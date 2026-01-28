Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия готовит план подрыва мостов и железной дороги у границы

Редакция PRESS 28 января, 2026 11:46

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии ведется работа над детальным планом, который при необходимости позволит оперативно обеспечить разрыв автомобильного и железнодорожного сообщения у восточной границы. Об этом в интервью программе «Rīta panorāma» на Latvijas Televīzija заявил министр обороны Андрис Спрудс.

По его словам, в случае роста военной угрозы Латвия не исключает демонтаж дорог и железнодорожной инфраструктуры. Министр подчеркнул, что соответствующие обобщенные материалы уже подготовили Военный совет и Министерство сообщения Латвии.

«Принципы понятны. Эти рекомендации должны быть приняты во внимание. Ни один оккупационный военный вагон по территории Латвии ездить не будет», - заявил Спрудс, отвечая на вопрос о возможности демонтажа железнодорожных путей у границы с Россией и Белоруссией.

Комментируя публикацию немецкой газеты Welt о планах НАТО значительно нарастить запасы вооружений и боеприпасов на восточном фланге и создать новую зону обороны, министр отметил, что совместно с союзниками ведется работа по укреплению восточной границы как в воздушном пространстве, так и на суше. Он добавил, что при необходимости дополнительные разъяснения для общества будут даны.

Ранее Сейм Латвии отклонил предложение оппозиционного объединения «Национальное объединение» о демонтаже железнодорожной инфраструктуры в приграничье с Россией. При этом нескольким министерствам и структурам безопасности было поручено до конца 2025 года подготовить оценку последствий такого шага для Латвии.

Также подчеркивалось, что подобное решение должно приниматься согласованно на уровне стран Балтии. По словам Спрудса, если военные эксперты и службы безопасности придут к выводу, что демонтаж путей у восточной границы является наиболее эффективной мерой для защиты страны, эта рекомендация будет реализована в координации с соседями.

Ранее командующий Национальными вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданс заявил, что у армии уже существуют планы по ограничению железнодорожной мобильности в условиях определенных угроз.

Город над пропастью: сицилийский Нискеми может исчезнуть вслед за гигантским оползнем ( ВИДЕО)

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

Необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли.

Самый глубокий за три года: сколько см снега выпало в Латвии?

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Проблема приобрела системный характер: как жители Латвии попадают в лапы к мошенникам

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

Опять измена! Собирал деньги на армию РФ, СГБ добивается уголовки

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) 21 января обратилась в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование в отношении гражданина Латвии за финансирование армии государства-агрессора России. Об этом агентству LETA сообщили в самой службе.

Минус Pornhub: новым пользователям в Великобритании перекрыли доступ

Один из самых популярных порносайтов в мире перестаёт пускать новых пользователей из Великобритании. Уже с 2 февраля доступ сохранится только у тех, кто успел подтвердить возраст заранее.

