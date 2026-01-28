Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 28. Января Завтра: Karlis, Spodris
Доступность

У Центрального вокзала открыли бесплатную парковку. На первые 10 минут

Редакция PRESS 28 января, 2026 11:11

Важно 0 комментариев

Эстонская компания Snabb открыла новую краткосрочную парковку на площади у Рижского Центрального вокзала. Первые десять минут стоянки для водителей бесплатны, после чего действует почасовой тариф.

До сих пор подъездная территория вокзальной площади фактически использовалась как неформальная стоянка такси. При этом там отсутствовали четкая организация и контроль движения, что регулярно создавало сложности как для автомобилистов, так и для пешеходов.

В этом году при участии Snabb площадка была полностью реорганизована. На месте появилась регулируемая публичная парковка, обеспечивающая доступ не только к Центральному железнодорожному вокзалу, но и к другим объектам в центре Риги.

В компании сообщили, что на территории сохранены два специально обозначенных парковочных места для такси. В остальной зоне оборудованы восемь мест для краткосрочной парковки автомобилей.

Правила пользования площадкой ориентированы исключительно на кратковременную остановку. Каждому водителю предоставляются первые десять минут бесплатно, далее действует тариф 3,5 евро в час. Чтобы сохранить доступность и не превращать зону в долгосрочную стоянку, месячные абонементы для этой парковки предлагаться не будут.

Оплатить парковку можно через мобильные приложения Snabb или Mobilly. Объем инвестиций в обустройство парковки представители компании раскрывать не стали.

Компания Snabb начала работу в Латвии весной 2025 года. В настоящее время под ее управлением находятся парковки девелопера Linstow Baltic в Риге, а также парковки офисного комплекса Verde. С марта следующего года Snabb начнет обслуживание парковок высотного комплекса Zunda Towers.

В приложении Snabb пользователям доступны более 280 парковок и 335 автомоек в странах Балтии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Если вчера был понедельник, то завтра что?» Версия учительницы для задания 1 класса взорвала сеть
Важно

«Если вчера был понедельник, то завтра что?» Версия учительницы для задания 1 класса взорвала сеть

Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись
Важно

Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»
Важно

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Не пропустил на перекрестке: в Елгаве легковушка влетела в пожарную машину. ВИДЕО

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

В среду около полудня в Елгаве автомобиль Audi врезался в пересекавший перекресток транспорт спецслужбы Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), сообщила агентство LETA.

В среду около полудня в Елгаве автомобиль Audi врезался в пересекавший перекресток транспорт спецслужбы Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), сообщила агентство LETA.

Читать
Загрузка

Город над пропастью: сицилийский Нискеми может исчезнуть вслед за гигантским оползнем ( ВИДЕО)

Всюду жизнь 13:25

Всюду жизнь 0 комментариев

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

Читать

Снежный коллапс в Риге. Автобусы и троллейбусы отстают от графика до 30 минут

Новости Латвии 13:21

Новости Латвии 0 комментариев

В среду утром из-за снегопада в Риге фиксируются задержки в движении общественного транспорта. Об этом агентству LETA сообщили в Rīgas satiksme.

В среду утром из-за снегопада в Риге фиксируются задержки в движении общественного транспорта. Об этом агентству LETA сообщили в Rīgas satiksme.

Читать

Необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет

Важно 13:19

Важно 0 комментариев

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли.

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли.

Читать

Самый глубокий за три года: сколько см снега выпало в Латвии?

Новости Латвии 12:47

Новости Латвии 0 комментариев

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Проблема приобрела системный характер: как жители Латвии попадают в лапы к мошенникам

Новости Латвии 12:42

Новости Латвии 0 комментариев

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

Читать

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»

Важно 12:26

Важно 0 комментариев

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

Читать