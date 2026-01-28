Снег завалил дороги Латвии: в Салдусе ситуация критическая

После сильного снегопада в районе Салдуса особенно осложнено движение на участке Лиепайского шоссе от Мазблидене до Циецере, а также на Кулдигском - Салдусском шоссе в пределах Салдусского края.

Утром в среду затруднения зафиксированы и на других магистралях. Проблемы отмечаются на Таллинском шоссе, на Видземском шоссе от Риги до Вангажи, на Валмиерском шоссе от Мурьяни до моста через Браслу, на Рижской объездной дороге, на Вентспилсском шоссе от Риги до Усмы, а также на Баускском, Елгавском и Лиепайском шоссе и на дороге Лиепая - Руцава.

Сложные условия движения сохраняются по всей длине Даугавпилсского шоссе, на Кокнесском и Резекненском шоссе, на дороге Гребнева - Резекне - Даугавпилс - граница с Литвой, а также на объездных дорогах Даугавпилса и Резекне.

На региональных автодорогах движение осложнено практически по всей стране, за исключением окрестностей Валмиеры, Цесиса, Валки, Алуксне и Лимбажи.

Проблемы возникли и в столице. В ранние утренние часы улицы Риги были настолько занесены снегом, что даже на улице Бривибас было сложно различить полосы движения.

Дорожные службы призывают водителей закладывать дополнительное время на поездки и учитывать, что дороги меньшего значения сейчас могут быть труднопроходимыми. Для улучшения условий движения в работах задействованы 134 единицы техники зимней службы.