Атака дронов на пассажирский поезд. Погибло пять мирных жителей (видео)

Атака произошла во вторник, 27 января, вблизи села Языковое. Поезд следовал по маршруту Чоп–Харьков–Барвенково. По данным следствия, два российских дрона упали рядом с составом, третий попал непосредственно в вагон, после чего начался пожар.

На данный момент обнаружены фрагменты тел пяти погибших. Их личности устанавливаются с помощью ДНК-экспертиз.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по пассажирскому поезду актом терроризма.

Зеленский подчеркнул:

«Нет и не может быть никакой военной цели в том, чтобы уничтожать гражданских в вагоне поезда. В частности, в том поезде находились более 200 человек. А в вагоне, в который попал российский дрон, было 18 пассажиров».

Украинский лидер опубликовал видео последствий атаки в своем Telegram-канале.

В ту же ночь Россия нанесла по Харькову и области комбинированный удар. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, применялись реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и беспилотники Shahed. В результате около 80 процентов Харькова и области остались без электроснабжения.

Харьков подвергался атакам также 26 и 24 января. Мэр города Игорь Терехов сообщал о повреждениях многоэтажных жилых домов, роддома, школы и детского сада.