Силиня: развитие технологий дронов — наше преимущество

На заседании Кабинета министров по кризисному управлению было принято решение создавать Национальный центр передового опыта в сфере дронов, при этом, как указала премьер-министр, это решение не о создании чего-то нового, так как уже сейчас Министерство обороны обладает возможностями, связанными как с разработкой дронов, так и с их применением Национальными вооруженными силами.

Она отметила, что еще будут продолжаться дискуссии о развитии и других знаний, необходимых для обороны. "Сегодняшнее решение - это решение о том, что мы действуем, у нас есть четкие планы и стратегии для сферы обороны, но при этом мы не забываем о гражданских потребностях", - сказала Силиня.

Премьер отметила, что принципы работы центра будут схожи с принципами деятельности учреждения по предотвращению инцидентов в сфере ИТ-безопасности "Cert.lv", которое консультирует другие учреждения. Центр дронов будет создан при Министерстве обороны.

"Главная идея - развивать наши оборонные возможности в тесной связи с военной промышленностью", - отметила Силиня.

