Нобелевский лауреат уверен: его ноый материал изменит мир!

28 января, 2026 16:06

Наука

Человечество всегда называло свои эпохи в честь материалов. Каменный век, бронзовый век, а сегодня — век кремния, смартфонов и компьютеров. Но нобелевский лауреат по химии Омар Ягхи считает, что следующий век уже на подходе — и определят его материалы, которые выглядят почти фантастически.

Речь идёт о так называемых металло-органических каркасах — MOF. Это кристаллические вещества, созданием которых Ягхи занимается с 1990-х годов. Их главное свойство — невероятная пористость. Несколько граммов такого материала имеют внутреннюю поверхность, сравнимую по площади с футбольным полем.

Впервые о MOF заговорили громко в 1999 году, когда команда Ягхи синтезировала материал MOF-5. Он оказался буквально пронизан порами. Внутреннее пространство вещества оказалось во много раз больше его внешних размеров.

С тех пор учёный и его коллеги развивают направление, получившее название ретикулярная химия. Суть в том, что структуру материалов можно «проектировать» заранее, собирая их как конструктор из атомов и молекул.

Практическое применение оказалось не менее впечатляющим. Благодаря своей структуре MOF способны захватывать и удерживать другие молекулы. Это позволяет использовать их для сбора воды из сухого пустынного воздуха, улавливания углекислого газа, очистки окружающей среды и других задач, которые ещё недавно казались трудновыполнимыми.

Омар Ягхи уверен: такие материалы могут стать основой новой технологической эпохи — так же, как кремний стал основой цифрового мира. По его словам, сейчас человечество только начинает понимать, насколько мощным может быть этот класс веществ.

Грипп набирает силу: лидирует тип А

18:55

Поскольку распространенность гриппа остается высокой, на прошлой неделе самый высокий показатель заболеваемости был зафиксирован в Екабпилсе, где доля случаев гриппа составила 733,8 случая на 100 000 жителей, согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ,SPKC ).

Премьер прокомментировала предложение Валайниса: в стране нет энергетического кризиса

18:48

В настоящее время в стране нет энергетического кризиса, заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Пилот, успешно посадивший российский самолет в пшеничном поле, работает курьером: почему?

18:43

Почти три года назад пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов успешно посадил самолет Сочи-Омск, у которого возникли неполадки, в пшеничном поле. 167 пассажиров на борту остались целы и невредимы.

Паразит в мозге оказался не «спящим»: учёные шокированы его активностью!

18:34

Один из самых распространённых паразитов на планете ведёт в человеческом мозге куда более активную жизнь, чем считалось раньше. Учёные обнаружили, что Toxoplasma gondii, которым заражена примерно треть населения Земли, вовсе не «засыпает» — он продолжает работать и готовиться к возвращению болезни.

Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись

18:30

В 2026 году в ЕС стартует распределение так называемых квот солидарности на мигрантов. Согласно последним решениям Европейской комиссии, Латвия сейчас помещена в категорию: «Страна, в которой присутствует риск иммиграционного давления» ("country at risk of migratory pressure"). Однако у нас не та же ситуация, как, например, в Греции и Италии, пишет на pietiek.com Рита Нашениеце.

«Ригас уденс» не будет начислять пени за просроченные платежи до мая

18:28

Муниципальная компания «Ригас уденс» не будет начислять штрафные проценты за просроченные платежи до мая, сообщило LETA управление по связям с общественностью компании.

Не видел, нет слышал? В Елгаве легковушка столкнулась с машиной пожарных (ВИДЕО)

18:23

Сегодня в Фейсбуке на Sadursme.lv появилось видео ДТП. Елгава, перекресток магистрали Лока и улицы Ригас.

