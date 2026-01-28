Латвийская диаспора ежегодно переводит в Латвию около миллиарда евро: и куда мы их тратим?

Исследователи отмечают, что объем денежных переводов от диаспоры, или денежных переводов из-за рубежа, составляет приблизительно 3% валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии — один из самых высоких показателей в Европейском союзе. Однако диаспоре не хватает четких, профессионально управляемых и надежных механизмов, которые позволили бы конвертировать эти потоки в продуктивные инвестиции.

Руководитель исследования, профессор Инта Миериня, подчеркивает, что «капитал диаспоры уже существует в Латвии — он большой, многогранный и мотивированный», но главная проблема страны — отсутствие инфраструктуры доверия.

Исследование показало, что инвестиции диаспоры не ограничиваются денежными переводами — они также включают человеческий капитал, профессиональные навыки, социальные сети и репутацию. Однако частные инвестиции в акционерный капитал компаний в последние годы стали цикличными и нестабильными, число инвесторов значительно сократилось, что указывает на высокую чувствительность к рискам и недостаточное доверие к инвестиционной среде.

Исследователи из Латвийского университета подчеркивают, что сегмент диаспоры в возрасте 35-54 лет особенно важен – это экономически активные, высокообразованные люди с сильным желанием инвестировать в Латвию, в том числе стремящиеся к «двойной отдаче» – как к финансовой выгоде, так и к позитивному влиянию на развитие страны.

Для полного использования этого потенциала исследователи предлагают создать децентрализованную сеть инвестиционных фондов диаспоры, которая будет функционировать на принципах прозрачности, доверия и региональной ответственности, привлекая специалистов из диаспоры в качестве лидеров в области повышения репутации. Они также рекомендуют создать механизм партнерства между государством и диаспорой, который будет координировать работу учреждений.

Исследование также предусматривает создание единой цифровой среды — платформы «Глобальные латвийские инвестиции», которая послужит точкой доступа к инвестициям, обмену знаниями и укреплению доверия. Исследователи рекомендуют в ближайшем будущем создать несколько пилотных фондов с четко определенными целями и задачами.

Исследование проводилось в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и включало в себя смешанную методологию: опросы диаспоры и экспертов, интервью и статистический анализ.