb начнет обслуживание парковок высотного комплекса Zunda Towers.

В приложении Snabb пользователям доступны более 280 парковок и 335 автомоек в странах Балтии.