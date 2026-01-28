Снежный леопард атаковал туристку при попытке селфи (ВИДЕО)

Случай произошёл 23 января в живописной зоне Кекетохай в Синьцзяне — одном из известных зимних курортов страны. Видео, разошедшееся в китайских соцсетях, показывает леопарда на открытом заснеженном поле, а затем — момент, когда животное приближается к человеку. В следующих кадрах пострадавшую уносят на руках: её одежда и шлем испачканы кровью.

A snow leopard attacks a skier in North China. These sorts of attacks are extremely rare since Snow Leopards tend to avoid people. Reasons for the attack are unknown. pic.twitter.com/9kkLxteIkX — Nature Chapter (@NatureChapter) January 24, 2026

По данным местных СМИ, женщина заметила редкого хищника издалека и решила сфотографировать его. Когда расстояние сократилось примерно до трёх метров, леопард внезапно атаковал — укусил в лицо и сбил с ног.

Ситуацию удалось остановить благодаря инструктору по горным лыжам, который вмешался и отпугнул животное. Туристку доставили в ближайшую больницу. Сообщается, что она получила серьёзные травмы лица, но её состояние оценивается как стабильное.

После инцидента местные власти усилили патрулирование территории, расширили меры безопасности и установили дополнительные защитные ограждения. Посетителей призвали соблюдать инструкции и немедленно сообщать о появлении диких животных.

Снежный леопард — охраняемый вид в Китае и считается крайне скрытным животным. Контакты с людьми происходят крайне редко. За несколько дней до нападения администрация курорта уже предупреждала туристов: на территории были обнаружены свежие следы хищника.