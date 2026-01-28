Минус Pornhub: новым пользователям в Великобритании перекрыли доступ

Речь идёт не только о Pornhub, но и о YouPorn и RedTube — всех платформах, которыми управляет компания Aylo. Решение связано с обязательными проверками возраста, введёнными летом 2025 года в рамках британского Online Safety Act.

По данным компании, после начала жёсткого контроля трафик Pornhub в Великобритании упал на 77 процентов. Проверки возраста начали активно применяться с июля, когда регулятор Ofcom перешёл к реальному надзору.

В компании заявили, что больше не хотят участвовать в системе, которую считают неработающей. По их словам, легальные и регулируемые сайты теряют аудиторию, тогда как менее контролируемые платформы продолжают работать без ограничений.

При этом Pornhub остаётся самым посещаемым порносайтом в стране. По данным аналитиков, в августе сайт посетили почти 10 миллионов человек — на полтора миллиона меньше, чем годом ранее. С тех пор падение продолжилось.

Параллельно вырос спрос на VPN-сервисы. После введения возрастных проверок их использование более чем удвоилось — с 650 тысяч пользователей до пика свыше 1,4 миллиона в середине августа. К декабрю показатель снизился до 900 тысяч.

Закон требует от порносайтов внедрять «высокоэффективные» проверки возраста. Для этого используются технологии оценки возраста по лицу, банковские карты и другие методы. По данным регулятора, на сегодняшний день такие проверки внедрили 68 из 100 крупнейших порносервисов в стране.

Регулятор подчёркивает: сайты могут либо соблюдать требования закона, либо полностью блокировать доступ для пользователей из Великобритании. За нарушения уже начаты десятки расследований, а один из провайдеров оштрафован на 1 миллион фунтов.