Только стеклянные банки! Наличные остаются главным сбережением латвийцев

Для сравнения, в Эстонии и Литве наличные дома хранят лишь около 17% жителей. Таким образом, в Латвии доверие к этому способу накоплений заметно выше, чем в соседних странах Балтии.

Председатель правления CBL Asset Management Карлис Пургайлис объясняет эту тенденцию историческими привычками и стремлением людей чувствовать больший контроль над своими финансами.

«В Латвии по сравнению с другими странами Балтии заметно более выражено доверие к накоплениям в наличных. Это связано как с историческими привычками, так и с ощущением большего контроля над собственными средствами. Однако в долгосрочной перспективе наличные теряют стоимость из-за инфляции и подвержены практическим рискам», - отметил он.

По его словам, важно учитывать и то, что наличные сбережения не участвуют в экономическом обороте и не способствуют общему экономическому развитию.

Опрос показывает, что чаще всего хранение денег дома выбирают жители в возрасте от 40 до 59 лет, а также жители Латгалии.

При сравнении стран Балтии особенно выделяется Литва, где значительно активнее развита инвестиционная культура. Если в Латвии инвестиции, такие как вложения в фонды или акции, считают самым удобным способом накоплений лишь 10% опрошенных, а в Эстонии - 14%, то в Литве этот вариант выбирают уже 31% жителей.

«Результаты опроса показывают существенные различия в финансовых привычках. В Латвии люди чаще выбирают консервативные решения, тогда как в Литве инвестирование стало повседневной практикой, что говорит о более высокой финансовой грамотности и долгосрочном мышлении», - подчеркнул Пургайлис.

Он также отметил, что исторический опыт латвийского общества снизил доверие к финансовой системе и готовность брать на себя риск.

Возраст остается ключевым фактором, влияющим на выбор способа накоплений. В возрастных группах от 18 до 29 лет и от 30 до 39 лет доминирует сберегательный счет, который считают самым удобным вариантом соответственно 47% и 45% респондентов. В этих же группах заметен и более высокий интерес к инвестициям, что связано с большей цифровой грамотностью и готовностью к риску.

В группе от 40 до 49 лет сберегательный счет по-прежнему занимает первое место с показателем 37%, однако почти столько же - 36% - предпочитают хранить деньги наличными дома, что указывает на сдвиг в сторону более осторожной стратегии.

Опрос был проведен в конце 2025 года в формате онлайн. В нем приняли участие более 3000 жителей стран Балтии в возрасте от 18 до 74 лет.