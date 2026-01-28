Латвия готовит план подрыва мостов и железной дороги у границы

По его словам, в случае роста военной угрозы Латвия не исключает демонтаж дорог и железнодорожной инфраструктуры. Министр подчеркнул, что соответствующие обобщенные материалы уже подготовили Военный совет и Министерство сообщения Латвии.

«Принципы понятны. Эти рекомендации должны быть приняты во внимание. Ни один оккупационный военный вагон по территории Латвии ездить не будет», - заявил Спрудс, отвечая на вопрос о возможности демонтажа железнодорожных путей у границы с Россией и Белоруссией.

Комментируя публикацию немецкой газеты Welt о планах НАТО значительно нарастить запасы вооружений и боеприпасов на восточном фланге и создать новую зону обороны, министр отметил, что совместно с союзниками ведется работа по укреплению восточной границы как в воздушном пространстве, так и на суше. Он добавил, что при необходимости дополнительные разъяснения для общества будут даны.

Ранее Сейм Латвии отклонил предложение оппозиционного объединения «Национальное объединение» о демонтаже железнодорожной инфраструктуры в приграничье с Россией. При этом нескольким министерствам и структурам безопасности было поручено до конца 2025 года подготовить оценку последствий такого шага для Латвии.

Также подчеркивалось, что подобное решение должно приниматься согласованно на уровне стран Балтии. По словам Спрудса, если военные эксперты и службы безопасности придут к выводу, что демонтаж путей у восточной границы является наиболее эффективной мерой для защиты страны, эта рекомендация будет реализована в координации с соседями.

Ранее командующий Национальными вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданс заявил, что у армии уже существуют планы по ограничению железнодорожной мобильности в условиях определенных угроз.