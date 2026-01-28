Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийская диаспора ежегодно переводит в Латвию около миллиарда евро: и куда мы их тратим?

© LETA 28 января, 2026 16:53

Новости Латвии 0 комментариев

 Согласно исследованию «Инвестиции диаспоры в Латвии», проведенному экономическим и социальным факультетом Латвийского университета (ЛУ) и представленному в среду членам Комитета по гражданству, миграции и социальной сплоченности Сейма, латвийская диаспора ежегодно переводит в Латвию около миллиарда евро, но эти финансовые потоки по-прежнему служат в основном амортизатором потребления, а не инструментом долгосрочного формирования капитала.

Исследователи отмечают, что объем денежных переводов от диаспоры, или денежных переводов из-за рубежа, составляет приблизительно 3% валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии — один из самых высоких показателей в Европейском союзе. Однако диаспоре не хватает четких, профессионально управляемых и надежных механизмов, которые позволили бы конвертировать эти потоки в продуктивные инвестиции.

Руководитель исследования, профессор Инта Миериня, подчеркивает, что «капитал диаспоры уже существует в Латвии — он большой, многогранный и мотивированный», но главная проблема страны — отсутствие инфраструктуры доверия.

Исследование показало, что инвестиции диаспоры не ограничиваются денежными переводами — они также включают человеческий капитал, профессиональные навыки, социальные сети и репутацию. Однако частные инвестиции в акционерный капитал компаний в последние годы стали цикличными и нестабильными, число инвесторов значительно сократилось, что указывает на высокую чувствительность к рискам и недостаточное доверие к инвестиционной среде.

Исследователи из Латвийского университета подчеркивают, что сегмент диаспоры в возрасте 35-54 лет особенно важен – это экономически активные, высокообразованные люди с сильным желанием инвестировать в Латвию, в том числе стремящиеся к «двойной отдаче» – как к финансовой выгоде, так и к позитивному влиянию на развитие страны.

Для полного использования этого потенциала исследователи предлагают создать децентрализованную сеть инвестиционных фондов диаспоры, которая будет функционировать на принципах прозрачности, доверия и региональной ответственности, привлекая специалистов из диаспоры в качестве лидеров в области повышения репутации. Они также рекомендуют создать механизм партнерства между государством и диаспорой, который будет координировать работу учреждений.

Исследование также предусматривает создание единой цифровой среды — платформы «Глобальные латвийские инвестиции», которая послужит точкой доступа к инвестициям, обмену знаниями и укреплению доверия. Исследователи рекомендуют в ближайшем будущем создать несколько пилотных фондов с четко определенными целями и задачами.

Исследование проводилось в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и включало в себя смешанную методологию: опросы диаспоры и экспертов, интервью и статистический анализ.

Главные новости

Хрустят и пахнут: что нам продают под видом маринованных огурцов?
Эксклюзив

Хрустят и пахнут: что нам продают под видом маринованных огурцов?

Министр Валайнис предлагает ввести жилищное пособие
Важно

Министр Валайнис предлагает ввести жилищное пособие

Кусочки стекла и насекомые обнаружены в магазинных солениях: латвийцев предупреждают
Важно

Кусочки стекла и насекомые обнаружены в магазинных солениях: латвийцев предупреждают

Грипп набирает силу: лидирует тип А

Новости Латвии 18:55

Новости Латвии 0 комментариев

Поскольку распространенность гриппа остается высокой, на прошлой неделе самый высокий показатель заболеваемости был зафиксирован в Екабпилсе, где доля случаев гриппа составила 733,8 случая на 100 000 жителей, согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ,SPKC ).

Премьер прокомментировала предложение Валайниса: в стране нет энергетического кризиса

Новости Латвии 18:48

Новости Латвии 0 комментариев

В настоящее время в стране нет энергетического кризиса, заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Пилот, успешно посадивший российский самолет в пшеничном поле, работает курьером: почему?

Важно 18:43

Важно 0 комментариев

Почти три года назад пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов успешно посадил самолет Сочи-Омск, у которого возникли неполадки, в пшеничном поле. 167 пассажиров на борту остались целы и невредимы.

Паразит в мозге оказался не «спящим»: учёные шокированы его активностью!

Наука 18:34

Наука 0 комментариев

Один из самых распространённых паразитов на планете ведёт в человеческом мозге куда более активную жизнь, чем считалось раньше. Учёные обнаружили, что Toxoplasma gondii, которым заражена примерно треть населения Земли, вовсе не «засыпает» — он продолжает работать и готовиться к возвращению болезни.

Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись

Выбор редакции 18:30

Выбор редакции 0 комментариев

В 2026 году в ЕС стартует распределение так называемых квот солидарности на мигрантов. Согласно последним решениям Европейской комиссии, Латвия сейчас помещена в категорию: «Страна, в которой присутствует риск иммиграционного давления» ("country at risk of migratory pressure"). Однако у нас не та же ситуация, как, например, в Греции и Италии, пишет на pietiek.com Рита Нашениеце.

«Ригас уденс» не будет начислять пени за просроченные платежи до мая

Новости Латвии 18:28

Новости Латвии 0 комментариев

Муниципальная компания «Ригас уденс» не будет начислять штрафные проценты за просроченные платежи до мая, сообщило LETA управление по связям с общественностью компании.

Не видел, нет слышал? В Елгаве легковушка столкнулась с машиной пожарных (ВИДЕО)

Важно 18:23

Важно 0 комментариев

Сегодня в Фейсбуке на Sadursme.lv появилось видео ДТП. Елгава, перекресток магистрали Лока и улицы Ригас.

