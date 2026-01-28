Испания вместо ареста танкера «теневого флота» РФ сопроводила его в марроканский порт

Судно Chariot Tide, идущее под флагом Мозамбика и до ноября известное как Marabella Sun, находится в санкционном списке Евросоюза и Великобритании с ноября 2024 года. Почему танкер не был арестован , испанские власти не объяснили.

По данным AFP, 22 января у судна отказал двигатель. Танкер стоял на якоре "вблизи побережья Марокко", после чего штормом его снесло на восток. Сначала судно вошло в зону ответственности Марокко, а затем оказалось "без хода в международных водах" в районе, где за поисково-спасательные операции отвечает Испания. Информацию о характере и объеме груза танкера испанская сторона не предоставила.

Согласно данным платформы отслеживания Global Fishing Watch, в конце декабря 2025 года Chariot Tide стоял на якоре в нефтяном терминале Вистино в Ленинградской области, после чего направился в Средиземное море.

Российский "теневой флот" состоит, в основном, из старых судов, которые используются вне западных систем страхования и регистрации. С их помощью РФ обходит санкции Евросоюза, введенные после российского полномасштабного вторжения в Украину. Доходы от продажи нефти, в том числе по сниженным ценам таким странам, как Индия и Китай, направляются на финансирование войны.