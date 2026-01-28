Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Снег завалил дороги Латвии: в Салдусе ситуация критическая

28 января, 2026

LETA

Утром в среду сложные условия движения зафиксированы почти по всей Латвии, а в окрестностях Салдуса они оцениваются как особенно тяжелые. Об этом агентству LETA сообщили в Latvijas valsts ceļi.

После сильного снегопада в районе Салдуса особенно осложнено движение на участке Лиепайского шоссе от Мазблидене до Циецере, а также на Кулдигском - Салдусском шоссе в пределах Салдусского края.

Утром в среду затруднения зафиксированы и на других магистралях. Проблемы отмечаются на Таллинском шоссе, на Видземском шоссе от Риги до Вангажи, на Валмиерском шоссе от Мурьяни до моста через Браслу, на Рижской объездной дороге, на Вентспилсском шоссе от Риги до Усмы, а также на Баускском, Елгавском и Лиепайском шоссе и на дороге Лиепая - Руцава.

Сложные условия движения сохраняются по всей длине Даугавпилсского шоссе, на Кокнесском и Резекненском шоссе, на дороге Гребнева - Резекне - Даугавпилс - граница с Литвой, а также на объездных дорогах Даугавпилса и Резекне.

На региональных автодорогах движение осложнено практически по всей стране, за исключением окрестностей Валмиеры, Цесиса, Валки, Алуксне и Лимбажи.

Проблемы возникли и в столице. В ранние утренние часы улицы Риги были настолько занесены снегом, что даже на улице Бривибас было сложно различить полосы движения.

Дорожные службы призывают водителей закладывать дополнительное время на поездки и учитывать, что дороги меньшего значения сейчас могут быть труднопроходимыми. Для улучшения условий движения в работах задействованы 134 единицы техники зимней службы.

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»
Важно

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»

«Если вчера был понедельник, то завтра что?» Версия учительницы для задания 1 класса взорвала сеть
Важно

«Если вчера был понедельник, то завтра что?» Версия учительницы для задания 1 класса взорвала сеть

Морозы до минус 33! Нас ждет ледяной уикенд
Важно

Морозы до минус 33! Нас ждет ледяной уикенд

Не пропустил на перекрестке: в Елгаве легковушка влетела в пожарную машину. ВИДЕО

В среду около полудня в Елгаве автомобиль Audi врезался в пересекавший перекресток транспорт спецслужбы Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), сообщила агентство LETA.

Загрузка

Город над пропастью: сицилийский Нискеми может исчезнуть вслед за гигантским оползнем ( ВИДЕО)

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

Снежный коллапс в Риге. Автобусы и троллейбусы отстают от графика до 30 минут

В среду утром из-за снегопада в Риге фиксируются задержки в движении общественного транспорта. Об этом агентству LETA сообщили в Rīgas satiksme.

Необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли.

Самый глубокий за три года: сколько см снега выпало в Латвии?

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Проблема приобрела системный характер: как жители Латвии попадают в лапы к мошенникам

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

