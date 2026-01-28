Роботы идут в авиацию: Airbus тестирует гуманоидов на заводах, пока вместе с людьми

Робот ростом около 176 см разработан для промышленной работы. Он может переносить грузы до 15 кг, оснащён «умными» руками, системой машинного зрения и ИИ-алгоритмами для работы в заводской среде. Его задача — помогать с повторяющимися и физически тяжёлыми операциями рядом с людьми, в условиях высокой точности и повышенных требований к безопасности.

Особенность Walker S2 — способность самостоятельно менять аккумулятор, что позволяет ему работать практически непрерывно, без длительных остановок на подзарядку.

По данным компании, уже произведено более 1 000 таких роботов. Они используются на предприятиях BYD, Foxconn и Texas Instruments. Сотрудничество с Airbus должно показать, насколько гуманоидные роботы подходят для реального авиационного производства.