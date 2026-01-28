Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 28. Января Завтра: Karlis, Spodris
Доступность

Только стеклянные банки! Наличные остаются главным сбережением латвийцев

Редакция PRESS 28 января, 2026 10:36

Важно 0 комментариев

Хранение наличных денег дома остается одним из самых популярных способов сбережений в Латвии. Такой вариант считают самым удобным 29% жителей страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного дочерней компанией банка Citadele - CBL Asset Management совместно с исследовательским агентством Norstat.

Для сравнения, в Эстонии и Литве наличные дома хранят лишь около 17% жителей. Таким образом, в Латвии доверие к этому способу накоплений заметно выше, чем в соседних странах Балтии.

Председатель правления CBL Asset Management Карлис Пургайлис объясняет эту тенденцию историческими привычками и стремлением людей чувствовать больший контроль над своими финансами.

«В Латвии по сравнению с другими странами Балтии заметно более выражено доверие к накоплениям в наличных. Это связано как с историческими привычками, так и с ощущением большего контроля над собственными средствами. Однако в долгосрочной перспективе наличные теряют стоимость из-за инфляции и подвержены практическим рискам», - отметил он.

По его словам, важно учитывать и то, что наличные сбережения не участвуют в экономическом обороте и не способствуют общему экономическому развитию.

Опрос показывает, что чаще всего хранение денег дома выбирают жители в возрасте от 40 до 59 лет, а также жители Латгалии.

При сравнении стран Балтии особенно выделяется Литва, где значительно активнее развита инвестиционная культура. Если в Латвии инвестиции, такие как вложения в фонды или акции, считают самым удобным способом накоплений лишь 10% опрошенных, а в Эстонии - 14%, то в Литве этот вариант выбирают уже 31% жителей.

«Результаты опроса показывают существенные различия в финансовых привычках. В Латвии люди чаще выбирают консервативные решения, тогда как в Литве инвестирование стало повседневной практикой, что говорит о более высокой финансовой грамотности и долгосрочном мышлении», - подчеркнул Пургайлис.

Он также отметил, что исторический опыт латвийского общества снизил доверие к финансовой системе и готовность брать на себя риск.

Возраст остается ключевым фактором, влияющим на выбор способа накоплений. В возрастных группах от 18 до 29 лет и от 30 до 39 лет доминирует сберегательный счет, который считают самым удобным вариантом соответственно 47% и 45% респондентов. В этих же группах заметен и более высокий интерес к инвестициям, что связано с большей цифровой грамотностью и готовностью к риску.

В группе от 40 до 49 лет сберегательный счет по-прежнему занимает первое место с показателем 37%, однако почти столько же - 36% - предпочитают хранить деньги наличными дома, что указывает на сдвиг в сторону более осторожной стратегии.

Опрос был проведен в конце 2025 года в формате онлайн. В нем приняли участие более 3000 жителей стран Балтии в возрасте от 18 до 74 лет.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Морозы до минус 33! Нас ждет ледяной уикенд
Важно

Морозы до минус 33! Нас ждет ледяной уикенд

Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись
Важно

Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»
Важно

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Не пропустил на перекрестке: в Елгаве легковушка влетела в пожарную машину. ВИДЕО

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

В среду около полудня в Елгаве автомобиль Audi врезался в пересекавший перекресток транспорт спецслужбы Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), сообщила агентство LETA.

В среду около полудня в Елгаве автомобиль Audi врезался в пересекавший перекресток транспорт спецслужбы Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), сообщила агентство LETA.

Читать
Загрузка

Город над пропастью: сицилийский Нискеми может исчезнуть вслед за гигантским оползнем ( ВИДЕО)

Всюду жизнь 13:25

Всюду жизнь 0 комментариев

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

Читать

Снежный коллапс в Риге. Автобусы и троллейбусы отстают от графика до 30 минут

Новости Латвии 13:21

Новости Латвии 0 комментариев

В среду утром из-за снегопада в Риге фиксируются задержки в движении общественного транспорта. Об этом агентству LETA сообщили в Rīgas satiksme.

В среду утром из-за снегопада в Риге фиксируются задержки в движении общественного транспорта. Об этом агентству LETA сообщили в Rīgas satiksme.

Читать

Необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет

Важно 13:19

Важно 0 комментариев

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли.

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли.

Читать

Самый глубокий за три года: сколько см снега выпало в Латвии?

Новости Латвии 12:47

Новости Латвии 0 комментариев

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Проблема приобрела системный характер: как жители Латвии попадают в лапы к мошенникам

Новости Латвии 12:42

Новости Латвии 0 комментариев

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

Читать

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»

Важно 12:26

Важно 0 комментариев

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

Читать