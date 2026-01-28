Литовцы начали производить сыр в нашей Бауске: продукцию отправляют в Италию

Завод построен на территории предприятия Baltic Dairy Board, принадлежащего группе, и стал крупнейшим инвестиционным проектом в истории Vilvi Group. Стоимость проекта превышает 60 млн евро, около пятой части инвестиций профинансировало государство Латвии. Производство полностью автоматизировано и оснащено современными технологиями.

По словам главы Vilvi Group Гинтараса Берташюса, выбор Латвии был обусловлен выгодной логистикой, сотрудничеством с местными поставщиками молока и поддержкой правительства. При этом основные производственные мощности группы по-прежнему сосредоточены в Литве.

На заводе уже работают линии по производству и созреванию сыра, вакуумной упаковке и хранению продукции. После выхода на полную мощность предприятие создаст более 100 рабочих мест, а годовой объём производства достигнет 18 тыс. тонн. Продукция будет экспортироваться более чем в 40 стран.

Завод также оснащён решениями в области устойчивого развития, включая солнечные электростанции мощностью 1000 кВт. Vilvi Group продолжает расширение: в январе к группе присоединилась компания Marijampolės pieno konservai, что укрепит её позиции на рынке Балтии.