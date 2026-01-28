Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 28. Января Завтра: Karlis, Spodris
Доступность

Атака дронов на пассажирский поезд. Погибло пять мирных жителей (видео)

Редакция PRESS 28 января, 2026 10:56

Важно 0 комментариев

Российские ударные беспилотники атаковали пассажирский поезд в Харьковской области. В момент удара в составе находились более 200 человек. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информацию также подтвердило издание Deutsche Welle.

Атака произошла во вторник, 27 января, вблизи села Языковое. Поезд следовал по маршруту Чоп–Харьков–Барвенково. По данным следствия, два российских дрона упали рядом с составом, третий попал непосредственно в вагон, после чего начался пожар.

На данный момент обнаружены фрагменты тел пяти погибших. Их личности устанавливаются с помощью ДНК-экспертиз.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по пассажирскому поезду актом терроризма.

Зеленский подчеркнул:

«Нет и не может быть никакой военной цели в том, чтобы уничтожать гражданских в вагоне поезда. В частности, в том поезде находились более 200 человек. А в вагоне, в который попал российский дрон, было 18 пассажиров».

Украинский лидер опубликовал видео последствий атаки в своем Telegram-канале.

В ту же ночь Россия нанесла по Харькову и области комбинированный удар. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, применялись реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и беспилотники Shahed. В результате около 80 процентов Харькова и области остались без электроснабжения.

Харьков подвергался атакам также 26 и 24 января. Мэр города Игорь Терехов сообщал о повреждениях многоэтажных жилых домов, роддома, школы и детского сада.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Если вчера был понедельник, то завтра что?» Версия учительницы для задания 1 класса взорвала сеть
Важно

«Если вчера был понедельник, то завтра что?» Версия учительницы для задания 1 класса взорвала сеть

Собирают подписи чтобы отключить свет посольству России в Риге
Важно

Собирают подписи чтобы отключить свет посольству России в Риге (4)

Морозы до минус 33! Нас ждет ледяной уикенд
Важно

Морозы до минус 33! Нас ждет ледяной уикенд

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Город над пропастью: сицилийский Нискеми может исчезнуть вслед за гигантским оползнем ( ВИДЕО)

Всюду жизнь 13:25

Всюду жизнь 0 комментариев

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

Читать
Загрузка

Необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет

Важно 13:19

Важно 0 комментариев

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли.

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли.

Читать

Самый глубокий за три года: сколько см снега выпало в Латвии?

Новости Латвии 12:47

Новости Латвии 0 комментариев

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Проблема приобрела системный характер: как жители Латвии попадают в лапы к мошенникам

Новости Латвии 12:42

Новости Латвии 0 комментариев

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

Читать

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»

Важно 12:26

Важно 0 комментариев

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

Читать

Опять измена! Собирал деньги на армию РФ, СГБ добивается уголовки

ЧП и криминал 12:17

ЧП и криминал 0 комментариев

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) 21 января обратилась в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование в отношении гражданина Латвии за финансирование армии государства-агрессора России. Об этом агентству LETA сообщили в самой службе.

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) 21 января обратилась в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование в отношении гражданина Латвии за финансирование армии государства-агрессора России. Об этом агентству LETA сообщили в самой службе.

Читать

Минус Pornhub: новым пользователям в Великобритании перекрыли доступ

Всюду жизнь 12:14

Всюду жизнь 0 комментариев

Один из самых популярных порносайтов в мире перестаёт пускать новых пользователей из Великобритании. Уже с 2 февраля доступ сохранится только у тех, кто успел подтвердить возраст заранее.

Один из самых популярных порносайтов в мире перестаёт пускать новых пользователей из Великобритании. Уже с 2 февраля доступ сохранится только у тех, кто успел подтвердить возраст заранее.

Читать