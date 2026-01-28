Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
85 секунд до … «Часы Судного дня» показывают самый тревожный момент в истории!

28 января, 2026

Человечество ещё никогда не было так близко к символическому концу света. «Часы Судного дня» переведены на 85 секунд до полуночи — это самый опасный показатель за всю историю проекта.

Решение объявили участники Bulletin of the Atomic Scientists в Вашингтоне 23 января. В прошлом году стрелки показывали 89 секунд — теперь времени стало ещё меньше.

Учёные объясняют сдвиг ростом сразу нескольких глобальных угроз: ядерного оружия, климатического кризиса и масштабной дезинформации. По их словам, крупнейшие державы мира становятся всё более агрессивными, националистичными и конфликтными.

В заявлении подчёркивается, что международные договорённости, которые десятилетиями сдерживали риски глобальной катастрофы, разрушаются. Это усиливает гонку вооружений и подрывает сотрудничество, необходимое для предотвращения ядерной войны, климатических катастроф, биотехнологических рисков и угроз, связанных с искусственным интеллектом.

Отдельно отмечается риск новой ядерной гонки: договор New START между США и Россией истекает уже на следующей неделе. Также упоминается активное продвижение новых систем противоракетной обороны, которые могут привести к милитаризации космоса.

Учёные обратили внимание и на климат — учащающиеся засухи, волны жары и наводнения, а также неспособность стран договориться о действенных мерах по сдерживанию глобального потепления.

Особое место в заявлении заняла тема информационного хаоса. По словам журналистки и лауреата Нобелевской премии мира Марии Рессы, человечество живёт в условиях «информационного Армагеддона», где ложь распространяется быстрее фактов, а технологии зарабатывают на разделении обществ.

Представители совета также предупредили о разрушении глобального доверия. По их словам, мир всё чаще движется к логике «мы против них», где проигрывают в итоге все.

«Часы Судного дня» были созданы в 1947 году учёными, работавшими над Манхэттенским проектом, включая Альберта Эйнштейна и Роберта Оппенгеймера. Самым спокойным моментом в истории проекта стал 1991 год — тогда стрелки находились на отметке 17 минут до полуночи.

В последние годы счёт пошёл уже не на минуты, а на секунды.

 

Грипп набирает силу: лидирует тип А

Поскольку распространенность гриппа остается высокой, на прошлой неделе самый высокий показатель заболеваемости был зафиксирован в Екабпилсе, где доля случаев гриппа составила 733,8 случая на 100 000 жителей, согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ,SPKC ).

Премьер прокомментировала предложение Валайниса: в стране нет энергетического кризиса

В настоящее время в стране нет энергетического кризиса, заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Пилот, успешно посадивший российский самолет в пшеничном поле, работает курьером: почему?

Почти три года назад пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов успешно посадил самолет Сочи-Омск, у которого возникли неполадки, в пшеничном поле. 167 пассажиров на борту остались целы и невредимы.

Паразит в мозге оказался не «спящим»: учёные шокированы его активностью!

Один из самых распространённых паразитов на планете ведёт в человеческом мозге куда более активную жизнь, чем считалось раньше. Учёные обнаружили, что Toxoplasma gondii, которым заражена примерно треть населения Земли, вовсе не «засыпает» — он продолжает работать и готовиться к возвращению болезни.

Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись

В 2026 году в ЕС стартует распределение так называемых квот солидарности на мигрантов. Согласно последним решениям Европейской комиссии, Латвия сейчас помещена в категорию: «Страна, в которой присутствует риск иммиграционного давления» ("country at risk of migratory pressure"). Однако у нас не та же ситуация, как, например, в Греции и Италии, пишет на pietiek.com Рита Нашениеце.

«Ригас уденс» не будет начислять пени за просроченные платежи до мая

Муниципальная компания «Ригас уденс» не будет начислять штрафные проценты за просроченные платежи до мая, сообщило LETA управление по связям с общественностью компании.

Не видел, нет слышал? В Елгаве легковушка столкнулась с машиной пожарных (ВИДЕО)

Сегодня в Фейсбуке на Sadursme.lv появилось видео ДТП. Елгава, перекресток магистрали Лока и улицы Ригас.

