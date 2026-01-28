Нобелевский лауреат уверен: его ноый материал изменит мир!

Речь идёт о так называемых металло-органических каркасах — MOF. Это кристаллические вещества, созданием которых Ягхи занимается с 1990-х годов. Их главное свойство — невероятная пористость. Несколько граммов такого материала имеют внутреннюю поверхность, сравнимую по площади с футбольным полем.

Впервые о MOF заговорили громко в 1999 году, когда команда Ягхи синтезировала материал MOF-5. Он оказался буквально пронизан порами. Внутреннее пространство вещества оказалось во много раз больше его внешних размеров.

С тех пор учёный и его коллеги развивают направление, получившее название ретикулярная химия. Суть в том, что структуру материалов можно «проектировать» заранее, собирая их как конструктор из атомов и молекул.

Практическое применение оказалось не менее впечатляющим. Благодаря своей структуре MOF способны захватывать и удерживать другие молекулы. Это позволяет использовать их для сбора воды из сухого пустынного воздуха, улавливания углекислого газа, очистки окружающей среды и других задач, которые ещё недавно казались трудновыполнимыми.

Омар Ягхи уверен: такие материалы могут стать основой новой технологической эпохи — так же, как кремний стал основой цифрового мира. По его словам, сейчас человечество только начинает понимать, насколько мощным может быть этот класс веществ.