Снежный леопард атаковал туристку при попытке селфи (ВИДЕО)

Редакция PRESS 28 января, 2026 10:21

Животные 0 комментариев

Редкий и пугающий инцидент произошёл на популярном горнолыжном курорте в Китае. Туристка получила тяжёлые травмы после нападения снежного леопарда, когда попыталась подойти к дикому животному, чтобы сделать фото.

Случай произошёл 23 января в живописной зоне Кекетохай в Синьцзяне — одном из известных зимних курортов страны. Видео, разошедшееся в китайских соцсетях, показывает леопарда на открытом заснеженном поле, а затем — момент, когда животное приближается к человеку. В следующих кадрах пострадавшую уносят на руках: её одежда и шлем испачканы кровью.

 

По данным местных СМИ, женщина заметила редкого хищника издалека и решила сфотографировать его. Когда расстояние сократилось примерно до трёх метров, леопард внезапно атаковал — укусил в лицо и сбил с ног.

Ситуацию удалось остановить благодаря инструктору по горным лыжам, который вмешался и отпугнул животное. Туристку доставили в ближайшую больницу. Сообщается, что она получила серьёзные травмы лица, но её состояние оценивается как стабильное.

После инцидента местные власти усилили патрулирование территории, расширили меры безопасности и установили дополнительные защитные ограждения. Посетителей призвали соблюдать инструкции и немедленно сообщать о появлении диких животных.

Снежный леопард — охраняемый вид в Китае и считается крайне скрытным животным. Контакты с людьми происходят крайне редко. За несколько дней до нападения администрация курорта уже предупреждала туристов: на территории были обнаружены свежие следы хищника.

Собирают подписи чтобы отключить свет посольству России в Риге
Собирают подписи чтобы отключить свет посольству России в Риге (4)

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»
Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»

Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись
Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись

Не пропустил на перекрестке: в Елгаве легковушка влетела в пожарную машину. ВИДЕО

В среду около полудня в Елгаве автомобиль Audi врезался в пересекавший перекресток транспорт спецслужбы Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), сообщила агентство LETA.

Город над пропастью: сицилийский Нискеми может исчезнуть вслед за гигантским оползнем ( ВИДЕО)

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

Снежный коллапс в Риге. Автобусы и троллейбусы отстают от графика до 30 минут

В среду утром из-за снегопада в Риге фиксируются задержки в движении общественного транспорта. Об этом агентству LETA сообщили в Rīgas satiksme.

Необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли.

Самый глубокий за три года: сколько см снега выпало в Латвии?

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Проблема приобрела системный характер: как жители Латвии попадают в лапы к мошенникам

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

