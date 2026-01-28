Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Испания вместо ареста танкера «теневого флота» РФ сопроводила его в марроканский порт

Редакция PRESS 28 января, 2026 10:08

Испанская морская служба вместо ареста сопроводила танкер Chariot Tide, находящийся под санкциями ЕС и Великобритании, в пункт назначения - марокканский порт Танжер-Мед. У судна отказал двигатель, ранее его видели в РФ. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в Министерстве транспорта Испании.

Судно Chariot Tide, идущее под флагом Мозамбика и до ноября известное как Marabella Sun, находится в санкционном списке Евросоюза и Великобритании с ноября 2024 года. Почему танкер не был арестован , испанские власти не объяснили.

По данным AFP, 22 января у судна отказал двигатель. Танкер стоял на якоре "вблизи побережья Марокко", после чего штормом его снесло на восток. Сначала судно вошло в зону ответственности Марокко, а затем оказалось "без хода в международных водах" в районе, где за поисково-спасательные операции отвечает Испания. Информацию о характере и объеме груза танкера испанская сторона не предоставила.

Согласно данным платформы отслеживания Global Fishing Watch, в конце декабря 2025 года Chariot Tide стоял на якоре в нефтяном терминале Вистино в Ленинградской области, после чего направился в Средиземное море.

Российский "теневой флот" состоит, в основном, из старых судов, которые используются вне западных систем страхования и регистрации. С их помощью РФ обходит санкции Евросоюза, введенные после российского полномасштабного вторжения в Украину. Доходы от продажи нефти, в том числе по сниженным ценам таким странам, как Индия и Китай, направляются на финансирование войны.

Морозы до минус 33! Нас ждет ледяной уикенд
Морозы до минус 33! Нас ждет ледяной уикенд

Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись
Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись

«Если вчера был понедельник, то завтра что?» Версия учительницы для задания 1 класса взорвала сеть
«Если вчера был понедельник, то завтра что?» Версия учительницы для задания 1 класса взорвала сеть

Город над пропастью: сицилийский Нискеми может исчезнуть вслед за гигантским оползнем ( ВИДЕО)

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

Необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли.

Самый глубокий за три года: сколько см снега выпало в Латвии?

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Проблема приобрела системный характер: как жители Латвии попадают в лапы к мошенникам

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

Опять измена! Собирал деньги на армию РФ, СГБ добивается уголовки

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) 21 января обратилась в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование в отношении гражданина Латвии за финансирование армии государства-агрессора России. Об этом агентству LETA сообщили в самой службе.

Минус Pornhub: новым пользователям в Великобритании перекрыли доступ

Один из самых популярных порносайтов в мире перестаёт пускать новых пользователей из Великобритании. Уже с 2 февраля доступ сохранится только у тех, кто успел подтвердить возраст заранее.

