Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»

"В сети кто-то обратил внимание на закупку Rīgas satiksme, где предприятие ищет поставщика изменений для системы "1С:Предприятие". Поясню, что это за система и почему вокруг неё поднялся шум.

Это платформа, на базе которой создаются различные программы для управления процессами внутри предприятия: учёт, финансы, логистика, персонал и многое другое.

Система, если она уже введена в эксплуатацию и развивалась годами, это очень сложная и глубоко интегрированная среда. По сути, это позвоночник дигитализации предприятия. Скелет, на котором процессы оттачиваются и оптимизируются на протяжении длительного времени.

Создавалась система в России и стала популярной во многих странах из-за сравнительно невысокой стоимости при действительно сильном функционале.

(!)Важно понимать, что после внедрения система начинает жить своей локальной жизнью. Её развитием занимаются местные разработчики, которые пишут сервисы и доработки, подстраиваясь под реальные процессы конкретного предприятия. Основной код и данные при этом хранятся и обрабатываются локально, а не "где-то снаружи", например всё в той же России.

Поэтому ни одно крупное предприятие не может просто взять и перейти на другую систему только потому, что у продукта есть российские корни. ERP-системы не меняются по щелчку пальцев. После покупки и внедрения продукт практически не связан с вендором напрямую, а зависимость формируется от собственной архитектуры и накопленной бизнес-логики.

Соответственно, риски здесь скорее стратегические, а не оперативные. С такой системой можно и разумно работать ещё долгие годы, параллельно подготовив и описав план плавного перехода на альтернативные решения, хотя бы сначала на бумаге. Отдельно подчеркну - это всегда очень дорого, а если текущая система хорошо справляется со своими задачами, то резкий переход может привести не к улучшению, а к серьёзным убыткам и сбоям.

Именно поэтому я не поддерживаю политический хайп вокруг подобных тем, когда обсуждение ведут люди, не имеющие практического опыта внедрения и эксплуатации корпоративных систем.

Что касается Rīgas satiksme, мой совет был бы следующим: разработать и зафиксировать план "Б". Существуют риски, на которые предприятие действительно не может повлиять, и главный из них - политический. На сегодняшний день продукты 1С не находятся в чёрных списках на уровне государства, однако в рекомендациях национального центра кибербезопасности прямо говорится о необходимости оценки подобных рисков. И да, эти риски существуют, и их нельзя игнорировать, но и переоценивать их тоже вредно", - отмечает он.

Компания Rīgas satiksme в свою очередь сообщила, что после повышенного интереса и возмущений общества они приняли решения постепенно переходить на другое программное обеспечение, но переход займет около 2-3 лет.

"Используемая в настоящее время информационная система работает в изолированной, закрытой среде и никоим образом не взаимодействует с серверами или внешними системами в других странах, поэтому безопасность данных клиентов и компании не находится под угрозой. Компания Rīgas satiksme исторически использовала специфическую систему управления ресурсами, которая за многие годы значительно адаптировалась к операционным процессам и процедурам компании. По этой причине замена системы является сложным, трудоемким и очень дорогостоящим с финансовой точки зрения процессом, который в короткие сроки может создать риски для непрерывности деятельности компании.

Компания осознает необходимость перехода к независимым и современным решениям в долгосрочной перспективе, и работа в этом направлении уже ведется. Адаптация и техническое обслуживание существующей информационной системы осуществляются компаниями, зарегистрированными в Латвии, бенефициарные владельцы которых не связаны с Россией.

В свою очередь, конкретная закупка на веб-сайте необходима для обеспечения непрерывности деятельности компании, если это потребуется, что связано с корректировкой нормативных актов и бизнес-процессов в переходный период, пока разрабатываются и внедряются альтернативные решения", - объяснили в Rīgas satiksme.