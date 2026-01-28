Город над пропастью: сицилийский Нискеми может исчезнуть вслед за гигантским оползнем ( ВИДЕО)

Около 1 500 человек уже эвакуированы. Оползень, который сначала проявился в воскресенье, за считанные часы превратился в гигантский разлом длиной около четырёх километров. Трещина продолжает расширяться, и есть опасения, что под угрозой окажется исторический центр города.

Мэр Нискеми Массимилиано Конти в экстренном обращении заявил, что «ситуация критическая» и призвал жителей не покидать дома за пределами оцепленных зон. По его словам, пока обошлось без пострадавших, однако повреждения зданий уже значительные.

Фотографии и видео с места событий показывают жилые дома, стоящие буквально в нескольких метрах от обрыва. Глава гражданской защиты Сицилии Сальваторе Кочина сообщил, что все здания в радиусе 50–70 метров обречены на обрушение.



Школы в городе закрыты, а дорога, соединяющая Нискеми с прибрежной Джелой, перекрыта. В самом городе проживает около 25 тысяч человек. Часть эвакуированных нашла приют у родственников, но сотни людей уже вторую ночь проводят в местном спортивном комплексе.

По словам мэра, во вторник утром склон просел ещё примерно на 10 метров. С воздуха, признался он, было видно, как город буквально «расползается». Дождь не прекращается, осложняя как спасательные работы, так и технические обследования.

Дополнительную тревогу вызывает риск полной изоляции города: инфраструктура остаётся под угрозой, а движение грунта продолжается.