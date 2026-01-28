Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Минус Pornhub: новым пользователям в Великобритании перекрыли доступ

Редакция PRESS 28 января, 2026 12:14

Всюду жизнь 0 комментариев

Один из самых популярных порносайтов в мире перестаёт пускать новых пользователей из Великобритании. Уже с 2 февраля доступ сохранится только у тех, кто успел подтвердить возраст заранее.

Речь идёт не только о Pornhub, но и о YouPorn и RedTube — всех платформах, которыми управляет компания Aylo. Решение связано с обязательными проверками возраста, введёнными летом 2025 года в рамках британского Online Safety Act.

По данным компании, после начала жёсткого контроля трафик Pornhub в Великобритании упал на 77 процентов. Проверки возраста начали активно применяться с июля, когда регулятор Ofcom перешёл к реальному надзору.

В компании заявили, что больше не хотят участвовать в системе, которую считают неработающей. По их словам, легальные и регулируемые сайты теряют аудиторию, тогда как менее контролируемые платформы продолжают работать без ограничений.

При этом Pornhub остаётся самым посещаемым порносайтом в стране. По данным аналитиков, в августе сайт посетили почти 10 миллионов человек — на полтора миллиона меньше, чем годом ранее. С тех пор падение продолжилось.

Параллельно вырос спрос на VPN-сервисы. После введения возрастных проверок их использование более чем удвоилось — с 650 тысяч пользователей до пика свыше 1,4 миллиона в середине августа. К декабрю показатель снизился до 900 тысяч.

Закон требует от порносайтов внедрять «высокоэффективные» проверки возраста. Для этого используются технологии оценки возраста по лицу, банковские карты и другие методы. По данным регулятора, на сегодняшний день такие проверки внедрили 68 из 100 крупнейших порносервисов в стране.

Регулятор подчёркивает: сайты могут либо соблюдать требования закона, либо полностью блокировать доступ для пользователей из Великобритании. За нарушения уже начаты десятки расследований, а один из провайдеров оштрафован на 1 миллион фунтов.

 

Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись
Важно

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»
Важно

Морозы до минус 33! Нас ждет ледяной уикенд
Важно

Город над пропастью: сицилийский Нискеми может исчезнуть вслед за гигантским оползнем ( ВИДЕО)

Всюду жизнь 13:25

Всюду жизнь 0 комментариев

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

Необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет

Важно 13:19

Важно 0 комментариев

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли.

Самый глубокий за три года: сколько см снега выпало в Латвии?

Новости Латвии 12:47

Новости Латвии 0 комментариев

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Проблема приобрела системный характер: как жители Латвии попадают в лапы к мошенникам

Новости Латвии 12:42

Новости Латвии 0 комментариев

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»

Важно 12:26

Важно 0 комментариев

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

Опять измена! Собирал деньги на армию РФ, СГБ добивается уголовки

ЧП и криминал 12:17

ЧП и криминал 0 комментариев

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) 21 января обратилась в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование в отношении гражданина Латвии за финансирование армии государства-агрессора России. Об этом агентству LETA сообщили в самой службе.

