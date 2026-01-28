Министр Валайнис предлагает ввести жилищное пособие

Валайнис подчеркнул, что идет активная работа по поиску решений: состоялись четыре официальные встречи в различных форматах между министерствами и Латвийским союзом самоуправлений. В настоящее время ведется сбор данных, и до конца этой недели значительная часть самоуправлений предоставит информацию о ситуации на местах.

Министр пояснил, что прежние механизмы государственной поддержки срабатывают при росте тарифов, однако в нынешней ситуации проблема связана с увеличением объема потребления, для которого действующие нормативные механизмы поддержки не предусмотрены.

На основании полученных данных уже на этой неделе планируется начать подготовку проектов решений, которые, в зависимости от ситуации, будут переданы на рассмотрение на заседании кризисного центра или на совещании ответственных министерств, а затем в виде доклада будут поданы в правительство. В качестве наиболее реального решения в настоящее время рассматривается жилищное пособие, которое платят самоуправления при участии государства. Министр отметил, что пособие предназначено не только для малообеспеченных, но и для широкой части населения.

При этом Валайнис отметил, что у самоуправлений сейчас нет ресурсов для поддержки в рамках действующего бюджета. Он также подчеркнул, что помощь должна быть адресной, а не общей, чтобы ее получали те жители и предприниматели, которым она необходима в первую очередь.

На вопрос о том, не останется ли вопрос поддержки только на уровне обещаний и как люди могут быть в этом уверены, Валайнис ответил, что поддержку планируется предоставить как за январь, так и за февраль, а министерство со своей стороны направит необходимые решения на рассмотрение в правительство.

В правительстве не прозвучало аргументов против этой идеи, отметил министр, подчеркнув, что оказание адресной поддержки в таких ситуациях является обязанностью правительства.