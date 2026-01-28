Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

"В сети кто-то обратил внимание на закупку Rīgas satiksme, где предприятие ищет поставщика изменений для системы "1С:Предприятие". Поясню, что это за система и почему вокруг неё поднялся шум.

Это платформа, на базе которой создаются различные программы для управления процессами внутри предприятия: учёт, финансы, логистика, персонал и многое другое.

Система, если она уже введена в эксплуатацию и развивалась годами, это очень сложная и глубоко интегрированная среда. По сути, это позвоночник дигитализации предприятия. Скелет, на котором процессы оттачиваются и оптимизируются на протяжении длительного времени.
Создавалась система в России и стала популярной во многих странах из-за сравнительно невысокой стоимости при действительно сильном функционале.

(!)Важно понимать, что после внедрения система начинает жить своей локальной жизнью. Её развитием занимаются местные разработчики, которые пишут сервисы и доработки, подстраиваясь под реальные процессы конкретного предприятия. Основной код и данные при этом хранятся и обрабатываются локально, а не "где-то снаружи", например всё в той же России.

Поэтому ни одно крупное предприятие не может просто взять и перейти на другую систему только потому, что у продукта есть российские корни. ERP-системы не меняются по щелчку пальцев. После покупки и внедрения продукт практически не связан с вендором напрямую, а зависимость формируется от собственной архитектуры и накопленной бизнес-логики.
Соответственно, риски здесь скорее стратегические, а не оперативные. С такой системой можно и разумно работать ещё долгие годы, параллельно подготовив и описав план плавного перехода на альтернативные решения, хотя бы сначала на бумаге. Отдельно подчеркну - это всегда очень дорого, а если текущая система хорошо справляется со своими задачами, то резкий переход может привести не к улучшению, а к серьёзным убыткам и сбоям.

Именно поэтому я не поддерживаю политический хайп вокруг подобных тем, когда обсуждение ведут люди, не имеющие практического опыта внедрения и эксплуатации корпоративных систем.
Что касается Rīgas satiksme, мой совет был бы следующим: разработать и зафиксировать план "Б". Существуют риски, на которые предприятие действительно не может повлиять, и главный из них - политический. На сегодняшний день продукты 1С не находятся в чёрных списках на уровне государства, однако в рекомендациях национального центра кибербезопасности прямо говорится о необходимости оценки подобных рисков. И да, эти риски существуют, и их нельзя игнорировать, но и переоценивать их тоже вредно", - отмечает он.

Компания Rīgas satiksme в свою очередь сообщила, что после повышенного интереса и возмущений общества они приняли решения постепенно переходить на другое программное обеспечение, но переход займет около 2-3 лет.

"Используемая в настоящее время информационная система работает в изолированной, закрытой среде и никоим образом не взаимодействует с серверами или внешними системами в других странах, поэтому безопасность данных клиентов и компании не находится под угрозой. Компания Rīgas satiksme исторически использовала специфическую систему управления ресурсами, которая за многие годы значительно адаптировалась к операционным процессам и процедурам компании. По этой причине замена системы является сложным, трудоемким и очень дорогостоящим с финансовой точки зрения процессом, который в короткие сроки может создать риски для непрерывности деятельности компании.

Компания осознает необходимость перехода к независимым и современным решениям в долгосрочной перспективе, и работа в этом направлении уже ведется. Адаптация и техническое обслуживание существующей информационной системы осуществляются компаниями, зарегистрированными в Латвии, бенефициарные владельцы которых не связаны с Россией.

В свою очередь, конкретная закупка на веб-сайте необходима для обеспечения непрерывности деятельности компании, если это потребуется, что связано с корректировкой нормативных актов и бизнес-процессов в переходный период, пока разрабатываются и внедряются альтернативные решения", - объяснили в Rīgas satiksme.

Комментарии (0)
«Если вчера был понедельник, то завтра что?» Версия учительницы для задания 1 класса взорвала сеть
Важно

«Если вчера был понедельник, то завтра что?» Версия учительницы для задания 1 класса взорвала сеть

Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись
Важно

Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись

Морозы до минус 33! Нас ждет ледяной уикенд
Важно

Морозы до минус 33! Нас ждет ледяной уикенд

В среду около полудня в Елгаве автомобиль Audi врезался в пересекавший перекресток транспорт спецслужбы Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), сообщила агентство LETA.

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

В среду утром из-за снегопада в Риге фиксируются задержки в движении общественного транспорта. Об этом агентству LETA сообщили в Rīgas satiksme.

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли.

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

