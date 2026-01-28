Холод, темнота и смерть: снежный шторм парализовал половину Америки

По данным Национальной метеорологической службы США (NWS), в некоторых районах северо-востока страны за 24 часа выпало более 50 см осадков.

Штаты, из которых пришли сообщения о гибели людей, — Канзас, Арканзас, Кентукки, Мичиган, Огайо, Южная Каролина, Нью-Джерси, Массачусетс, Миссисипи, Пенсильвания, Техас, Луизиана, Теннесси и Нью-Йорк.

По информации издания USA Today, возраст жертв — от 17 до 96 лет.

Sky News сообщает со ссылкой на экспертов, что предварительная оценка общего ущерба и экономических потерь от этого зимнего шторма в США — 105–115 млрд долларов.

По данным сайта PowerOutage.com, в ранние часы вторника без электроснабжения оставались более полумиллиона потребителей. Больше всего пострадал штат Теннесси, где в городе Нэшвилл установились сильные морозы. По словам жителей города, они в буквальном смысле погрузились в холод и темноту.

«Повсюду поваленные деревья и линии электропередач, перекрывающие дороги», — рассказала Би-би-си вице-президент приюта для бездомных Nashville Rescue Mission Джой Флорес. По ее словам, в центр все время поступают звонки от жителей, оставшихся без электричества.

Власти Техаса сообщили, что в обширных районах штата творится хаос. По информации полицейского управления города Фриско, в результате несчастного случая во время катания на санках погибла девочка-подросток, еще одна находится в критическом состоянии.

В Северной Каролине в округе Банкомб на обочине шоссе был найден мертвый мужчина. Власти расследуют, была ли его смерть связана с погодными условиями.

Департамент здравоохранения Луизианы сообщил, что два человека погибли от переохлаждения.

В Нью-Йорке, по данным городских властей, с пятницы, когда ударила непогода, в результате резкого похолодания умерли восемь человек.

Ранее метеорологи предположили, что снежный шторм начинает постепенно отступать от территории Соединенных Штатов, но во вторник утром прогноз изменился. Ожидается, что ближайшие дни в центральных и восточных районах сохранятся очень низкие температуры, а к выходным ситуация может ухудшиться, особенно на востоке, где ожидается еще один мощный шторм.

В Канаде наиболее серьезно от шторма пострадали Оттава и Квебек, где возникли проблемы с транспортом и были закрыты многие школы.

Также серьезно нарушена жизнь на юге провинции Онтарио. Во вторник снегопады продолжились в регионе Атлантических провинций (Нью-Брансуик, Новая Шотландия, Остров Принца Эдуарда, Ньюфаундленд и Лабрадор).