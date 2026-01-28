Цветы завянут, эмоции останутся — NENSI: 8 Марта в Риге, 7-го — в Лиепае

Это идеальный повод подарить маме, сестре, жене, любимой или подруге не просто цветы, а настоящие эмоции, которые останутся в памяти надолго.

Музыка, наполненная любовью, романтикой и ностальгией, создаст тёплую праздничную атмосферу и станет лучшим способом сказать самым дорогим женщинам: «Вы — особенные».

Билет на концерт NENSI — это лучший подарок на 8 Марта, который не завянет через несколько дней, а превратится в яркое воспоминание на всю жизнь.

Европейский тур NENSI 2026 с программой «PREMIERE Plus The Best», в рамках которого прозвучит легендарный хит «Дым сигарет с ментолом»!

В преддверии масштабного мирового тура «NENSIMAN – MEGA 2027» группа начинает именно с Балтии: Латвии, Эстонии и Литвы.

Этой весной у вас есть уникальная возможность заглянуть в будущее, приобретя билет на промо-тур программы «Premiere Plus The Best».

Зрители станут участниками специального онлайн-события и получат шанс принять участие в фильм-концерте «Производство новых хитов NENSI – 2026».

Мы с радостью приглашаем вас на незабываемое музыкальное событие Premiere Plus, которое состоится весной 2026 года в вашем городе.

Это будет вечер, наполненный новыми песнями и бессмертными хитами, ставшими настоящими гимнами нескольких поколений.

Приобретайте билеты в bilesuserviss.lv