85 секунд до … «Часы Судного дня» показывают самый тревожный момент в истории!

Решение объявили участники Bulletin of the Atomic Scientists в Вашингтоне 23 января. В прошлом году стрелки показывали 89 секунд — теперь времени стало ещё меньше.

Учёные объясняют сдвиг ростом сразу нескольких глобальных угроз: ядерного оружия, климатического кризиса и масштабной дезинформации. По их словам, крупнейшие державы мира становятся всё более агрессивными, националистичными и конфликтными.

В заявлении подчёркивается, что международные договорённости, которые десятилетиями сдерживали риски глобальной катастрофы, разрушаются. Это усиливает гонку вооружений и подрывает сотрудничество, необходимое для предотвращения ядерной войны, климатических катастроф, биотехнологических рисков и угроз, связанных с искусственным интеллектом.

Отдельно отмечается риск новой ядерной гонки: договор New START между США и Россией истекает уже на следующей неделе. Также упоминается активное продвижение новых систем противоракетной обороны, которые могут привести к милитаризации космоса.

Учёные обратили внимание и на климат — учащающиеся засухи, волны жары и наводнения, а также неспособность стран договориться о действенных мерах по сдерживанию глобального потепления.

Особое место в заявлении заняла тема информационного хаоса. По словам журналистки и лауреата Нобелевской премии мира Марии Рессы, человечество живёт в условиях «информационного Армагеддона», где ложь распространяется быстрее фактов, а технологии зарабатывают на разделении обществ.

Представители совета также предупредили о разрушении глобального доверия. По их словам, мир всё чаще движется к логике «мы против них», где проигрывают в итоге все.

«Часы Судного дня» были созданы в 1947 году учёными, работавшими над Манхэттенским проектом, включая Альберта Эйнштейна и Роберта Оппенгеймера. Самым спокойным моментом в истории проекта стал 1991 год — тогда стрелки находились на отметке 17 минут до полуночи.

В последние годы счёт пошёл уже не на минуты, а на секунды.