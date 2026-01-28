Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Министр Валайнис предлагает ввести жилищное пособие

Редакция PRESS 28 января, 2026 14:07

Важно 0 комментариев

LETA

В качестве наиболее реального решения для поддержки населения в условиях роста расходов на отопление в настоящее время рассматривается жилищное пособие, заявил агентству ЛЕТА министр экономики Виктор Валайнис (СЗК), комментируя свое предложение о созыве внеочередного заседания Государственного кризисного центра по энергетике (ГКЦЭ) для решения проблемы роста расходов в связи с холодами.

Валайнис подчеркнул, что идет активная работа по поиску решений: состоялись четыре официальные встречи в различных форматах между министерствами и Латвийским союзом самоуправлений. В настоящее время ведется сбор данных, и до конца этой недели значительная часть самоуправлений предоставит информацию о ситуации на местах.

Министр пояснил, что прежние механизмы государственной поддержки срабатывают при росте тарифов, однако в нынешней ситуации проблема связана с увеличением объема потребления, для которого действующие нормативные механизмы поддержки не предусмотрены.

На основании полученных данных уже на этой неделе планируется начать подготовку проектов решений, которые, в зависимости от ситуации, будут переданы на рассмотрение на заседании кризисного центра или на совещании ответственных министерств, а затем в виде доклада будут поданы в правительство. В качестве наиболее реального решения в настоящее время рассматривается жилищное пособие, которое платят самоуправления при участии государства. Министр отметил, что пособие предназначено не только для малообеспеченных, но и для широкой части населения.

При этом Валайнис отметил, что у самоуправлений сейчас нет ресурсов для поддержки в рамках действующего бюджета. Он также подчеркнул, что помощь должна быть адресной, а не общей, чтобы ее получали те жители и предприниматели, которым она необходима в первую очередь.

На вопрос о том, не останется ли вопрос поддержки только на уровне обещаний и как люди могут быть в этом уверены, Валайнис ответил, что поддержку планируется предоставить как за январь, так и за февраль, а министерство со своей стороны направит необходимые решения на рассмотрение в правительство.

В правительстве не прозвучало аргументов против этой идеи, отметил министр, подчеркнув, что оказание адресной поддержки в таких ситуациях является обязанностью правительства.

Поскольку распространенность гриппа остается высокой, на прошлой неделе самый высокий показатель заболеваемости был зафиксирован в Екабпилсе, где доля случаев гриппа составила 733,8 случая на 100 000 жителей, согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ,SPKC ).

В настоящее время в стране нет энергетического кризиса, заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Почти три года назад пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов успешно посадил самолет Сочи-Омск, у которого возникли неполадки, в пшеничном поле. 167 пассажиров на борту остались целы и невредимы.

Один из самых распространённых паразитов на планете ведёт в человеческом мозге куда более активную жизнь, чем считалось раньше. Учёные обнаружили, что Toxoplasma gondii, которым заражена примерно треть населения Земли, вовсе не «засыпает» — он продолжает работать и готовиться к возвращению болезни.

В 2026 году в ЕС стартует распределение так называемых квот солидарности на мигрантов. Согласно последним решениям Европейской комиссии, Латвия сейчас помещена в категорию: «Страна, в которой присутствует риск иммиграционного давления» ("country at risk of migratory pressure"). Однако у нас не та же ситуация, как, например, в Греции и Италии, пишет на pietiek.com Рита Нашениеце.

Муниципальная компания «Ригас уденс» не будет начислять штрафные проценты за просроченные платежи до мая, сообщило LETA управление по связям с общественностью компании.

Сегодня в Фейсбуке на Sadursme.lv появилось видео ДТП. Елгава, перекресток магистрали Лока и улицы Ригас.

